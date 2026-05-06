(Información remitida por la empresa firmante)

- Ribo y Boehringer Ingelheim siguen avanzando en su programa de siRNA para la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH)

SUZHOU, China y MÖLNDAL, Suecia, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. y Ribocure Pharmaceuticals AB ("Ribo", HKEX: 6938) anunciaron hoy un nuevo hito. Este es el tercer logro clave en la colaboración de investigación con Boehringer Ingelheim para descubrir nuevas terapias para enfermedades hepáticas, incluida la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH).

La esteatohepatitis asociada al metabolismo (MASH) es una forma grave y progresiva de enfermedad del hígado graso que puede provocar fibrosis, cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado, afectando a más de 200 millones de personas en todo el mundo. A pesar de su creciente incidencia, sigue existiendo la necesidad de medicamentos eficaces que ayuden a prevenir la progresión de la enfermedad y a mantener la salud del hígado. Mediante esta colaboración, Ribo y Boehringer Ingelheim buscan ampliar el abanico de posibles tratamientos futuros para pacientes con MASH.

"Este es un importante paso adelante que pone de manifiesto la solidez y madurez de nuestras capacidades de descubrimiento de siRNA y administración dirigida al hígado. Nos enorgullece cómo, juntos, impulsamos este programa altamente innovador y novedoso, haciendo posible este logro. Boehringer Ingelheim continuará desarrollando este programa con el objetivo de brindar nuevas opciones a las personas que viven con MASH", declaró Li-Ming Gan, consejero delegado conjunto y presidente global de I+D de Ribo.

Las terapias siRNA están diseñadas para silenciar los genes causantes de enfermedades al dirigirse a sus ARN mensajeros (ARNm). La tecnología de administración dirigida al hígado de Ribo busca permitir la captación selectiva en los hepatocitos, con el objetivo de alcanzar dianas que pueden ser difíciles de alcanzar con moléculas pequeñas o anticuerpos tradicionales.

Este hito refleja la productividad de la colaboración entre Ribo y Boehringer Ingelheim, así como la ambición compartida de encontrar soluciones para abordar las necesidades no cubiertas en enfermedades hepáticas y cardiometabólicas. Consolida la posición de Ribo como socio estratégico para la industria farmacéutica global, destacando el potencial comercial de su plataforma de siRNA. Ribo se compromete a impulsar esta colaboración con éxito continuo a lo largo de 2026, y en adelante.

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