(Información remitida por la empresa firmante)

-RayNeo amplía su gama de realidad aumentada para el consumidor: presenta las gafas inteligentes RayNeo iO y la serie cinematográfica RayNeo GT

LOS ANGELES, 21 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- RayNeo™, líder mundial en gafas de realidad aumentada (RA) para el consumidor, anunció hoy dos líneas de productos clave: las gafas inteligentes RayNeo iO y la serie RayNeo GT de calidad cinematográfica (que comprende RayNeo GT y RayNeo GT Max).

El lanzamiento simultáneo se centra en dos formas principales en que los consumidores utilizan la computación espacial: productividad ininterrumpida y entretenimiento móvil de alta fidelidad. RayNeo llega al mercado con un impulso consolidado, liderando el mercado global de gafas inteligentes de realidad aumentada para el consumidor con una cuota de mercado del 23,7 % en volumen de envíos, según datos del primer trimestre de 2026 de Counterpoint Research. Con estas incorporaciones, RayNeo amplía su cartera de productos hacia la computación ambiental ligera para el día a día y el cine espacial de amplio campo de visión. Ambas líneas de productos saldrán oficialmente a la venta el 4 de septiembre de 2026.

"RayNeo iO y la serie GT representan un compromiso fundamental con el hardware espacial diseñado específicamente para este fin", afirmó Howie Li, fundador y consejero delegado de RayNeo. "En lugar de conformarnos con un único dispositivo que intenta abarcarlo todo, diseñamos dos experiencias específicas: el iO como un asistente invisible para la productividad ininterrumpida y la serie GT como un cine personal de alta calidad para viajes y entretenimiento. Juntos, ofrecen herramientas intuitivas adaptadas con precisión a la forma en que las personas trabajan y se relajan a diario".

Gafas inteligentes RayNeo iO: Inteligencia ambiental y productividad durante todo el día

Diseñadas para profesionales, ejecutivos y usuarios de múltiples pantallas, las gafas inteligentes RayNeo iO combinan el estilo retro de Crown Panto con información ambiental de fácil acceso. Con un peso de tan solo 33 gramos y una distribución de peso equilibrada (50:50 entre la parte delantera y trasera), las monturas están fabricadas con aleación de magnesio y aluminio AZ91D y patillas dobles de titanio de grado aeroespacial para una comodidad óptima durante todo el día.

Especificaciones y características principales:

Pantalla de guía de ondas invisible para todo el día: Impulsada por el motor Firefly Nano de 0,085 cc monocromático verde, la guía de ondas difractiva Blue Lake alcanza una transparencia óptica del 97 %. El texto en pantalla alcanza un brillo de 1.300 nits a la altura de los ojos, manteniendo una nitidez óptima para el usuario y siendo completamente invisible para los observadores externos.

Suite de productividad con IA ambiental: El registro de vida con IA ambiental integrado funciona en segundo plano con bajo consumo de energía para capturar agendas y contextos de conversación. Tras las reuniones, el sistema extrae las tareas pendientes y solicita actualizaciones del calendario, que los usuarios pueden confirmar sin usar las manos con un simple movimiento de cabeza.

Integración con múltiples modelos de lenguaje: Las funciones principales se basan en RayNeo AI y Gemini 3.1 Flash Lite. Un nivel opcional de selección de IA multimodelo permite a los usuarios alternar entre los principales modelos de lenguaje del sector (incluidos Gemini, ChatGPT, Claude y DeepSeek) dentro de la aplicación complementaria.

Traducción en directo y teleprompter automático: Con tecnología Timekettle BabelOS 3.0, el iO ofrece traducción de texto en tiempo real en 55 idiomas y 109 acentos con una latencia de aproximadamente 1 segundo. El teleprompter automático se sincroniza dinámicamente con el ritmo del habla para desplazarse por los guiones sin usar las manos durante las presentaciones.

