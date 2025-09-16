RLC Global Forum 2026 se reúne en Riad ante la encrucijada del crecimiento global

(Información remitida por la empresa firmante)

En un contexto de comercio transfronterizo cambiante, patrones de consumo en evolución y la necesidad de inteligencia artificial global, el RLC Global Forum regresa a Riad para definir el futuro de las industrias minoristas y de atención al cliente en un momento clave para el crecimiento.

RIAD, Arabia Saudí, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El RLC Global Forum ha confirmado a Riad como la ciudad anfitriona de su reunión insignia de 2026, que tendrá lugar los días 3 y 4 de febrero bajo el tema estratégico "Encrucijadas de crecimiento".

El anuncio se produce tras la edición récord de 2025, que convocó a más de 2.000 líderes sénior de 42 países y generó resultados tangibles en los sectores del comercio transfronterizo, la venta minorista de alimentos, el lujo, la tecnología y la innovación.

El programa de 2026 reunirá a líderes regionales y globales para centrarse en:

Sesiones de liderazgo público-privado que abordan prioridades intersectoriales y políticas.

Sesiones sobre comercio minorista, bienes inmuebles e infraestructura en destinos de estilo de vida del futuro.

Muestras de innovación en lujo, moda, belleza, alimentación y tecnología financiera.

Grupos de trabajo intersectoriales sobre comercio, trabajo e integración regional.

A medida que el Golfo emerge como un centro de gravedad para la innovación y la inversión minorista, el Foro fortalece su compromiso global con el diálogo multilateral y la colaboración entre mercados, conectando los centros de crecimiento del Sur Global con las economías establecidas para construir un futuro más resiliente e inclusivo.

Los ponentes de RLC 2026 incluyen a:

Sam Kim , vicepresidente y consejero delegado del grupo, Lotte Retail, Corea del Sur

, vicepresidente y consejero delegado del grupo, Lotte Retail, André Maeder , consejero delegado, Selfridges Group, Reino Unido

, consejero delegado, Selfridges Group, Reino Unido Marco Bizzarri , co-fundador y consejero delegado, Forel, Italia

, co-fundador y consejero delegado, Forel, Italia Alison Rehill-Erguven , consejera delegada, Cenomi Centers, RAS

, consejera delegada, Cenomi Centers, RAS Sima Ved , fundadora y presidenta, Apparel Group, EAU

, fundadora y presidenta, Apparel Group, EAU Geoffroy Van Raemdonck , director independiente, Moncler Group, EE.UU.

, director independiente, Moncler Group, EE.UU. Dr. Bander Hamooh, consejero delegado, Panda Retail Company, RAS

consejero delegado, Panda Retail Company, RAS Michael Chalhoub , consejero delegado, Chalhoub Group, EAU

, consejero delegado, Chalhoub Group, EAU Jaume Miquel Naudi , president y consejero delegado, Tendam, España

, president y consejero delegado, Tendam, España Selvane Mohandas du Menil , director, IADS, Francia

, director, IADS, Francia Stefania Lazzaroni , consejera delegada, Altagamma, Italia

, consejera delegada, Altagamma, Italia Mina Fader , directora, Jay H. Baker Retailing Center, The Wharton School, University of Pennsylvania , EE.UU.

, directora, Jay H. Baker Retailing Center, The Wharton School, , EE.UU. Dr. Martyn Davies , asesor ejecutivo, Royal Commission for Riyadh City, RAS

, asesor ejecutivo, Royal Commission for City, RAS Emanuela Prandelli , PhD, LVMH Professor of Fashion and Luxury Management, Bocconi University , Italia

, PhD, LVMH Professor of Fashion and Luxury Management, , Italia Fahed Ghanim , consejero delegado, Majid Al Futtaim – Lifestyle, EAU

, consejero delegado, – Lifestyle, EAU Sebastian Suhl , consejero delegado, END., Reino Unido

"En un mundo en transformación, la búsqueda del crecimiento nunca ha sido tan estratégica", afirmó Panos Linardos, presidente del RLC Global Forum. "Al elegir Riad una vez más, situamos al Foro en el centro de una región que impulsa nuevas formas de crecimiento y exploramos cómo estos centros emergentes se conectan con los mercados consolidados para moldear el futuro del comercio minorista y el comercio."

