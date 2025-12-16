RayNeo refuerza su liderazgo en el mercado global de RA en el tercer trimestre con una participación del 24 %

Global AR Smart Glasses Brand Shipment Share in Q3 2025 - RAYNEO/PR NEWSWIRE

LOS ANGELES, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- RayNeo ha consolidado su liderazgo en el sector de la realidad aumentada (RA) para el consumidor, alcanzando las primeras posiciones tanto en cuota de mercado como en ventas estacionales. Según el último Informe Global de Cuota de Envíos de Marcas de Gafas Inteligentes de RA del tercer trimestre de 2025, elaborado por Counterpoint Research, RayNeo se posicionó como el número 1 a nivel mundial por segundo trimestre consecutivo, con una cuota de mercado del 24,5 %.

De éxito de ventas del Black Friday a líder del mercado en el tercer trimestre

Estos logros se producen en medio de una competencia cada vez más intensa en la industria de la RA. A pesar de la mayor competencia, RayNeo no solo mantuvo su posición, sino que también demostró un sólido crecimiento. Las ventas internacionales se multiplicaron por 3,8 en 2025, con productos disponibles en más de 25 países y regiones, atendiendo a una base de usuarios acumulada que supera los 500.000. La entrada en los principales canales minoristas, como Sam's Club, Best Buy y BJ's, refleja aún más la sólida adopción por parte de los consumidores.

En mercados clave como Norteamérica, la serie Air de RayNeo lideró constantemente el ranking de gafas de RA más vendidas de Amazon. Los datos de Amazon muestran que las RayNeo Air 3s Pro y Air 3s se aseguraron los dos primeros puestos a nivel mundial en la categoría "Gafas de visualización de vídeo", con calificaciones promedio de clientes superiores a cuatro estrellas. A medida que las gafas de RA de consumo se integran cada vez más en la vida diaria, RayNeo destaca por su precio accesible y su rendimiento fiable.

Cómo RayNeo destaca en el ámbito competitivo

La tecnología central patentada y una experiencia de usuario superior son la base de la ventaja competitiva de RayNeo. Como una de las pocas empresas capaces de realizar I+D interno completo y producir en masa sistemas ópticos centrales, RayNeo ofrece una cartera diversificada: la Serie V para imágenes de alta calidad, la Serie Air para una visualización inmersiva y la Serie X, que explora la convergencia de la IA y la RA.

La industria de la RA está pasando de ser un nicho a una industria dominante, con una competencia que va más allá del hardware para abarcar la profundidad tecnológica, el conocimiento del usuario, la experiencia del producto y la solidez del ecosistema. El liderazgo continuo de RayNeo subraya la eficacia de su enfoque estratégico. A medida que la RA se integra cada vez más en las experiencias cotidianas, los logros de RayNeo destacan tanto el auge global de la innovación tecnológica china como el potencial de "Creado en China" para marcar el ritmo de la industria mundial de la RA.

Acerca de RayNeo

RayNeo es líder mundial en gafas de Realidad Aumentada (RA) para el consumidor, dedicado a transformar la vida cotidiana de mil millones de personas. Como Socio Olímpico Mundial Oficial en la categoría de gafas de RA, la compañía representa la vanguardia de la tecnología inmersiva. Su portafolio de productos incluye la Serie X con pantalla a todo color mejorada con IA y la Serie Air portátil con pantalla grande, diseñada para ofrecer versatilidad y una visualización de alta calidad. Según Counterpoint Research, RayNeo dominó el mercado global de gafas de RA en el tercer trimestre de 2025, con una participación de mercado del 24 % y afianzando la posición líder a nivel mundial.

