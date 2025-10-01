Shailene Woodley se une a Mars y Calm para celebrar cómo la adopción de una mascota puede cambiar dos vidas (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

En colaboración con la actriz y madre de un gato rescatado, Shailene Woodley , Mars y Calm destacan el impacto positivo de las mascotas en el bienestar mental y cómo adoptar una mascota puede cambiar dos vidas: la de la mascota y la de su dueño.

, Mars y Calm destacan el impacto positivo de las mascotas en el bienestar mental y cómo adoptar una mascota puede cambiar dos vidas: la de la mascota y la de su dueño. Una encuesta global reciente encargada por Mars y Calm reveló que un 83% de los dueños de mascotas indican que su mascota ha mejorado su bienestar mental 1 .

. Con un estimado de 12 millones de perros y 4 millones de gatos viviendo en refugios en todo el mundo esperando conocer a su familia definitiva, Mars, Calm y Shailene se unen para promover la adopción de mascotas y el poder del vínculo entre humanos y animales antes del Fin de Semana Mundial de Adopción de Mars (del 3 al 5 de octubre de 2025).

BRUSELAS, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Mars, una empresa líder en el cuidado de mascotas detrás de marcas que las mascotas y los dueños de mascotas adoran, entre las que se incluyen ROYAL CANIN, WHISKAS, CESAR, BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ y ANTECH, se está asociando con la galardonada actriz Shailene Woodley ("Motor City", "Paradise", "Big Little Lies") y la empresa líder en salud mental Calm para arrojar luz sobre el poder de las mascotas para el bienestar mental y fomentar la adopción como un camino hacia la propiedad de una mascota.

A nivel mundial, hay alrededor de 16 millones de perros y gatos en refugios esperando encontrar un hogar2. Con el objetivo de ayudar a las mascotas de los refugios a encontrar hogares amorosos, Mars organiza su segundo Fin de Semana Mundial de Adopción. Para quienes abren sus hogares a las mascotas, las recompensas son enormes. El vínculo con una mascota tiene un impacto positivo y medible en el bienestar mental. Una encuesta global reciente encargada por Mars y Calm reveló que un 83% de los dueños de mascotas afirma que su mascota ha mejorado su bienestar mental, y el 73% destaca que su mascota los anima a dejar de pensar demasiado o preocuparse1.

Shailene Woodley destacó: "Mis gatos rescatados transformaron mi mundo. Me brindan paz cuando estoy abrumada por una agenda de rodaje apretada, y cada día me recuerdan que debo respirar, relajarme y vivir el momento. Quiero que más personas vean que la adopción no es solo un acto de compasión por un animal; también puede ser un acto de cuidado personal. Al rescatar a Bear y Pharrah, han cambiado mi vida tanto como yo he cambiado la de ellos".

También se ha descubierto que pasar tiempo con mascotas aumenta los niveles de oxitocina, dopamina y serotonina, conocidas colectivamente como las "hormonas de la felicidad" porque promueven una sensación de bienestar y satisfacción3. Además, los beneficios son mutuos, ya que los estudios han descubierto que en tres meses de adopción, los perros muestran signos de mayor confianza y los gatos muestran signos de unión y calma4.

"Nuestra mayor comprensión del vínculo entre humanos y animales y cómo puede impactar el bienestar mental resalta la relación única entre las personas y sus mascotas", comentó la doctora Alea Harrison, DVM, directora médica de Banfield. "Los primeros días con una nueva mascota son clave para conocerse mutuamente. Los vínculos fuertes se construyen lentamente, con paciencia, constancia y cuidado, y cuando arraigan, pueden proporcionar alegría, compañía y plenitud".

Durante el Fin de Semana de Adopción Global, Mars apoyará a los futuros dueños de mascotas a través de asociaciones con refugios, ayudando a cambiar dos vidas al unir a más mascotas y personas en más de 20 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, India, Japón, México, España, Suiza, Filipinas, Polonia, Rumania, Tailandia y Ucrania.

Tiffany Lacey, directora ejecutiva de Animal Haven, uno de los refugios que participan en el Fin de Semana Mundial de Adopción en Estados Unidos, afirmó: "Con millones de mascotas esperando un hogar definitivo, la adopción es una forma tangible de marcar una diferencia duradera, y el Fin de Semana Mundial de Adopción de Mars es el momento perfecto para visitar su refugio local. Cada adopción demuestra que la compasión transforma vidas, suministrando a las mascotas un hogar amoroso y enriqueciendo el bienestar de quienes las acogen".

