Reportaje de China Matters: Una Ciudad que Marca Tendencia y Da Forma al Futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 16 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- No existe ninguna otra ciudad que haya experimentado un mayor avance económico y tecnológico que Shenzhen. Tras 40 años de crecimiento significativo, Shenzhen ha pasado de ser un humilde pueblo pesquero con una población de menos de 60.000 habitantes a una metrópolis animadas con más de 17 millones de habitantes. Hoy en día, es no solo un testimonio del ingenio moderno, sino también una realidad viva del progreso y la innovación. Esta ciudad de ensueño también se ha ganado la reputación de ser centro mundial de la tecnología y la innovación. Aquí se establecieron muchos actores clave del sector tecnológico mundial como BYD, Tencent, DJI, Huawei, etc.

Si visita Shenzhen, no deberá perderse la Feria de Alta Tecnología de China. Asimismo, se encontrará con numerosas maravillas innovadoras que están dando forma al futuro.

Aquí puede disfrutar de los servicios de los robots que preparan café creando diseños intrincados en su café con leche o capuchino en función de la imagen subida, lo que hace el concepto de cafeterías robóticas siendo tangible y emocionante. Además, los brazos robóticos automatizados pueden pulir las puertas de los automóviles sin necesidad de programación manual. La cámara escanea la forma de la puerta en tiempo real mientras el brazo robótico ajusta sus acciones basándose en estos datos, lo que garantiza precisión y eficiencia del pulido. Cabe destacar los últimos avances en tecnología de drones que se exhiben, incluidos drones para entrega de alimentos, exhibiciones aéreas, drones con forma de ovni y drones que van a servir como transporte privado en un futuro no remoto.

Algunos de estos nuevos tipos de drones se han puesto en uso y han hecho que la vida de las personas sea más conveniente. Con solo unos toques en su teléfono móvil, puede pedir una bebida y espera que un dron se la entregue directamente.

Cabe mencionar asimismo el sistema de metro integral de Shenzhen que ofrece una eficiencia impecable. Las estaciones de metro son tan gigantescas y hermosas que la gente suele ir vestida elegantemente solo para hacerse fotos en estas.

Más que una ciudad, Shenzhen es una mirada al futuro, un testigo vivo del poder de la innovación y el progreso. Bienvenido a Shenzhen, donde el futuro está a su alcance.

Para obtener más información, visite el sitio web de Youtube: https://youtu.be/mtCCg8Tp9RQ

Video - https://www.youtube.com/watch?v=mtCCg8Tp...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/reportaje-de-china-matters-una-ciudad-que-marca-tendencia-y-da-forma-al-futuro-302332180.html