REALTY ONE GROUP ABRE EN PORTUGAL

LAS VEGAS, 17 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno e impulsado por el propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, ha vendido los derechos de franquicia a un nuevo propietario en Portugal que está entusiasmado por llevar la dinámica COOLTURE de la compañía, la marca, el coaching empresarial y el modelo de negocio único al país del sur de Europa.

El nuevo propietario, João Oliveira, lleva más de 20 años trabajando en el mercado inmobiliario portugués y cuenta con 100 profesionales inmobiliarios en su oficina.

"Estamos muy contentos de haber encontrado en João un socio inteligente y de éxito, al que le apasiona tanto como a nosotros abrir las puertas a sus profesionales y clientes", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Es un hombre de familia que traerá nuestro fuerte sentido de la familia y el amor por los demás a su oficina y a la comunidad".

"Queremos ser mejores y hacer más por nuestros clientes, centrándonos en sus intereses y necesidades", dijo Oliveira, que tiene dos hijos con su pareja Raquel Silva. "Ahora es el momento y Realty ONE Group es la marca".

Este año, Realty ONE Group ha sido clasificada como una de las 100 mejores franquicias a prueba de recesión por Franchise Business Review y la empresa se ha hecho con el puesto número 1 de los franquiciadores inmobiliarios en la competitiva 2022 Franchise 500 (R) List de Entrepreneur.

La UNBrokerage, como se conoce en el sector, cuenta ahora con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C. y Canadá, y abrirá en Ecuador, Costa Rica, Italia, Singapur y España, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo de negocio único, la diversión, la infraestructura tecnológica y el apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 49 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, Italia, España, Singapur y Costa Rica. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto de la nación según REAL Trends, ha sido reconocida por Entrepreneur Magazine como una de las 5 mejores franquicias inmobiliarias y ha estado en la lista de Inc. 500 de las empresas de mayor crecimiento durante siete años consecutivos. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no sólo para sus clientes, sino para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para saber más, visite www.RealtyONEGroup.com.

