Ruanda celebra la finalización del Proyecto de Educación Inteligente y el lanzamiento de DigiTruck

KIGALI, Ruanda, 6 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Huawei y el Ministerio de Educación de Ruanda anunciaron la finalización de la primera fase del Proyecto de Educación Inteligente y el lanzamiento de un nuevo proyecto Huawei TECH4ALL DigiTruck en la Escuela de Secundaria Kagarama en Kigali el 3 de octubre.

Los dos proyectos representan el compromiso de Ruanda con la transformación digital del sector educativo y la formación de la población ruandesa en habilidades digitales.

"La celebración conjunta de hoy es más que una simple ceremonia; es un testimonio del compromiso inquebrantable de Ruanda con la educación inclusiva y basada en la tecnología. Estas iniciativas fortalecen la cooperación internacional, promueven la equidad digital e impulsan el desarrollo nacional sostenible", afirmó Joseph Nsengimana, ministro de Educación de Ruanda.

El Proyecto de Educación Inteligente ha conectado 1.500 escuelas a Internet de alta velocidad, ha implementado dos centros de datos de última generación y ha sentado las bases para una red educativa dedicada a respaldar la enseñanza y el aprendizaje digitales en todo el país.

En consonancia con la Visión 2050 de Ruanda y la Estrategia Nacional para la Transformación, este proyecto está diseñado para apoyar la transición de Ruanda hacia una economía basada en el conocimiento, competitiva a nivel mundial. Próximamente, se ampliarán los beneficios de este proyecto para reducir aún más la brecha digital y seguir capacitando a docentes y estudiantes con tecnología de vanguardia.

Este hito significa que casi 1,5 millones de estudiantes en todo Ruanda (tanto en Kigali como en comunidades rurales remotas) ahora pueden acceder a recursos educativos de alta calidad en igualdad de condiciones.

"Un estudiante de Kigali ahora puede compartir conocimientos a distancia con sus compañeros de Rusizi. Estos son los verdaderos impactos de la inclusión digital: acortar distancias, romper barreras y dar a cada niño la oportunidad de soñar a lo grande", afirmó Jin Jiqing, director general de Huawei Technologies Ruanda.

Junto con el Proyecto de Educación Inteligente, Huawei, el Ministerio de TIC e Innovación y el Ministerio de Educación lanzaron el proyecto DigiTruck para brindar formación digital gratuita y personalizada a comunidades desfavorecidas, con especial atención a jóvenes, niñas y agricultores que no asisten a la escuela. Equipado con computadoras portátiles, acceso a internet y dispositivos de aprendizaje digital, el DigiTruck es un aula móvil alimentada por energía solar que puede transportarse a comunidades remotas, con instructores expertos disponibles para impartir formación incluso en zonas sin acceso a internet ni suministro eléctrico.

"Iniciativas como DigiTruck representan más que tecnología, son una puerta de entrada a la oportunidad, al empoderamiento y al futuro de Ruanda como una economía impulsada por el conocimiento", afirmó Eraste Rurangwa, secretario permanente del Ministerio de TIC e Innovación de Ruanda.

En consonancia con el objetivo de NST2 de capacitar a 1 millón de ciudadanos en habilidades digitales, el DigiTruck viajará por los 30 distritos de Ruanda con el objetivo de capacitar a 5.000 ruandeses durante un período de tres años.

Hasta la fecha, Huawei TECH4ALL DigiTrucks ha brindado formación a más de 17.000 personas en 7 países en habilidades digitales como uso de dispositivos y software de oficina, solicitud de empleo en línea, inicio de un negocio en línea y codificación y robótica.

