Raspberry Pi y NComputing se asocian para ofrecer el ordenador con teclado todo en uno Raspberry Pi 500+

-Raspberry Pi y NComputing se asocian para ofrecer terminales empresariales asequibles, seguras y potentes con el ordenador con teclado todo en uno Raspberry Pi 500+ y LEAF OS

SAN FRANCISCO y CAMBRIDGE, Inglaterra, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Raspberry Pi y NComputing anunciaron hoy una colaboración estratégica para llevar el ordenador con teclado todo en uno Raspberry Pi 500+ al mercado empresarial. En combinación con el sistema operativo LEAF de NComputing, esta solución ofrece un punto final asequible, potente y seguro, diseñado para organizaciones que adoptan VDI, DaaS y SaaS a gran escala.

Windows 10 llega al final de su vida útil en 2025, y más del 40% de los dispositivos existentes no pueden migrar a Windows 11. Para las empresas, esto genera crecientes desafíos en materia de seguridad, cumplimiento normativo y compatibilidad de aplicaciones. Las empresas ahora se enfrentan a ciclos costosos de actualización de hardware, una complejidad creciente de TI y una exposición mayor a riesgos cibernéticos.

La nueva Raspberry Pi 500+, lanzada hoy, es un reemplazo premium para ordenadores de escritorio que incorpora el mismo potente procesador Arm de cuatro núcleos y 64 bits que la ampliamente utilizada Raspberry Pi 5, dentro de un teclado compacto de alta calidad. La Raspberry Pi 500+ ofrece Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet, 16 GB de RAM, un SSD intercambiable de 256 GB y un teclado táctil y ergonómico.

Raspberry Pi 500+ con LEAF OS ofrece una alternativa atractiva a los PC y portátiles tradicionales. La solución permite a las organizaciones:

Ejecutar cargas de trabajo en la nube, no en el endpoint, lo que reduce los riesgos y simplifica las operaciones de TI. LEAF OS es compatible con Microsoft AVD, Windows 365, RDS, Citrix, Omnissa Horizon y otras soluciones VDI y DaaS populares.

Adoptar un sistema operativo seguro por diseño: LEAF OS es un sistema operativo Linux totalmente bloqueado, de solo lectura y sin almacenamiento local de datos, lo que prácticamente elimina los vectores de ataque y refuerza la seguridad del endpoint.

Optimizar el rendimiento de las aplicaciones VDI, DaaS y SaaS, con compatibilidad total con periféricos USB, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida.

Gestionar los endpoints de forma centralizada con PMC Endpoint Manager, optimizando la configuración, las actualizaciones y el soporte.

Reducir los costes eliminando gastos innecesarios de hardware, software y operativos, a la vez que consolida el formato en un diseño de teclado compacto.

Citas de ejecutivos

"Raspberry Pi 500+ ofrece un rendimiento empresarial en un formato compacto con teclado", afirmó Eben Upton, consejero delegado de Raspberry Pi (LON:RPI). "Gracias a la colaboración con NComputing, las empresas ahora pueden implementar este dispositivo con LEAF OS para distribuir de forma segura Windows 11 y aplicaciones en la nube, todo a una fracción del coste de los terminales tradicionales".

"Asociarnos con Raspberry Pi nos permite ofrecer una solución innovadora, rentable y segura a las organizaciones que se enfrentan al reto del fin de la vida útil de Windows 10", dijo Young Song, consejero delegado de NComputing. "Raspberry Pi 500+ con LEAF OS permite a los equipos de TI simplificar la gestión de terminales, reducir los gastos operativos y disminuir significativamente el coste total de propiedad".

Acerca de Raspberry Pi

Con sede en Cambridge, Reino Unido, la misión de Raspberry Pi es poner plataformas informáticas de alto rendimiento, bajo coste y propósito general al alcance de ingenieros y aficionados de todo el mundo. Raspberry Pi es una organización de ingeniería integral, con capacidades de investigación y desarrollo que abarcan toda la cadena de valor, desde el desarrollo de propiedad intelectual (PI) de semiconductores, pasando por el diseño de productos semiconductores y electrónicos, hasta la ingeniería de software y el cumplimiento normativo. El alto rendimiento, el bajo coste y la robustez física de los productos Raspberry Pi los hacen adecuados para una amplia gama de aplicaciones en tres mercados distintos: industrial e integrado, entusiasta y educativo, y semiconductores. Hasta la fecha, se han vendido más de 60 millones de unidades.

Para más información: www.raspberrypi.comHelen Lynn, press@raspberrypi.com, +44 20 3405 0205 (via Alma Strategic Communications)

Acerca de NComputing

NComputing es líder en soluciones informáticas para el usuario final, ofreciendo dispositivos de cliente ligero innovadores y asequibles, software de virtualización de escritorios y servicios en la nube. Con más de 70.000 clientes en todo el mundo y más de 5 millones de dispositivos implementados, NComputing ofrece soluciones informáticas fiables y eficientes para empresas, centros educativos y organizaciones de todos los tamaños.

Para más información: www.ncomputing.com.cominfo@ncomputing.com

