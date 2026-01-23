(Información remitida por la empresa firmante)

- ¡Los tres mejores del mundo en eficiencia de conversión! Risen Energy HJT lidera con fuerza la nueva era de la energía espacial

NINGBO, China, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, TaiyangNews, la autoridad mundial en energía fotovoltaica, publicó su lista inaugural de los MEJORES MÓDULOS SOLARES de 2026. Los módulos Hyper-ion Pro HJT de Risen Energy se posicionaron entre los tres mejores del mundo, gracias a una potencia nominal de producción en masa de 740 Wp y una eficiencia de conversión del 23,8%.

La lista de los MEJORES MÓDULOS SOLARES se centra en módulos fotovoltaicos de producción masiva comercial, presentando sistemáticamente su rendimiento principal. Con estrictos criterios de inclusión, solo se admiten productos que han alcanzado la producción en masa, cuentan con datos técnicos completos y mantienen una eficiencia de conversión ≥21,5%, lo que garantiza que los resultados tengan un alto valor de referencia y credibilidad en la industria.

Los módulos HJT Hyper-ion Pro de Risen Energy integran tecnologías esenciales, como la tecnología de celdas OBB, la tecnología de interconexión sin tensión Hyper-link y la tecnología de celdas ultrafinas, lo que mejora significativamente tanto el rendimiento como la rentabilidad. Con una bifacialidad ultraalta del 90% 5% y un coeficiente de temperatura ultrabajo de -0,24%/°C, los módulos destacan constantemente en rendimiento en diversos escenarios de aplicación. Para finales de 2025, los envíos acumulados de productos HJT de la serie Hyper-ion habían superado los 12 GW, exportándose a más de 80 países y regiones de todo el mundo.

Risen Energy se ha adentrado proactivamente en la economía espacial, con sus células HJT ultrafinas tipo p de 50 μm, de desarrollo propio, que ya se entregan en lotes. Con un rendimiento superior en diseño ligero y resistencia a la radiación, estas células son perfectamente compatibles con los paneles solares flexibles. El proyecto de I+D de células solares HJT en tándem de perovskita/silicio de Risen Energy ha alcanzado una eficiencia de conversión del 30,99%, lo que abre un amplio margen para la evolución de la eficiencia en la futura energía fotovoltaica espacial.

Desde centrales eléctricas terrestres hasta el vasto cielo estrellado, Risen Energy está redefiniendo los límites de la energía mediante la innovación. Esto no solo marca la evolución de la tecnología fotovoltaica, sino que también sienta una sólida base científica para que la civilización humana avance hacia la era de la energía interestelar.

