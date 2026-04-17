Shanghai Electric registra un sólido rendimiento en 2025 y los nuevos pedidos alcanzan un récord histórico

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) anunció sus resultados de 2025, reportando ingresos de 126.680 millones de RMB (18.580 millones de dólares estadounidenses), lo que representa un aumento interanual del 9,03 %. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada alcanzó los 1.206 millones de RMB (176,92 millones de dólares estadounidenses), un incremento del 60,37 % interanual. El valor total de los nuevos pedidos recibidos durante el año ascendió a 172.810 millones de RMB (25.350 millones de dólares estadounidenses), un 12,50 % más que el año anterior, alcanzando un máximo histórico.

En la presentación de resultados anuales celebrada el 2 de abril en Hong Kong, Shanghai Electric presentó el rendimiento de la compañía en 2025 y sus principales datos financieros, a la vez que dialogó con una amplia gama de inversores institucionales y analistas sobre la evolución del negocio y los planes futuros. La compañía obtuvo un sólido rendimiento en sus principales indicadores operativos en 2025, con mejoras notables en la calidad general del negocio, impulsadas por avances en nuevos pedidos, innovación tecnológica y sinergias entre segmentos.

Fuerte crecimiento en rentabilidad, nuevos pedidos e ingresos del segmento

En 2025, Shanghai Electric logró avances cruciales en sectores emergentes, aceleró la ejecución y el despliegue de innovaciones independientes en la fabricación de alta gama y continuó profundizando su presencia en el mercado global.

El beneficio operativo total del grupo alcanzó los 5.020 millones de RMB (736,73 millones de dólares estadounidenses), lo que supone un aumento del 34,28 % interanual. El beneficio básico por acción se situó en 0,078 RMB, un incremento significativo del 62,50 %.

El segmento de equipos energéticos generó ingresos de 75.020 millones de RMB (11.010 millones de dólares estadounidenses), un 21,48 % más que el año anterior, lo que le permite seguir consolidando su posición de liderazgo en el sector.

Se logró un crecimiento significativo en los sectores empresariales de alto crecimiento:

Los pedidos de equipos para energía eólica alcanzaron los 22.966 millones de RMB (+32,18 %, 3.370 millones de dólares estadounidenses)

Los pedidos de equipos para energía nuclear ascendieron a 9.888 millones de RMB (+25,37 %, 1.450 millones de dólares estadounidenses).

Los pedidos de equipos para generación de energía a gas sumaron 3.095 millones de RMB (+33,35 %, 454,04 millones de dólares estadounidenses).

Los pedidos de servicios para centrales eléctricas alcanzaron los 7.312 millones de RMB (+45,28 %, 1.070 millones de dólares estadounidenses).

Fortalecimiento de las capacidades de innovación y avances en sectores emergentes

Shanghai Electric ha logrado importantes avances tecnológicos en nuevas áreas, como el metanol verde, el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía y la energía superconductora, mejorando constantemente su nivel de independencia tecnológica.

En la fabricación de alta gama, los productos innovadores de desarrollo propio, como los robots humanoides, las máquinas de herramienta industriales y los rodamientos de precisión, están acelerando su aplicación en el mercado, lo que refuerza aún más las capacidades principales de la empresa en este sector.

Con unos gastos en investigación y desarrollo que alcanzarán los 6.164 millones de RMB (904,26 millones de dólares estadounidenses) en 2025, la elevada inversión sostenida de Shanghai Electric en I+D continúa siendo la base de la innovación tecnológica y las mejoras de productos.

Impulsar la optimización industrial y la presencia en el mercado global

En respuesta a las consultas de los inversores sobre el despliegue de su sistema robótico, el desarrollo de su negocio de equipos de aviación, las exportaciones de equipos para energía nuclear, las perspectivas de licitación para centrales eléctricas de carbón y las exportaciones de turbinas de gas, Shanghai Electric reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo su posición en el sector de equipos energéticos, mejorar la eficiencia operativa de los equipos industriales y ampliar sus capacidades de servicio integrado a nivel mundial.

Energía tradicional: fortalecer la capacidad de regulación de la red eléctrica e impulsar mejoras hacia la reducción de emisiones de carbono, al tiempo que se acelera el despliegue de tecnologías de energía nuclear y fusión nuclear.

Fabricación de alta gama: ampliar el desarrollo de robótica, equipos aeroespaciales y máquinas de herramienta avanzadas, con especial atención a los avances en tecnologías clave.

Crecimiento internacional: consolidar su presencia en mercados extranjeros y mejorar sus capacidades en desalinización, transmisión y distribución de energía, y equipos energéticos.

Ejecutar las prioridades de 2026 a través de la innovación y la transformación digital

En 2026, Shanghai Electric seguirá reforzando su competitividad principal con la innovación tecnológica como motor primordial, la transformación digital como dirección estratégica principal y el desarrollo verde como fundamento, para impulsar mejoras de alta gama en las industrias tradicionales, ampliar los sectores estratégicos emergentes y tomar medidas con visión de futuro en las industrias del futuro.

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