- Rezolve Ai adquiere Reward por 230 millones de dólares para impulsar la innovación en banca y comercio impulsados por IA

Rezolve Ai, empresa global de comercio e IA que cotiza en el NASDAQ, adquiere Reward por 230 millones de dólares en efectivo, creando una combinación única de comercio conversacional y medios comerciales.

La propuesta única, diseñada para impulsar la innovación en banca y comercio impulsados por IA, permite a las marcas pasar sin problemas del descubrimiento a conversaciones hiperpersonalizadas en tiempo real y, finalmente, a la conversión, con medición de ciclo cerrado verificada.

Diseñado para una escala global, el grupo aprovecha las relaciones consolidadas con bancos y minoristas, con una plataforma multinacional para impulsar la adopción global del comercio impulsado por IA

LONDRES, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Reward, líder mundial en interacción con el cliente y medios de comercio, anuncia hoy que ha sido adquirido por Rezolve Ai PLC (NASDAQ: RZLV), proveedor global de infraestructura de pagos y comercio impulsada por IA, por 230 millones de dólares.

La adquisición une las capacidades de interacción, inteligencia y activación de Reward con la plataforma de comercio conversacional e IA de Rezolve Ai para impulsar la innovación en banca y comercio basados en IA.

Gavin Dein, fundador y vicepresidente de Reward, comentó: Reward tiene la misión de hacer que el gasto diario sea más gratificante, devolviendo más de 2.500 millones de dólares a los clientes hasta la fecha, donando cerca de 20 millones de dólares a causas benéficas y recompensando a empleados, tanto antiguos como actuales, con más de 30 millones de dólares como accionistas. Estoy inmensamente orgulloso de lo que hemos logrado en Reward y entusiasmado con lo que el equipo seguirá construyendo como parte del grupo Rezolve Ai.

Experiencias de comercio impulsadas por IA: del conocimiento a la conversión

Por primera vez, los medios comerciales y el comercio conversacional se unen sobre una base de IA compartida, lo que permite a las marcas pasar sin problemas del descubrimiento y la influencia a conversaciones hiperpersonalizadas que guían a los consumidores hasta la transacción, con resultados medidos directamente en función del gasto real.

Esto se logra combinando la información de transacciones de primera mano de Reward y los canales de interacción fiables con las capacidades de comercio conversacional en tiempo real de Rezolve Ai, conectando a las marcas con los clientes bancarios en el momento de la intención de compra.

Daniel M. Wagner, fundador, consejero delegado y presidente de Rezolve Ai, afirmó: Reward es una plataforma rentable y escalable que se encuentra en el corazón del comercio impulsado por IA, ya operando a gran escala, donde convergen el descubrimiento, la interacción, las transacciones y la fidelización. Impulsa significativamente nuestra estrategia principal de comercio con IA al integrar Rezolve más profundamente en el gasto diario de los consumidores en bancos, comercios y redes de pago.

Plataforma escalable posicionada para la adopción global

Con relaciones consolidadas con bancos y minoristas globales, una sólida presencia en el Reino Unido, Europa, Oriente Medio y Asia, y plataformas diseñadas para su implementación multinacional, Rezolve Ai y Reward están bien posicionadas para impulsar la adopción escalable del comercio basado en IA en entornos minoristas, bancarios y de comercio integrado a nivel mundial.

El grupo combinado también pretende aprovechar la presencia de Rezolve Ai en el mercado americano para impulsar su futura expansión.

Jamie Samaha, consejero delegado de Reward, añadió: Formar parte de Rezolve Ai es una sólida validación de nuestro rendimiento comercial y del valor único que ofrecemos a nuestros clientes. Juntos, estamos construyendo una plataforma de comercio basada en IA única en su tipo que acerca a millones de clientes de todo el mundo a nuestros socios minoristas globales, convirtiendo la navegación en ventas medibles con contenido hiperpersonalizado en los momentos más importantes, a la vez que aceleramos nuestra expansión internacional con la mirada puesta en el continente americano.

Acerca de Reward

Reward es líder mundial en interacción con el cliente y medios comerciales, con presencia en más de 15 mercados en el Reino Unido, Europa, Oriente Medio y Asia. Ubicada en la intersección de la banca y el comercio minorista, su plataforma combina tecnología, análisis de datos y marketing digital para ofrecer experiencias de cliente más enriquecedoras, un crecimiento de ventas medible y una fidelización duradera.

Reward cuenta con el respaldo de Experian y TransUnion, las principales instituciones de datos y tecnología del mundo, y se ve fortalecida por una amplia red de alianzas estratégicas con marcas reconocidas mundialmente.

Con la misión de hacer que el gasto diario sea más gratificante, Reward ha devuelto más de 2.500 millones de dólares en reembolsos a sus clientes hasta la fecha, con el compromiso de alcanzar los 4.000 millones de dólares para 2030. En 2026, Reward obtuvo la certificación Great Place to Work, una prestigiosa acreditación dirigida por los empleados que refleja su cultura centrada en las personas.

Si desea más información, visite www.rewardinsight.com .

Acerca de Rezolve Ai

Rezolve Ai (NASDAQ: RZLV) es líder en soluciones basadas en IA, especializada en mejorar la interacción con el cliente, la eficiencia operativa y el crecimiento de los ingresos. Brain Suite es la primera plataforma de IA empresarial del mundo diseñada para Agentic Commerce, que ofrece herramientas avanzadas que aprovechan la inteligencia artificial para impulsar la búsqueda, las transacciones, el cumplimiento y la personalización a escala global. Para más información, visite la página web sita en www.rezolve.com .

