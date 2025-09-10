RingConn presenta una demostración de su sistema de análisis de la presión arterial en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- RingConn, la marca líder de anillos inteligentes, anunció su participación en la feria IFA Berlín 2025, donde presentó una demostración de su próxima función de análisis de la presión arterial. Esta presentación pública de la tecnología representa un hito importante en la misión de RingConn de brindar a las personas herramientas integrales y basadas en la ciencia para el control de su salud.

Primera mirada a la función de análisis de la presión arterial En su stand, RingConn presentó una demostración de la función de análisis de la presión arterial, que se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Desde su fundación, el equipo de I+D de la empresa se ha dedicado a abordar este complejo desafío en el ámbito de los dispositivos portátiles, un campo en el que lograr una monitorización precisa de la presión arterial se considera uno de los avances más difíciles de conseguir. Hoy, RingConn anunció importantes avances en la implementación de esta tecnología.

La hipertensión arterial es uno de los riesgos para la salud más graves a nivel mundial. Es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, además de dañar los riñones, los ojos y el cerebro. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.100 millones de personas en todo el mundo sufren de hipertensión, pero menos del 20% tienen la presión arterial controlada.

En este contexto, RingConn tiene como objetivo mejorar la gestión de la salud personal mediante el control continuo y accesible de la presión arterial. A diferencia de las mediciones puntuales con brazalete, los anillos inteligentes permiten un seguimiento diario y continuo desde la comodidad del hogar. Este control constante ayuda a detectar patrones de salud que a menudo pasan desapercibidos con mediciones aisladas, como la hipertensión ocasional, la hipertensión nocturna y los cambios graduales a largo plazo, lo que facilita el seguimiento continuo y la detección temprana de problemas de salud.

Cómo funcionaLa función de monitorización de la presión arterial de RingConn está diseñada para funcionar en conjunto con un tensiómetro tradicional, que se utiliza para la calibración cada 28 días. Una vez calibrado, el anillo inteligente permite monitorizar la presión arterial diariamente en casa. RingConn integrará esta función en sus anillos inteligentes y, además, ha lanzado un programa de selección de usuarios para que participen en las pruebas internas.

Reacción positiva del mercado Además de la nueva demostración, los productos estrella de RingConn, RingConn Gen 2 y RingConnGen 2 Air, despertaron un gran interés entre los asistentes. Hasta la fecha, RingConn ya cuenta con una base de usuarios globales de más de 250.000 personas, lo que demuestra su creciente influencia en el mercado de dispositivos inteligentes portátiles.

Acerca de RingConnFundada en 2021, RingConn es una empresa líder en tecnología para la salud personal, dedicada a crear productos y servicios innovadores que transformen la experiencia de mantener un buen estado de salud. Basándose en el principio de "hardware + software + servicios", RingConn tiene como objetivo ofrecer productos y servicios únicos para la salud de las personas.