Captura de voz precisa y batería de larga duración: Diseñado como una pantalla visual (sin altavoces), el iO combina una matriz de 4 micrófonos con un sensor de conducción ósea que aísla las vibraciones vocales para una transcripción impecable en entornos ruidosos. La batería de 240 mAh ofrece hasta 2 días de uso típico (18 horas de grabación continua / 6,2 horas de traducción continua).

Controles de hardware, conectividad y privacidad: Incorpora un dial giratorio físico Smart Crown táctil en la patilla derecha, Bluetooth 5.4 con licencia oficial Apple MFi para una amplia compatibilidad con Android e iOS, resistencia al polvo y al agua IP54 y un indicador LED de estado integrado que se ilumina al grabar o traducir.

RayNeo GT Series (GT & GT Max): Visualización espacial de calidad cinematográfica

La serie RayNeo GT ofrece una experiencia visual y acústica de calidad cinematográfica gracias a su arquitectura de doble chip, que incluye el chip de visualización Vision 4000 y el chip Zone 360 3DoF.

Especificaciones y características principales:

Campo de visión de 59° y escalado de pantalla de 3 niveles (GT Max): Impulsado por el motor óptico Peacock 3.0 Max y una pantalla Tandem MicroOLED de 5.5ª generación, el GT Max ofrece un amplio campo de visión de 59°. Los usuarios pueden escalar dinámicamente la pantalla virtual en tres tamaños: 227 pulgadas (85 %), 267 pulgadas (100 %) y 307 pulgadas (115 %).

Compatibilidad con Dolby Vision: En combinación con el RayNeo Pocket TV Pro, la serie GT es el primer sistema de gafas de realidad aumentada del mundo compatible con la reproducción nativa de Dolby Vision, junto con la conversión SDR a HDR mediante IA en tiempo real.

Seguimiento de hardware 3DoF Zone 360: El procesamiento de hardware dedicado admite tres modos de visualización: Modo estable (filtra las vibraciones y turbulencias), Modo fijo (ancla las coordenadas de la pantalla en el espacio 3D) y Modo de seguimiento.

Audio espacial Bang & Olufsen: Incorpora un sistema de cuatro altavoces tipo pista de carreras con un diseño de circuito magnético mejorado de 6 bandas (que proporciona un aumento de 5 dB en la sensibilidad de baja frecuencia), audio espacial con seguimiento de la cabeza y transmisión de sonido direccional en modo susurro.

Diseño ergonómico y ligero con ajuste IPD: Con un peso de tan solo 68 g (GT) y 78 g (GT Max), su chasis aerodinámico ofrece una comodidad excepcional. Las GT Max están disponibles en 3 tamaños de distancia interpupilar (IPD) (Talla S: <64 mm | Talla M: 64–67 mm | Talla L: >67 mm) para garantizar una claridad óptica óptima en diferentes formas de rostro.

Comparación de modelos

Disponibilidad y distribución global

La distribución oficial en tiendas comienza el 4 de septiembre de 2026, a través del sitio web oficial de RayNeo y Amazon store:

RayNeo iO Smart Glasses: Disponible en Polar Night (gris oscuro) y Dune (dorado).

RayNeo GT Series: Disponible en configuraciones RayNeo GT y RayNeo GT Max, con soporte para lentes graduadas personalizadas oficiales en ambos modelos..

Ambas líneas de productos se mostrarán en directo en la feria IFA 2026 de Berlín, en el pabellón 21A, del 4 al 8 de septiembre de 2026.

Acerca de RayNeo

RayNeo™ es líder mundial en gafas de realidad aumentada (RA) para el consumidor. Impulsada por TCL Electronics y como socio olímpico mundial oficial en la categoría de gafas de RA, la empresa desarrolla hardware portátil de computación espacial. La cartera de RayNeo incluye la serie X de computación espacial a todo color, la serie Air portátil, la serie GT cinematográfica y la serie iO para productividad ambiental. Para obtener más información, visite www.rayneo.com.

Contacto para medios:

Max ManausaResponsable de RR.PP. de Norteamérica, RayNeoEmail: maxmanausa@rayneo.com

Carol LiuResponsable de RR.PP. de Europa, RayNeoEmail: chang.liu@rayneo.com

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