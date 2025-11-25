Scott LaNeve nombrado presidente de Labstat International

(Información remitida por la empresa firmante)

Ejecutivo experimentado en ciencias biológicas liderará la estrategia de expansión global de Labstat

KITCHENER, ON, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Labstat Inc., una empresa de Certified Group y el laboratorio de pruebas de nicotina independiente más grande del mundo, anunció hoy el nombramiento de Scott LaNeve como su nuevo presidente.

LaNeve aporta más de 30 años de experiencia en liderazgo en ciencias de la vida, diagnóstico de laboratorio y tecnología sanitaria. Su trayectoria profesional incluye puestos directivos en empresas líderes del sector como Abbott Laboratories, Roche Diagnostics y Quest Diagnostics, así como puestos ejecutivos en redes nacionales de laboratorios y organizaciones tecnológicas, donde lideró la transformación operativa y fortaleció la relación con los clientes.

"Labstat cuenta con una larga trayectoria de excelencia científica y de servicio, y es un honor para mí unirme a este excepcional equipo", afirmó LaNeve. "Espero impulsar el papel de Labstat en la reducción global del daño del tabaco, ofreciendo a nuestros clientes pruebas fiables e información práctica y basada en datos".

Labstat opera laboratorios en Canadá, Estados Unidos y Europa, especializados en análisis de nicotina, tabaco y cannabis. La empresa desempeña un papel fundamental en la generación de datos científicos que respaldan los productos de nicotina de riesgo reducido en todo el mundo.

"Labstat es una organización con una misión clara y a la vanguardia del movimiento de reducción de daños", añadió LaNeve. "Me entusiasma continuar con este legado y fortalecer aún más la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros".

David Morgan, consejero delegado de Certified Group, celebró el nombramiento: "Scott es un líder reconocido con un profundo conocimiento de los servicios de laboratorio y las necesidades de los clientes. Su visión estratégica y experiencia operativa impulsarán mejoras continuas para nuestros clientes y reforzarán el liderazgo de Labstat a nivel mundial".

LaNeve, un veterano del ejército de Estados Unidos, es reconocido por su estilo de liderazgo disciplinado y orientado a un propósito, bien alineado con el compromiso de Labstat con la excelencia científica, la experiencia regulatoria y la gestión de la industria.

Acerca de Certified Group

Certified Group ofrece soluciones científicas innovadoras que ayudan a garantizar la confianza del consumidor en los productos que usa y consume, para que el mundo pueda confiar en lo que consume™. Como proveedor líder en Norteamérica de servicios de análisis de laboratorio, consultoría regulatoria, certificación y auditoría, Certified Group incluye Food Safety Net Services (FSNS), FSNS Certification & Audit, Certified Laboratories, EAS Consulting Group y Labstat International Inc. La empresa presta servicios a una amplia gama de sectores, como alimentos y bebidas, suplementos dietéticos y productos naturales para la salud, cosméticos, productos de venta libre, cuidado personal, tabaco, nicotina, cannabis y cáñamo.

Para obtener más información, visite labstat.com.

