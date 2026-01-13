ROE Visual celebra 20 años de tecnología LED pionera

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 13 de enero de 2026/PRNewswire/ -- ROE Visual, líder mundial en tecnología de pantallas LED para eventos en vivo, giras, retransmisiones e instalaciones, se enorgullece de anunciar su 20º aniversario en 2026, bajo el lema "Más allá del escenario. Pasión encendida". Desde su fundación en 2006 por Jason Lu como Radiant Opto Electronics Technology en Shenzhen, la empresa ha redefinido continuamente las experiencias visuales y establecido nuevos referentes en innovación LED.

A lo largo de dos décadas, ROE Visual ha evolucionado desde un pequeño equipo pionero hasta convertirse en una fuerza global que ofrece constantemente soluciones LED de alto rendimiento a creativos, diseñadores, técnicos y profesionales de la producción de todo el mundo. Desde innovaciones tempranas como la línea LINX y la serie Magic Cube hasta productos icónicos como Black Pearl, Carbon y las innovadoras plataformas Topaz, ROE Visual ha transformado la forma en que el público experimenta la narración visual en vivo.

"Al acercarnos a este hito, lo vemos no solo como una celebración del tiempo transcurrido, sino como una oportunidad para renovar nuestro impulso innovador y profundizar las alianzas que definen nuestra industria", afirmó Jason Lu. "Seguimos centrados en crear soluciones significativas y crecer junto con nuestra comunidad. Juntos, seguiremos ampliando los límites de la tecnología visual y dando vida a ideas innovadoras".

ROE Visual iniciará las celebraciones de su aniversario en Integrated Systems Europe (ISE) 2026 en Barcelona (del 3 al 6 de febrero). A lo largo del año, una serie de eventos de aniversario, presentaciones de productos y colaboraciones con socios destacarán tanto la trayectoria de la compañía como su futuro, llevando la historia de ROE Visual a audiencias de todo el mundo.

De cara al futuro, ROE Visual reafirma su compromiso de apoyar la evolución de eventos en vivo, entornos de transmisión, escenarios de producción virtual e instalaciones fijas con plataformas LED que combinan rendimiento, fiabilidad y flexibilidad creativa.

"Para nosotros, el futuro de las pantallas LED no se trata de seguir tendencias, sino de impulsar la creatividad en condiciones reales", indicó Grace Kuo, directora de estrategia de ROE Visual. "Este recorrido de 20 años de éxito es compartido, hecho posible gracias a nuestros valiosos clientes, socios y a cada miembro dedicado del equipo de ROE. Ya sea una feria itinerante, una instalación permanente o una presentación digital híbrida, la expectativa es la misma: fiabilidad absoluta, precisión visual y flexibilidad. En ROE Visual, creemos que la excelencia visual es más que tecnología: es emoción. Nos apasiona crear momentos maravillosos que unan a las personas".

Más información en: https://www.roevisual.com/en/roe-visual-celebrates-20-years-of-pioneering-led-technology

CONTACTO:marketing@roevisual.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860443/ROE_Visual_20th_Anniversary_KV1920X950.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2860444/Jason_Lu___ROE_Visual.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/roe-visual-celebra-20-anos-de-tecnologia-led-pionera-302659797.html