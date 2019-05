Sasol Limited:actualización del Lake Charles Chemical Project (2)

Publicado 22/05/2019 16:34:09 CET

Sasol puede, en este documento, hacer ciertas declaraciones que no sean hechos históricos y se relacionen con análisis y otra información que se base en pronósticos de resultados futuros y estimaciones de importes aún no determinables. Estas afirmaciones también pueden relacionarse con nuestras perspectivas de futuro, desarrollos y estrategias comerciales. Ejemplos de tales declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, estimaciones de costes y el tiempo esperado de operación beneficiosa de LCCP, objetivos u orientación con respecto a nuestra relación de dedicación y la relación de pago de dividendos, relación deuda neta-EBITDA, EBITDA y tasa interna de rentabilidad para el LCCP, así como declaraciones sobre nuestra futura liquidez, calificaciones crediticias y estrategia de eliminación de activos no esenciales. Palabras como "creer", "anticipar ", "esperar ", "intención ", "buscar ", "podrá ", "planificar ", "podría ", "puede ", "actividad ", "objetivo ", "pronóstico " y "proyecto " y expresiones similares están destinadas a identificar tales declaraciones prospectivas, pero no son el medio exclusivo de identificar tales afirmaciones. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican unos riesgos e incertidumbres inherentes, tanto generales como específicas, y hay riesgos de que las predicciones, proyecciones y otras declaraciones prospectivas no lograrán. Si uno o más de los riesgos se materializa, o las suposiciones resultan ser incorrectas, nuestros resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados. Debe comprender que hay una serie de factores importantes que podrían causar que los resultados reales varíen materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en dichas declaraciones prospectivas. Estos factores son tratados con más profundidad en nuestro informe más reciente en Formulario 20-F presentado el 28 de agosto de 2018 y en otros documentos de la United States Securities and Exchange Commission. La lista de factores aquí tratados nos es exhaustiva; al confiar en declaraciones prospectivas para realizar decisiones de inversión, debe considerar esos factores y otras incertidumbres y eventos. Las declaraciones prospectivas se aplican solamente en la fecha de este comunicado y no hay obligación de actualizarlas o revisarlas, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de cualquier otro modo.

Acerca de Sasol:

Sasol es una empresa global integrada de productos químicos y energía. A través de nuestra gente talentosa, creamos de manera segura y sostenible un valor superior para nuestros clientes, accionistas y otras partes interesadas. Integramos tecnologías sofisticadas en instalaciones operativas a escala mundial para producir y comercializar productos químicos especializados, combustibles gaseosos y líquidos, y electricidad con menos emisiones de carbono.

CONTACTO: CONTACTOS: Alex Anderson, responsable de relaciones con losmedios del grupo, tel. directo: +27 (0) 10 344 6509; Móvil: +27 (0) 71 6009605; alex.anderson@sasol.com ; Matebello Motloung, especialista:relaciones con los medios, tel. directo: +27 (0) 10 344 9256; Móvil: +27(0) 83 773 9457, matebello.motloung@sasol.com ; Feroza Syed, responsablerelaciones con el inversor, tel. directo: +27 (0) 10 344 7778,investor.relations@sasol.com