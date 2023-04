Sai Life Sciences abre SSRL, un centro de investigación exclusivo para Schrödinger, en su campus de I+D de Hyderabad

Sai Life Sciences opens SSRL, a dedicated research facility for Schrödinger, at its Hyderabad R&D Campus

Sai Life Sciences opens SSRL, a dedicated research facility for Schrödinger, at its Hyderabad R&D Campus - SAI LIFE SCIENCES/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Laboratorios completamente equipados con un equipo de 75 miembros y puestos en funcionamiento en menos de 100 días

HYDERABAD, India, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, una de las organizaciones globales de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CRO-CDMO) de más rápido crecimiento de la India, anunció hoy la apertura de Sai Schrödinger Research Laboratories (SSRL) en su campus de I+D en Hyderabad, India. La instalación fue inaugurada por la doctora Karen Akinsanya, presidenta de I+D, Terapéutica de Schrödinger Inc., en presencia de miembros del equipo directivo de Schrödinger y Sai Life Sciences.

Al inaugurar las instalaciones, la doctora Karen Akinsanya, explicó: "Seleccionamos a Sai Life Sciences como nuestro CRO a fines dl año pasado, y estamos muy complacidos de que ahora estén listos para comenzar a trabajar en nuestros programas con un equipo altamente experimentado y dedicado en un estado- Sai Life Sciences jugará un papel importante en el avance de nuestras actividades de descubrimiento de fármacos y desarrollo temprano, y esperamos trabajar en estrecha colaboración".

En enero de 2023, Sai Life Sciences firmó un acuerdo estratégico de 5 años con Schrödinger, cuya plataforma computacional basada en la física está transformando la forma en que se descubren las terapias y los materiales, para establecer SSRL en Hyderabad, India. Poco después, Sai Life Sciences comenzó la construcción de la instalación junto con la contratación de personal científico, para llevar a cabo el proyecto en un marco de tiempo acelerado.

Krishna Kanumuri, consejera delegada y directora general de Sai Life Sciences, comentó: "Nuestra colaboración con Schrödinger marca un nuevo y emocionante comienzo para nosotros en Sai Life Sciences, con una instalación dedicada para respaldar múltiples programas de descubrimiento. La confianza que tienen que hemos depositado en nosotros es un testimonio de los avances que hemos logrado en la escala, el alcance y la profundidad de nuestras capacidades integradas de descubrimiento de fármacos. Espero una colaboración productiva".

Con motivo de esta inauguración, la doctora Karen Akinsanya y Krishna Kanumuri se reunieron con destacados funcionarios que representaban al Honorable Ministro de Industrias y Comercio del Gobierno de Telangana, Shri KT Rama Rao, para informarles sobre la naturaleza de la colaboración y el papel que Sai Schrödinger Research Laboratories (SSRL) contribuirá al avance del descubrimiento y desarrollo de fármacos.

Establecido dentro del campus de investigación y desarrollo de Sai Life Sciences en Genome Valley, SSRL es una instalación dedicada a flujos de trabajo de descubrimiento integrados que incluyen química médica y sintética, biología in vitro y química de procesos. SSRL accederá a otras capacidades de Sai, como ADME in vitro y PK in vivo, según sea necesario. La relación apoyará el avance de los programas que aprovechan la plataforma computacional validada de Schrödinger. Actualmente, SSRL tiene 75 empleados en equivalentes a tiempo completo (ETC) en química médica, biología, química de procesos y química analítica.

Acerca de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences es una CRO-CDMO de servicio completo que trabaja con más de 200 empresas farmacéuticas y biotecnológicas innovadoras en todo el mundo para acelerar el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de moléculas pequeñas complejas. La empresa tiene más de 2600 empleados en sus instalaciones de India, Reino Unido y Estados Unidos. Sai Life Sciences es una empresa privada y está respaldada por inversores globales, TPG Capital y HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2059072... Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186...

View original content: https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/sai-life-sciences-abre-ssrl-un-centro-de-investigacion-exclusivo-para-schrodinger-en-su-campus-de-id-de-hyderabad-301803825.html