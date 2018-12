Sesión especial de la Cumbre del Conocimiento 2018

Publicado 11/12/2018 17:07:35 CET

DUBAI, EAU, December 11, 2018 /PRNewswire/ -- - Los ganadores del Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award participan en la Cumbre del Conocimiento 2018

Los ganadores del Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award participaron en una sesión especial en la Cumbre del Conocimiento 2018: "Youth & the Future of the Knowledge Economy", celebrada en el Dubai World Trade Centre del 5 al 6 de diciembre.

Los ganadores fueron la Magdi Yacoub Heart Foundation, el Institute of International Education (IIE), la Saudi Digital Library (SDL) y la Amersi Foundation.

"Fomentar la libertad intelectual es clave para dar un salto en la ciencia. Debemos apoyar ideas locas", dijo Sir Magdi Yacoub, fundador de la Magdi Yacoub Heart Foundation. "Buscamos investigar sobre las enfermedades coronarias heredadas por las personas en Egipto y la región. Debemos estudiar el genoma de la población de la región y ya tenemos 1.000 genomas de Egipto".

Mientras tanto, el doctor Saud Al Salahi, director general de SDL, dijo: "La Library se lanzó para ofrecer servicios digitales para todas las universidades saudíes. Nos hemos asociado con más de 300 editores para dar servicio a seis millones de usuarios y llegar a Vision 2030. En el pasado, los estudiantes saudíes a menudo necesitaron salir al extranjero para investigar, pero ahora pueden hacerlo instantáneamente desde sus dispositivos inteligentes, y Arabia Saudí pasó de la tercera posición en el mundo árabe en cuanto a investigación universitaria a la primera".

Maxmillian Angerholzer III, vicepresidente ejecutivo de IIE, dijo: "Nuestra misión es promover el intercambio de conocimiento, llevando a los escolares y estudiantes internacionales a EE.UU. y a los estadounidenses al extranjero. Creemos que la educación es clave para combatir los retos globales: cuando dos estudiantes trabajan juntos, superan inmediatamente las barreras culturales para centrarse en la tarea que tienen entre manos. Con el conocimiento suficiente, la juventud puede cambiar el mundo".

La Magdi Yacoub Heart Foundation es una ONG benéfica egipcia fundada para establecer un centro médico de clase mundial en Egipto dedicado a la cirugía cardiovascular, el tratamiento y la investigación, mientras el IIE es una organización de educación global no lucrativa con 18 oficinas en todo el mundo que buscan avanzar la escolaridad y promover el entendimiento cultural. Por su parte, la SDL tiene la mayor colección de recursos digitales en el mundo árabe, con más de 680.000 libros digitales y 174 bases de datos para artículos académicos, y la Amersi Foundation respalda causas y actividades benéficas para la educación y empoderamiento de la juventud.

La Cumbre del Conocimiento 2018 reúne a más de 100 expertos y responsables de decisiones de todo el mundo en más de 45 paneles de discusión, explorando temas sobre la juventud, la economía del conocimiento y transformando las sociedades de consumidoras de conocimiento a productoras de conocimiento.

