Remeros se inician en un viaje de 3.000 millas a través del Océano Atlántico (1)

-Remeros se inician en un viaje de 3.000 millas a través del Océano Atlántico: comienza el Talisker Whisky Atlantic Challenge 2020

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, España, 12 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy 55 remeros de todo el mundo tomaron el agua para el comienzo del Talisker Whisky Atlantic Challenge 2020, un épico desafío de remo de 3.000 millas a través del Océano Atlántico.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: https://www.multivu.com/players/uk/8827151-talisker-whisky-a... [https://www.multivu.com/players/uk/8827151-talisker-whisky-a...]

El Talisker Whisky Atlantic Challenge es una carrera con propósito - un evento inspirador, que saca el espíritu salvaje en gente cotidiana para lograr cosas extraordinarias. Es un viaje que cambia el alma y el desafío de toda una vida, dando a los remeros la oportunidad de experimentar la euforia del majestuoso océano.

Comenzando en el puerto español de San Sebastián de la Gomera en las Islas Canarias y terminando en el astillero de Nelson en Antigua-Barbuda, las tripulaciones pasarán entre 30 y 90 días en el mar donde podrían enfrentarse a olas imponentes, desafío físico extremo y naturaleza en su forma más pura, desde cielos estrellados fascinantes hasta delfines en sus hábitats naturales, y una gran cantidad de vida silvestre marina mientras reman las 3.000 millas a Antigua.

Más de 21 equipos internacionales, entre ellos tripulaciones de cuatro hombres, tripulaciones femeninas y en solitario, de países como Sudáfrica, Países Bajos, Estados Unidos de América y Gran Bretaña están participando en la carrera bajo estrictos protocolos de COVID-19 después de años de preparación.

Para llegar a la línea de salida, los equipos han tenido que demostrar niveles similares de vigor, determinación y fuerza de carácter, como necesitarán en el mar. Las tripulaciones han trabajado incansablemente para asegurar socios y donaciones, mientras se formaban, a menudo en torno a un trabajo de tiempo completo, para prepararse para remar los 1,5 millones de golpes de remos necesarios para cruzar el océano.

Cada remero tiene una motivación única y personal para la carrera; desde la recaudación de fondos benéficos hasta la creación de conciencia sobre la salud oceánica.

Frank Rothwell, de 70 años, que está asumiendo el desafío con la esperanza de recaudar 1 millón de libras esterlinas para Alzheimer's Research UK, dijo: "¡Es seguro decir que la enormidad del desafío realmente está llegando a casa! En el ferry nocturno a La Gomera, miré hacia el mar oscuro y no podía ver el horizonte. ¡Ahí fue cuando me golpeó, pensé que no puedo creer que voy a salir por mi cuenta! Ahora estoy haciendo los preparativos finales en la línea de salida, sé cuánto extrañaré mis comodidades en casa, especialmente mi familia, y mi esposa de 50 años, Judith. Pero por suerte para mí, ha prometido llamarme dos veces al día para hacerme compañía.

"Dicho esto, he pasado los últimos 18 meses entrenando para este momento exacto, así que aunque es desalentador, me siento emocionado y tan listo como siempre estaré. Recaudar dinero para Alzheimer's Research UK, y alcanzar 1 millón de libras, se ha convertido en mi mayor motivación. La gente se está poniendo en contacto con mensajes de apoyo y donación de dinero para la investigación de la demencia, y Iceland Foods Charitable Foundation se ha ofrecido generosamente a duplicar las primeras 500.000 libras de donaciones, así que no puedo retroceder ahora. ¡Tengo que demostrar que nunca eres demasiado viejo para asumir un desafío!"

Dixon McDonald - Capitán del barco de EE.UU., Latitude 35, dijo: "Crecí en la ciudad de Nueva York, en el 7º piso de un edificio de apartamentos de 16 plantas en Manhattan. No crecí junto a un océano, nunca había remado hasta hace un año y medio. No había pasado más de cinco horas y media en una máquina de remo hasta que empecé a entrenar para el Talisker Whisky Atlantic Challenge. Dicho esto, me encanta empujar los límites de lo que se considera posible y esta carrera parecía el desafío perfecto para hacer precisamente eso".

Sofia Deambrosi del barco The Bristol Gulls, dijo: "Es absolutamente imposible poner en palabras cómo nos sentimos en este momento, a punto de partir en el gran azul. El equipo ha pasado por dos años increíbles que han sido una montaña rusa de emociones, dinámica de equipo y estabilidad financiera. Estar en la línea de salida es el comienzo de la aventura de su vida, pero también el final de un viaje al que nos embarcamos con determinación y valentía; donde ambos golpeamos paredes duras y conocimos gente maravillosa, y salimos con nuevos conocimientos y habilidades, y 3 mejores amigos de por vida.

No podemos esperar para ponernos en marcha, y despertar a hermosas vistas y sonidos del océano. Hemos dejado vidas ocupadas y seres queridos en casa y ahora todo lo que nos espera es 3.000 millas de aventura".

Talisker Single Malt Scotch Whisky, la más antigua de la Isla de Skye en Escocia, es en gran medida producto de su escarpada casa costera. Un whisky lleno de carácter costero, los orígenes de Talisker vienen a través de su aroma y sabor, que conecta al bebedor con su ambiente escarpado, entregando un potente humo de turba, con toques de sal marina y una dulzura cítrica y lo que lo convierte en el brindis perfecto para aquellos que se dirigen al mar hoy en día.

Natalia Montigny, responsable de marketing global para Talisker comentó: "Talisker fue fundada en 1830 por dos espíritus salvajes - los hermanos MacAskill - que remaron de Eigg a Skye en busca de la ubicación perfecta para su destilería para que podamos decir que Talisker Whisky es realmente Made By The Sea. Cada año nos conmueven las increíbles historias y la determinación de quienes participan en el Talisker Whisky Atlantic Challenge. Les deseamos lo mejor a medida que emprenden este viaje épico y esperamos darles la bienvenida y brindar por su logro."

Carsten Heron Olsen, consejero delegado de Atlantic Campaigns, dijo: "Es genial ver a nuestros equipos salir hoy en el Talisker Whisky Atlantic Challenge. Su determinación y entusiasmo ha sido inquebrantable. Después de meses de trabajar con socios y el público para recaudar dinero por algunas causas increíbles, los 55 remeros de hoy llegan al agua y continúan inspirando a la gente de todo el mundo mientras realizan un viaje que la mayoría ni siquiera podía imaginar. "

EQUIPOS DE 2020 Team Antigua - AntiguaAtlantic Dragon - Reino UnidoTeam Melokhule - SudáfricaAtlantic Dutchesses - Países BajosAtlantic Solo - Reino UnidoGeneration Gap - Reino UnidoOardacity - Reino UnidoAtlantic Titan - Reino UnidoLatitude 35 - EE.UU.Force Genesis - Reino UnidoThe Bristol Gulls - Reino UnidoDutchess of the Sea - Países BajosRow for Cancer - Países BajosRudderly Mad - Reino UnidoFor a Fitter Planet - Reino UnidoSpoarting Chance - Reino UnidoAtlantic Antics - Reino UnidoWave Warrior - Reino UnidoTeam HPF - Reino UnidoAlzheimer's Research - Reino UnidoOn Shoulders of Giants - Reino Unido

(CONTINUA)