Risen Energy presenta innovaciones para todo tipo de escenarios en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, Alemania, 24 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Nos complace anunciar que Intersolar Europe abrió oficialmente sus puertas ayer en la Messe München, y Risen Energy ha estado muy ocupada recibiendo a los visitantes en el stand A1.370. Presentamos nuestra completa gama de productos para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, y a gran escala, demostrando cómo nuestra estrategia "Full-Stack Risen" satisface las necesidades energéticas en constante evolución de Europa.

Gestión energética residencial: Diseño minimalista e inteligencia artificial

Para responder a la demanda europea de independencia energética en espacios reducidos, presentamos nuestra serie Noor de sistemas de almacenamiento de energía todo en uno apilables, la serie Hifz de baterías apilables y el inversor híbrido de la serie Velta.

Serie Noor: Integra carga, almacenamiento y control fotovoltaico. Con una capacidad de 10 a 25 kWh , se adapta perfectamente a garajes o patios. Su conmutación UPS de milisegundos garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido.

Serie Hifz: Cuenta con protección IP65 y apilamiento modular (5–20 kWh). Gracias a sus conectores plug-and-play, la instalación de energía verde es tan sencilla como apilar módulos.

Control inteligente: Sincronizado con Risen Cloud, el sistema automatiza estrategias de "carga baja, descarga alta" basadas en las tarifas locales, convirtiendo cada kWh en ahorro.

Socio ecológico de C&I: Alta densidad y valor del ciclo de vida

Para las empresas que necesitan reducir costes y garantizar la seguridad, nuestra serie iCon de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) refrigerados por líquidoC&I ofrece una solución compacta.

Ahorro de espacio: Ocupa solo 1,6 m (25 % más de aprovechamiento).

Máxima seguridad: Sistema 4S de desarrollo propio, protección de 9 niveles y monitorización a nivel de paquete . La protección contra incendios multicapa crea un escudo de 360°.

Operación y mantenimiento inteligentes: Los diagnósticos con IA permiten el seguimiento del estado en tiempo real, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la rentabilidad.

Referencia a escala industrial: Excelencia terrestre y aeroespacial

Cerramos el ciclo completo, desde la generación hasta el almacenamiento, para proyectos de servicios públicos.

Módulos Hyper-ion Pro: Ofrecen una potencia de más de 740 Wp con una bifacialidad del 90 % 5 % y un coeficiente de temperatura de -0,24 %/°C. Cuentan con una garantía de 30 años (>90 % de retención).

Risen Flex Nova (pHJT): Diseñado para la órbita terrestre baja (LEO). Gracias a sus obleas ultrafinas de 70 μm, reduce drásticamente el peso de lanzamiento de satélites a la vez que ofrece resistencia a la radiación.

eFlex y eTron 3.0 Pro: Proporcionan un almacenamiento de 836 kWh / 6,26 MWh. El eTron 3.0 Pro cuenta con una eficiencia PCS de SiC del 99,3 % y funciona sin problemas en entornos de -30 °C a 55 °C.

La era del crecimiento impulsado por la escala ha terminado; la era de la innovación impulsada por el valor ha llegado. Seguimos comprometidos con la modernización de los sistemas energéticos globales mediante tecnología integral.

¡Hoy nos encontramos en el stand A1.370! Visítenos en la Messe München para descubrir juntos el futuro de la energía.

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