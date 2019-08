Rakuten Medical obtiene más inversión de Rakuten para mejorar la funcionalidad de su plataforma de fotoinmunoterapia (1)

Publicado 02/08/2019 11:50:37 CET

La inversión también respaldará el crecimiento de su cartera y la expansión del negocio global y comercial.

SAN MATEO, California y TOKIO, 2 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Rakuten Medical, Inc., una empresa global de biotecnología en etapa clínica que desarrolla tratamientos precisos para el cáncer basados en su plataforma propietaria de fotoinmunoterapia (PIT por sus siglas en inglés), obtuvo aproximadamente 100 millones de dólares estadounidenses el 31 de julio de 2019 en una ronda financiación de la Serie C de acciones preferentes de Rakuten, Inc., un líder global en servicios de Internet con sede en Japón. La inversión aumenta la participación de Rakuten en Rakuten Medical al 22,6 por ciento.

Rakuten Medical pretende destinar este capital adicional para expandir el desarrollo de la plataforma PIT centrada en oncología de la compañía, reforzar su función empresarial y comercial, y ofrecer recursos para identificar y evaluar nuevos compuestos y evidencias experimentales para el tratamiento potencial de otros tipos de cáncer con el uso de PIT.

"Esta inversión adicional de Rakuten solidifica nuestro compromiso para agilizar el negocio y el desarrollo comercial de Rakuten Medical", comentó Mickey Mikitani, presidente y director ejecutivo de Rakuten Medical. "Creo que podemos fomentar un ecosistema de asistencia sanitaria sostenible para ofrecer a los pacientes un acceso seguro y sencillo a mejores cuidados en el tratamiento de cáncer, independientemente de su nacionalidad o renta. La industria de la tecnología, desde el punto de vista cultural, ha revolucionado la sociedad siendo atrevida, enfocada en acciones e innovadora. Esperamos lograr lo mismo en Rakuten Medical explorando las oportunidades que combinarán la experiencia tecnológica de Rakuten con la plataforma de fotoinmunoterapia, primera de su clase, de Rakuten Medical".

Rakuten Medical, basándose en la inversión adicional, se convertirá en socio por método de valor de Rakuten durante el tercer trimestre de este año fiscal.

Acerca de fotoinmunoterapiaFotoinmunoterapia (PIT) es una plataforma experimental para el tratamiento del cáncer que consta de una combinación de fármaco y dispositivo que utiliza anticuerpos monoclonales conjugados con un tinte (IRDye(®) 700DX). Se cree que la excitación transitoria de IRDye 700Dx con luz roja no térmica tiene como resultado actividad anticancerígena, intervenida por procesos biofísicos que podrían afectar a la integridad de la membrana de las células. Se cree que el requisito del anticuerpo IR700 de enlace conjugado a un antígeno específico de la superficie celular y su iluminación posterior tiene como resultado una eliminación rápida y selectiva de células y necrosis tumoral con efectos mínimo en el tejido normal del entorno. PIT también dar paso a la inducción sistemática de inmunidad innata y adaptable.

Acerca de Rakuten MedicalRakuten Medical es una compañía de financiación privada, de etapa clínica de biotecnología con oficinas en EE.UU., Japón, Taiwán, Alemania y Países Bajos. Rakuten Medical tiene como objetivo convertirse en el líder de fármacos precisos a través de su plataforma propietaria de fotoinmunoterapia, que se está estudiando en ensayos clínicos en curso para evaluar su inocuidad y eficacia como opción para el tratamiento del cáncer que se puede administrar de manera independiente o en combinación con otros fármacos. El producto líder de Rakuten Medical, ASP-1929 ha logrado la condición "Fast Track" de la FDA y el Ministerio de salud, empleo y bienestar de Japón. En estos momentos forma parte de un ensayo clínico global fase 3 para tumores de cabeza y cuello recidivantes. También existen ensayos clínicos fase 2 adicionales en marcha para PIT ASP-1929 para evaluar la inocuidad en pacientes con otros tipos de cánceres. Para más información, visite www.rakuten-med.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2541943-1&h=3184189565&u...].

Acerca de RakutenRakuten, Inc. es un líder global en servicios de Internet que capacita a personas, comunidades, empresas y la sociedad. Rakuten, fundada en Tokio en 1997 como un mercado en línea, se ha expandido para ofrecer servicios en comercio electrónico, tecnología de finanzas, contenido digital y comunicaciones a más de 1,2 billones de miembros en todo el mundo. El Rakuten Group cuenta con más de 17 000 empleados y operaciones en 30 países y regiones. Para más información, visite https://global.rakuten.com/corp/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2541943-1&h=1487636393&u...].

