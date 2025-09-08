(Información remitida por la empresa firmante)

-SATELLAI anuncia Collar Go, un collar GPS con análisis de salud basado en IA, batería con 15 días de duración y mucho más

Cuidado de mascotas y monitorización de ubicación basados en IA, a un precio asequible

BERLÍN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- SATELLAI, una empresa pionera en tecnología para mascotas integrada con IA, presentó en IFA Berlín su Collar Go, que ofrece la conectividad probada y el soporte sanitario basado en IA de SATELLAI a los nuevos propietarios de mascotas a un precio líder en el sector. Collar Go promete hasta 15 días de uso con una sola carga, seguimiento satelital avanzado y monitoreo de salud impulsado por IA.

"Con Collar Go, no solo estamos lanzando un nuevo producto, sino que estamos creando una forma más accesible de conectar con nuestros peludos miembros de la familia y cuidar de ellos", afirmó Mark Mao, fundador y consejero delegado de SATELLAI. "Esperamos que Collar Go se convierta en una herramienta indispensable para los propietarios de mascotas de todo el mundo".

Seguimiento en tiempo real y alertas de fuga

El collar SATELLAI Collar Go aprovecha la tecnología GPS para ofrecer un seguimiento preciso y en tiempo real. Los propietarios también pueden acceder al historial de seguimiento, lo que les proporciona información sobre las ubicaciones favoritas y las rutas anteriores.

Cuando Fido se aleja demasiado, Collar Go emite alertas de escape, con comandos de audio personalizables para convencer a tu peludo amigo de que vuelva a casa.

Monitorización de la actividad y la salud basada en inteligencia artificial

El Collar Go también cuenta con un sistema de monitorización de la salud y la actividad física basado en inteligencia artificial, que le ayuda a detectar cualquier molestia. El entrenador con IA integrado ofrece:

Seguimiento en tiempo real de la salud y la actividad con análisis basado en IA

Alertas inteligentes

Un LLM patentado para ofrecer consejos personalizados sobre cuidados, nutrición y salud

Notable durabilidad y duración de la batería

Su diseño resistente y su batería con una autonomía de 15 días garantizan que Collar Go pueda seguir el ritmo de los cachorros más aventureros. Con clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, es perfecto para perros a los que les gusta la lluvia, el barro o nadar.

Características y ventajas principales

Seguimiento GPS en directo e histórico: rastrea la ubicación de su perro en tiempo real, descubre rutas anteriores y explora sus lugares favoritos.

rastrea la ubicación de su perro en tiempo real, descubre rutas anteriores y explora sus lugares favoritos. Señales luminosas y acústicas "Find Dog" : active señales luminosas y acústicas para localizar fácilmente a las mascotas en la oscuridad o en zonas remotas.

: active señales luminosas y acústicas para localizar fácilmente a las mascotas en la oscuridad o en zonas remotas. Notificaciones de fuga y comandos personalizados: reciba alertas instantáneas cuando una mascota salga de la zona segura y utilice comandos personalizables para llamarla.

reciba alertas instantáneas cuando una mascota salga de la zona segura y utilice comandos personalizables para llamarla. Análisis basado en inteligencia artificial: la supervisión de la actividad en tiempo real y las alertas inteligentes ayudan a garantizar una intervención oportuna.

la supervisión de la actividad en tiempo real y las alertas inteligentes ayudan a garantizar una intervención oportuna. Opciones de colores elegantes: muestra la personalidad de su cachorro con cuatro colores vibrantes.

muestra la personalidad de su cachorro con cuatro colores vibrantes. Resistente y duradero: impermeable, resistente al polvo y con una batería de 15 días de duración.

El collar SATELLAI Collar Go estará disponible para su compra en la UE el próximo mes y en EE.UU. en noviembre de 2025 en https://satellai.com/.

Acerca de SATELLAI

SATELLAI se compromete a mejorar la seguridad, la salud y la felicidad de las mascotas a través de la tecnología. Creada por un apasionado equipo de amantes de los animales que han sufrido la angustia de ver cómo sus peludos miembros de la familia se escapaban, se lesionaban o desarrollaban problemas de salud de forma repentina, SATELLAI se esfuerza por salvar la distancia entre las mascotas y las personas mediante el rastreo por satélite y la tecnología de inteligencia artificial, que proporciona información detallada —específica para cada mascota— sobre su ubicación, actividad, salud y mucho más.

Con la misión de proporcionar tranquilidad a los dueños de mascotas y mejorar la vida de las mascotas en todas partes, SATELLAI continúa innovando, impulsada por un profundo compromiso con el bienestar animal y el vínculo entre humanos y animales. Para obtener más información, visite https://satellai.com/.