Mars promoverá la adopción mediante diversas iniciativas, desde contribuciones financieras a albergues, eventos locales y voluntariado asociado. Esto incluye:

En Estados Unidos, Mars cubrirá más de 185.000 dólares en gastos de adopción de perros y gatos en refugios asociados en 21 ciudades del 3 al 5 de octubre. Además, la Fundación PEDIGREE cubrirá 25.000 dólares adicionales en gastos de adopción de perros.

En Polonia, Mars apoyará a los nuevos dueños de mascotas proporcionándoles alimento para seis meses para perros y gatos adoptados en refugios asociados.

En Filipinas, Mars donará 33.000 comidas para mascotas en refugios asociados, lo que generará un impacto positivo en las mascotas necesitadas de toda la comunidad.

Durante octubre, Mars y Calm también apoyarán a los dueños adoptivos de mascotas durante su transición a la propiedad, ofreciéndoles tres meses de membresía gratuita en Calm.

Como parte de la campaña, Shailene grabó una Historia del Sueño, disponible exclusivamente en Calm, inspirada en su propia experiencia al acoger mascotas y otras historias increíbles de amigos de cuatro patas que han transformado la vida de quienes los rodean. La Historia del Sueño, "Encontrando Amigos de Cuatro Patas", forma parte de la primera colección de contenido inspirado en mascotas en Calm, creada en colaboración con Mars, y también incluye contenido de acceso gratuito (como meditaciones, ejercicios de respiración, paisajes sonoros y más) para ayudar a los dueños de mascotas a encontrar la calma y el descanso.

Visite kinship.com/petsandwellbeing y siga a @marsglobal para obtener más información.

Acerca de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated se basa en la convicción de que el mundo que queremos mañana comienza con nuestra forma de operar hoy. Como empresa familiar con un valor aproximado de 55.000 millones de dólares, nuestra diversa y creciente cartera de productos líderes para el cuidado de mascotas y servicios veterinarios apoya a mascotas de todo el mundo, y nuestros snacks y alimentos de calidad deleitan a millones de personas a diario. Producimos algunas de las marcas más apreciadas del mundo, como ROYAL CANIN, PEDIGREE, WHISKAS, CESAR, DOVE, EXTRA, M&M'S, SNICKERS y BEN'S ORIGINAL™. Nuestras redes internacionales de hospitales veterinarios, como BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ y ANICURA™, abarcan la atención veterinaria preventiva, general, especializada y de urgencias, y nuestra empresa global de diagnóstico veterinario, ANTECH, ofrece capacidades innovadoras en el diagnóstico de mascotas. Los cinco principios de Mars (Calidad, Responsabilidad, Mutualidad, Eficiencia y Libertad) inspiran a nuestros 150.000 asociados a actuar todos los días para ayudar a crear un mundo mejor para las personas, las mascotas y el planeta.

Para más información sobre Mars, visite www.mars.com . Únase a nosotros en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube.

Para más información sobre el programa PAWS, visite: https://www.mars-petsandwellbeing.com .

Acerca de Calm

Calm es una empresa líder en salud mental para consumidores, con la misión de apoyar a todos en cada paso de su camino hacia la salud mental. Conocida por su app insignia para consumidores, número 1 en su categoría con más de 180 millones de descargas y disponible en siete idiomas en alrededor de 190 países, Calm ayuda a las personas a dormir mejor, reducir el estrés y vivir de forma más consciente a través de contenido y herramientas de expertos y reconocidas voces de celebridades. Sobre esta base, Calm ha creado una cartera más amplia que incluye Calm Sleep y soluciones basadas en evidencia como Calm Health , que se ofrece a través de empleadores, planes de salud y proveedores, y está diseñada para ampliar el acceso al apoyo para la salud mental y el sueño, impulsar la participación en los beneficios e impulsar resultados positivos para la salud. Hoy, Calm apoya a más de 3500 organizaciones y llega a más de 26 millones de vidas cubiertas a través de Calm Health. Calm ha sido reconocida como una de las empresas más influyentes de TIME100 y una de las marcas que importan de Fast Company. Obtenga más información en calm.com .

