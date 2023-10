Ron BACARDÍ® y Filling Pieces lanzan una colección cápsula durante el Amsterdam Dance Event

(Información remitida por la empresa firmante)

- Ron BACARDÍ® y Filling Pieces lanzan una colección cápsula preparada para la pista de baile con un pop-up inspirado en los bares clandestinos durante el Amsterdam Dance Event

La icónica marca de ron se ha asociado con la marca de ropa urbana de culto Filling Pieces para dar a la gente de toda Europa aún más razones para salir a la pista de baile justo a tiempo para el Amsterdam Dance Event (ADE)

HAMILTON, Bermuda, 9 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Este mes de octubre, el ron BACARDÍ® quiere que baile como si todo el mundo le estuviera viendo, ya que la marca de ron más premiada del mundo anuncia su colaboración con la marca de streetwear de lujo Filling Pieces, con sede en Ámsterdam. Las marcas unirán sus fuerzas en la primera colección cápsula BACARDÍ x Filling Pieces preparada para la pista de baile, que incluirá el zapato de baile definitivo BACARDÍ x Filling Pieces, que estará disponible de forma online a partir del 18 de octubre de 2023, así como en una tienda pop-up única en la tienda insignia de Filling Pieces en Ámsterdam, durante el Amsterdam Dance Event.

Entre el 19 y el 21 de octubre, el ron BACARDÍ ocupará la tienda insignia de Filling Pieces en el histórico barrio de los canales de Ámsterdam. El espacio se transformará para mostrar la colección de edición limitada de nueve piezas BACARDÍ x Filling Pieces, compuesta por prendas de abrigo, sudaderas con capucha, camisetas y zapatillas, que le inspirarán para bailar toda la noche al más puro estilo BACARDÍ. Los fans de Filling Pieces reconocerán las siluetas limpias, la paleta tonal y el diseño funcional que caracterizan la estética de Filling Pieces, pero esta vez con un toque único de BACARDÍ.

Los fans verán la tienda insignia de Filling Pieces transformarse en una experiencia única de venta y fiesta con barras de cócteles que servirán BACARDÍ Mojito, BACARDÍ Fluffy Pineapple, BACARDÍ Caribbean Colada y más - así como un cóctel especial BACARDÍ x Filling Pieces que se encontrará en un bar secreto estilo speakeasy. Los adictos a las zapatillas disfrutarán de una pista de baile donde el "Sonido del Ron" cobrará vida a través de los DJs más cañeros que ofrece la ciudad: Jarreau Vandal , CinCity , Philou Louzolo y Patrick Mason mezclarán música electrónica y el Sonido del Ron como nunca antes. El evento pop-up tendrá lugar durante uno de los mayores festivales de electrónica y baile del mundo, el Amsterdam Dance Event. Esta extravagancia musical de cinco días atrae a algunos de los artistas más respetados del género, lo que lo convierte en el telón de fondo ideal para una asociación basada en la autoexpresión, el baile y la música. Los invitados que entren se sumergirán en la herencia caribeña de BACARDÍ, mientras degustan deliciosos cócteles de ron, exploran la colaboración y hacen lo que les gusta con su nuevo par de zapatos de baile BACARDÍ x Filling Pieces.

Tjalling Simoons, director regional de marca para Europa de ron BACARDÍ, comentó: "Nuestra colaboración con Filling Pieces da vida a la esencia de ron BACARDÍ y a nuestra plataforma de marca Do What Moves You, que encarna el espíritu de liberación y autoexpresión a través del baile y la música. La poderosa sinergia entre ambas marcas se alinea a la perfección y se refleja en todos los elementos de la asociación. Estamos deseando invitar a todo el mundo no sólo a disfrutar de nuestros excepcionales cócteles de ron, sino también a ponerse sus zapatos de baile BACARDÍ x Filling Pieces y moverse al ritmo del sonido del ron".

Guillaume Philibert, director creativo y fundador de Filling Pieces, explicó: "Tanto BACARDÍ como Filling Pieces animan a la gente a expresarse a través de la música y de sus propios estilos individuales, lo cual es muy importante para nosotros. Hemos combinado nuestro oficio y nuestros conocimientos con BACARDÍ y estamos encantados de compartir esta colaboración y este evento con nuestra comunidad".

La colección BACARDÍ® x Filling Pieces saldrá a la venta el 18 de octubre y podrá adquirirse de forma online por medio de la página web Filling Pieces o en su tienda insignia. Inscríbase para recibir una notificación cuando la colección esté disponible. El BACARDÍ® x Filling Pieces speakeasy pop up estará abierto a consumidores mayores de 18 años entre el 19 y el 21 de octubre sólo con confirmación de asistencia.

La colaboración BACARDÍ x Filling Pieces se basa en el éxito de la campaña BACARDÍ Do What Moves You, que se puso en marcha por primera vez con la pop-up BACARDÍ x Stadium Goods a principios de verano en Nueva York. España ha sido el último país en unirse al movimiento con su reciente colaboración con la marca de ropa Kaotiko, seguida muy de cerca por el evento pop up de Ámsterdam.

Colección edición limitada BACARDÍ® x Filling Pieces

Camiseta – 75 euros

Sudadera - 180 euros

Jersey - 270 euros

Zapatillas - 300 euros

Camisa - 180 euros

Acerca de ron BACARDÍ® - el ron más premiado del mundo

En 1862, en la ciudad de Santiago de Cuba, el fundador Don Facundo Bacardí Massó revolucionó la industria de las bebidas espirituosas al crear un ron de cuerpo ligero y sabor especialmente suave: BACARDÍ. El sabor único del ron BACARDÍ inspiró a los pioneros de la coctelería a inventar algunas de las recetas más famosas del mundo, como el Mojito BACARDÍ, el Daiquiri BACARDÍ, el Cuba Libre BACARDÍ, la Piña Colada BACARDÍ® y el presidente BACARDÍ. El ron BACARDÍ es la bebida espirituosa más premiada del mundo, con más de 1.000 galardones a la calidad, el sabor y la innovación. En la actualidad, el ron BACARDÍ se elabora en la isla caribeña de Puerto Rico para garantizar que su sabor siga siendo el mismo que cuando se mezcló por primera vez en 1862. www.bacardi.com

La marca BACARDÍ forma parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited hace referencia al grupo de empresas Bacardi, que incluye Bacardi International Limited.

VIVA APASIONADAMENTE. BEBA CON RESPONSABILIDAD

