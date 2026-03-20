(Información remitida por la empresa firmante)

-Raytron Microelectronics lanza nuevos módulos térmicos infrarrojos para su integración en fabricantes de equipos originales (OEM) en el MWC 2026

SHANGHÁI, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Raytron Microelectronics, filial de Raytron Technology Co., Ltd. y líder en imágenes térmicas infrarrojas, anunció hoy el lanzamiento de tres nuevos módulos de imágenes térmicas — WN2T, DVS256 y la serie ECOT — en el MWC Barcelona 2026. Bajo el lema "Vea el calor. En cualquier lugar.", Raytron Microelectronics muestra cómo los módulos térmicos compactos y de alto rendimiento están permitiendo una mayor adopción de la tecnología infrarroja en visión nocturna exterior, búsqueda y rescate, ciudades inteligentes, inspección industrial y fabricación inteligente.

Desbloquee la monitorización de temperatura en tiempo real con el módulo térmico WN2T

El WN2T, la última incorporación a la serie WN2, está diseñado para la medición de temperatura de alta precisión. Disponible en múltiples resoluciones, desde 256 192 hasta 640 512, el WN2T integra un detector infrarrojo de alta velocidad de 12 m patentado con su procesador de señal de imagen (ISP) infrarrojo de segunda generación para obtener imágenes estables y de alta nitidez.

En comparación con el módulo de imagen térmica WN2, el WN2T incorpora una función de visualización de temperatura en tiempo real, lo que permite obtener datos de temperatura precisos directamente en las imágenes térmicas. Esto lo hace ideal para el mantenimiento predictivo, la inspección de paneles solares, la monitorización de equipos críticos y las operaciones con drones comerciales.

¿Qué módulos de imagen térmica son los mejores para la integración en electrónica de consumo?

Diseñado para el mercado de consumo, el DVS256 combina imágenes infrarrojas y de luz visible para ofrecer imágenes visuales mejoradas. Con una resolución de 256 192 y una frecuencia de imagen de 25 Hz, garantiza una imagen fluida con un bajo consumo de energía. Compatible con plataformas Android e iOS, el módulo permite una integración flexible en cámaras térmicas portátiles y accesorios para smartphones.

La serie ECOT es un módulo LWIR de 160 120 diseñado para entornos con espacio limitado. Gracias a su tamaño compacto (10,5 mm 10,5 mm 5,8 mm) y bajo consumo energético, ECOT ofrece imágenes térmicas y medición de temperatura para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo teléfonos inteligentes, electrodomésticos inteligentes e instrumentos portátiles de medición de temperatura.

Los módulos térmicos de reciente lanzamiento ponen de manifiesto la continua innovación de Raytron Microelectronics en productos de imágenes térmicas infrarrojas miniaturizados y de alto rendimiento, a la vez que aceleran la expansión de la detección térmica desde las aplicaciones industriales y profesionales tradicionales hacia un ecosistema más amplio de dispositivos inteligentes y electrónica de consumo.

Acerca de Raytron Microelectronics

Con capacidades integrales que abarcan desde el diseño de circuitos integrados y sensores MEMS hasta la integración de sistemas, Raytron Microelectronics ofrece soluciones infrarrojas de alto rendimiento para la monitorización industrial, la prevención de incendios forestales, la visión nocturna en exteriores, la electrónica de consumo y la detección inteligente, al tiempo que proporciona a los fabricantes de equipos originales módulos y detectores de imágenes térmicas avanzados para permitir una integración perfecta de las capacidades infrarrojas en una amplia gama de dispositivos inteligentes.

Si desea más informaciónEmail: marketing@raytrontek.comPágina web: https://www.raytron-microelectronics.com LinkedIn: Raytron Microelectronics Co., Ltd.

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