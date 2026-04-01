(Información remitida por la empresa firmante)

-Reju consigue 135 millones de euros en financiación NIKI neerlandesa para un centro de regeneración textil a escala industrial en el parque industrial de Chemelot, Países Bajos

PARÍS, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Reju™, la innovadora empresa de regeneración textil, ha recibido una financiación de 135 millones de euros en el marco del programa NIKI (Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie) de los Países Bajos. Esta financiación respaldará el proyecto de Reju para construir un centro de regeneración a escala industrial en el Parque Industrial Chemelot de Sittard-Geleen, cubriendo tanto la fase de inversión como las operaciones en curso, y representa un hito crucial en el camino hacia la decisión final de inversión.

"Agradecemos al Gobierno de los Países Bajos y al Ministerio de Asuntos Económicos y Clima su apoyo a la expansión de tecnologías comerciales que permiten reducciones cuantificables de emisiones y aceleran la transición hacia una industria textil verdaderamente circular", declaró Patrik Frisk, consejero delegado de Reju. "Este premio es una clara muestra de confianza en nuestra tecnología y en nuestro equipo. En Chemelot, produciremos materias primas circulares a gran escala, reduciremos las emisiones en toda la cadena de valor textil y estableceremos un modelo replicable para la industria textil circular en Europa".

NIKI es el programa insignia del gobierno neerlandés para acelerar la descarbonización industrial a gran escala y la circularidad, apoyando los objetivos de economía circular tanto nacionales como de la Unión Europea. El proyecto de Reju se alinea estrechamente con estos objetivos, expandiendo un proceso textil que transforma textiles de poliéster, difíciles de reciclar, en intermedios circulares de alta calidad para la producción de nuevo poliéster. Al desviar los residuos textiles de los vertederos y la incineración, Reju busca reducir significativamente el impacto ambiental de los residuos textiles.

El futuro centro de regeneración procesará textiles posconsumo que, de otro modo, acabarían en la basura. Este material regenerado se transformará en poliéster Reju, con una reducción aproximada del 50% en las emisiones de carbono en comparación con el poliéster virgen. Posteriormente, el material se reincorporará a las cadenas de suministro, donde se convertirá en hilos y tejidos listos para su uso final en productos de consumo.

Se prevé que el proyecto haga hincapié en la integración industrial, la eficiencia energética y de recursos, y las cadenas de suministro circulares totalmente trazables, maximizando la sustitución de insumos vírgenes derivados de combustibles fósiles.

El Parque Industrial Chemelot fue seleccionado por su consolidado ecosistema industrial, sus infraestructuras logísticas y de servicios públicos compartidas, y su proximidad a centros de innovación e investigación. Se espera que estas características faciliten una puesta en marcha eficiente, la fiabilidad operativa y la replicación del modelo en futuras ubicaciones.

Acerca de Reju

Reju es una empresa de regeneración de materiales centrada en crear soluciones innovadoras para la regeneración de textiles de poliéster y residuos de PET posconsumo. Propiedad de Technip Energies y con tecnología desarrollada por IBM Research, Reju se guía por su propósito de aprovechar al máximo los recursos limitados. La empresa busca establecer un sistema circular textil para regenerar y recircular textiles de poliéster. Para más información, visite www.reju.com.

Acerca de Technip Energies

Technip Energies es una potencia mundial en tecnología e ingeniería. Con posiciones de liderazgo en GNL, hidrógeno, etileno, química sostenible y gestión de CO2, contribuimos al desarrollo de mercados clave como la energía, los derivados energéticos, la descarbonización y la economía circular. Nuestros segmentos de negocio complementarios, Tecnología, Productos y Servicios (TPS) y Ejecución de Proyectos, transforman la innovación en una realidad industrial escalable.

Mediante la colaboración y la excelencia en la ejecución, nuestros más de 18.000 empleados en 35 países están plenamente comprometidos a unir la prosperidad con la sostenibilidad para un mundo diseñado para perdurar.

Technip Energies generó ingresos de 7.200 millones de euros en 2025 y cotiza en Euronext París. La compañía también ofrece American Depositary Receipts (ADR) en el mercado extrabursátil. Para más información: www.ten.com

Contacto para los medios

Chris Goddard, CGPR, chris@cgprpublicrelations.comTali Serantes-James, Reju, tali.serantes@reju.com

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