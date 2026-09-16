(Información remitida por la empresa firmante)

-SHANG XIA presenta dos exposiciones durante Paris Design Week: Una perspectiva oriental contemporánea resuena en todo París

PARIS, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la Paris Design Week 2026, del 10 al 17 de septiembre, SHANG XIA presenta dos exposiciones en París: una en el Mobilier National y otra en el Domaine National du Palais-Royal.

En el Mobilier National, el mobiliario de SHANG XIA entabla un diálogo con piezas históricas de la colección permanente de la institución. En el Palais-Royal, la marca colabora con el diseñador Wu Bin para presentar The Pavilion of Time, una instalación de gran escala que explora el tiempo, el movimiento y el espacio. La fibra de carbono sirve de nexo entre ambos proyectos, transitando desde la escala de objetos individuales hasta una instalación arquitectónica inmersiva.

En conjunto, ambas exposiciones trasladan a París el enfoque de SHANG XIA sobre la artesanía, la cultura y la innovación en materiales, reflejando la visión de la marca de CREAR EL ORIENTE MODERNO.

Un diálogo entre culturas en el Mobilier National

En el marco de la Paris Design Week, Jiang Qiong Er, fundadora de SHANG XIA, presenta una exposición especial en colaboración con el Mobilier National, la histórica institución dependiente del Ministerio de Cultura de Francia.

En la Chapelle Saint-Louis, se exhiben cuatro sillas de la Da Tian Di Carbon Fiber Collection de SHANG XIA junto a dos piezas de laca pertenecientes a la colección permanente del Mobilier National. Las reinterpretaciones contemporáneas de SHANG XIA de la tradicional silla de sombrero de oficial y del sillón de respaldo en forma de herradura dialogan con obras históricas de maestros del Art Déco francés, como Jean Dunand.

Al reunir la fibra de carbono y la laca en un mismo espacio, la exposición genera un diálogo entre la artesanía oriental y occidental, los materiales contemporáneos y las técnicas históricas, revelando diversos enfoques sobre el material, la forma y la creación a través de culturas y generaciones.

Tras la exposición, las cuatro sillas de fibra de carbono de SHANG XIA se incorporarán a la colección permanente del Mobilier National. Esta adquisición supone un importante reconocimiento al enfoque de SHANG XIA respecto a la artesanía y el diseño contemporáneo, al tiempo que aporta una expresión distintiva del diseño oriental a una de las principales colecciones nacionales de Francia.

The Pavilion of Time: Una instalación en el Domaine National du Palais-Royal

En el Domaine National du Palais-Royal, en pleno corazón de París, SHANG XIA se une al diseñador Wu Bin, fundador de W.DESIGN, para presentar The Pavilion of Time, una instalación de gran escala creada para la Paris Design Week.

Wu Bin es el primer diseñador asiático invitado por el Ministerio de Cultura de Francia y el Centre des monuments nationaux para presentar una instalación en el Domaine National du Palais-Royal. En respuesta al tema de la Paris Design Week de este año, "Pulse in Motion", ha concebido una estructura circular que explora el tiempo, el movimiento y el espacio.

Situado a lo largo de una de las avenidas arboladas del jardín, The Pavilion of Time dibuja un círculo en el patio, haciendo que el tiempo sea tangible y transitable. Mediante la reflexión, la translucidez y la transparencia, la instalación se funde con su entorno: el cielo y los transeúntes se reflejan en sus superficies. La fibra de carbono recorre la instalación como un vínculo entre las referencias culturales orientales y un lenguaje arquitectónico minimalista.

En el centro, los asientos de fibra de carbono de SHANG XIA invitan a los visitantes a detenerse y experimentar el espacio desde una perspectiva diferente. A medida que la luz y la sombra se desplazan por las pantallas de aspecto similar al papel, la instalación conjuga movimiento, material y el paso del tiempo.

Dos exposiciones, una visión del Oriente contemporáneo

Desde el Mobilier National hasta los jardines del Palais-Royal, ambas exposiciones ofrecen distintas expresiones del enfoque de SHANG XIA respecto a la artesanía y el diseño. La fibra de carbono actúa como nexo de unión, transitando desde la escala de un objeto individual hasta una instalación arquitectónica inmersiva.

En conjunto, reflejan la visión de SHANG XIA sobre el Oriente contemporáneo: arraigada en la cultura y la artesanía, pero abierta a nuevos materiales, formas y modos de experimentar el diseño.

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