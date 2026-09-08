Replit abre su primera oficina internacional en Londres

(Información remitida por la empresa firmante)

La creciente demanda de particulares, pequeñas empresas y grandes corporaciones impulsa la expansión global. Colabora con la organización benéficaThe Lord Mayor's Appeal para ofrecer formación continua a jóvenes que ni estudian ni trabajan (en inglés, NEET).

LONDRES y SAN FRANCISCO, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Replit, la plataforma de creación de agentes que ayuda a las personas a convertir ideas en aplicaciones, sitios web, productos y nuevos negocios, celebró esta semana la apertura de su primera oficina internacional en Londres. La empresa contó con la presencia de Sadiq Khan, alcalde de Londres, en la ceremonia de inauguración, que marcó la apertura de la primera sede de Replit fuera de Estados Unidos.

Replit, fundada en 2016, cuenta con más de 60 millones de usuarios en todo el mundo, y el 85 % de las empresas Fortune 500 tienen usuarios entre ellos. La inauguración de hoy se produce tras una serie de anuncios recientes de Replit, entre los que se incluyen una colaboración con OpenAI en su modo gratuito, la inversión continua en seguridad de nivel empresarial y el lanzamiento de Replit Design, todo ello diseñado para ampliar el alcance de su producto.

La empresa planea utilizar Londres como centro neurálgico para sus operaciones europeas. Prevé duplicar su plantilla e inversión el próximo año y expandir significativamente su presencia en Londres a medida que crece a nivel mundial con pequeñas y medianas empresas. Replit ya presta servicios a diversas pequeñas empresas que utilizan la plataforma a diario.

Entre las empresas que ya utilizan Replit en toda Europa se encuentran PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young, Mercedes-Benz Group, TrustPilot y Hg. Estas se suman a la lista de clientes estadounidenses como Accenture, Visa y Zillow, entre otros, que utilizan Replit en sus operaciones diarias.

Replit también anunció su colaboración con la organización benéfica The Lord Mayor's Appeal (TLMA), que apoya a jóvenes londinenses que no estudian, trabajan ni reciben formación (jóvenes NEET). Juntos, planean poner en marcha un curso piloto de cuatro semanas para 100 jóvenes de entornos desfavorecidos y subrepresentados durante los próximos meses, brindándoles habilidades esenciales de programación que les permitirán acceder a empleos y otras oportunidades laborales.

"Replit se creó con la misión de brindar a cualquier persona, en cualquier lugar, la capacidad de crear una aplicación sin necesidad de saber programar", declaró Amjad Masad, cofundador y consejero delegado de Replit. "La demanda de Replit ha crecido exponencialmente y estamos encantados de estar en Londres para atender a nuestra base europea y colaborar con el Gobierno del Reino Unido en la formación de las personas, proporcionándoles las herramientas que necesitan para mejorar su potencial laboral".

"Me complace dar la bienvenida a Replit a Londres, donde abren su primera oficina internacional en el King's Cross Knowledge Quarter. Como ciudad líder mundial en tecnología, educación e innovación, Londres cuenta con un gran talento, una base de habilidades diversa y ya alberga a numerosas empresas líderes en IA. Utilizada de forma responsable, la IA puede beneficiar enormemente a Londres y es una parte importante de nuestro plan de crecimiento. Me interesa que lideremos la transición hacia la IA y garanticemos que funcione para todos los londinenses", declaró Sadiq Khan, alcalde de Londres. "Que Replit haya elegido establecerse aquí es una gran muestra de confianza en Londres, mientras seguimos construyendo una ciudad mejor y más próspera para todos".

"La IA promete ser la tecnología más transformadora que veremos en generaciones, con un enorme impacto en todos los sectores y en nuestra sociedad", declaró Kanishka Narayan, el recién nombrado Ministro de IA del Reino Unido. "Como país, estamos a la vanguardia de los avances en IA y seguiremos liderando el sector al integrar en nuestro ecosistema a empresas de IA de rápido crecimiento como Replit".

Replit integra el diseño, la creación, el desarrollo, las bases de datos, la implementación, la seguridad y los controles empresariales en un único entorno, lo que permite a las organizaciones ampliar quién puede desarrollar, manteniendo al mismo tiempo la gobernanza necesaria a escala empresarial.

Acerca de Replit Replit, con sede en San Francisco, California, EE.UU., es una plataforma de creación de software basada en agentes que permite a cualquier persona desarrollar aplicaciones utilizando lenguaje natural. Equipos de empresas como Atlassian, Adobe, Accenture y Databricks utilizan Replit para crear aplicaciones, y la compañía mantiene alianzas con Google, Microsoft, Stripe y Slack, entre otras.

Contacto para los mediospress@replit.com

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