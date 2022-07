SHUTTERSTOCK SE UNE A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COALICIÓN DE MEDIOS DE NOTICIAS

La NMC da la bienvenida a la defensa de Shutterstock junto con otras importantes empresas de noticias por la libertad de prensa, dando forma a las políticas públicas y promoviendo la cobertura editorial independiente

NUEVA YORK, 7 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), una plataforma creativa global líder que ofrece soluciones de servicio completo, contenido de alta calidad y soluciones de flujo de trabajo creativo para marcas, negocios y empresas de medios, anunció hoy que se unió a la News Media Coalition (NMC), una organización industrial internacional que comprende marcas de noticias globales, incluidos los principales editores de noticias y agencias de noticias. El objetivo de la NMC es salvaguardar las oportunidades de recopilación de noticias independientes, asegurando que se respeten los derechos legales de propiedad intelectual, así como negociar acuerdos de mejores prácticas para las operaciones de noticias y las libertades de contenido de los miembros.

La membresía marca un paso significativo para Shutterstock y su negocio editorial. Shutterstock Editorial se compromete a apoyar una prensa libre que permita a los periodistas y colaboradores informar editorialmente sobre eventos en todo el mundo sin restricciones arbitrarias. La sala de prensa de Shutterstock, lanzada en mayo de 2021, conecta a un equipo establecido de más de 1000 periodistas, fotógrafos y videógrafos globales con equipos de noticias de todo el mundo para obtener un acceso sin igual a contenido de noticias de última hora, exclusivas y contenido de archivo. Además, el negocio editorial tiene asociaciones de contenido exclusivo con Condé Nast, 'epa', LIFE Picture Collection, AP y A+E, así como una presencia significativa en eventos globales, incluida la Premier League inglesa, los Screen Actors Guild Awards, los Premios de la Academia, los BAFTA y mucho más.

"Durante mucho tiempo hemos admirado el trabajo impactante que News Media Coalition ha estado haciendo durante más de 14 años para promover la libertad de prensa en esta área especializada, y estamos encantados de tener un asiento en la mesa para defender tanto a nuestros periodistas como a nuestros colaboradores", destacó Candice Murray, vicepresidenta editorial de Shutterstock. "Esperamos trabajar junto con la NMC para garantizar la independencia de la recopilación de noticias y garantizar que los eventos de interés público en deportes y entretenimiento sean accesibles para los consumidores de noticias de todo el mundo".

Andrew Moger, consejero delegado de la News Media Coalition, explicó: "La NMC es el único organismo internacional de la industria de noticias que opera en esta área. A medida que crecemos en influencia y éxito, estamos encantados de que Shutterstock participe y apoye nuestra misión. Sabemos, al igual que otras importantes marcas de noticias en nuestra membresía, Shutterstock aportará una gran cantidad de experiencia y conocimiento de la industria a la NMC. Shutterstock se une a nuestra junta directiva en un momento en que una prensa libre es más importante que nunca. Esperamos trabajar juntos en cuestiones de política importantes, defendiendo y compartiendo nuestros valores de integridad y transparencia e independencia periodística".

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ) es una de las principales plataformas creativas globales para marcas transformadoras y empresas de medios. Directamente y a través de las filiales de su grupo, la colección completa de Shutterstock incluye fotografías de alta calidad con licencia , vectores , ilustraciones , modelos 3D , videos y música . Trabajando con su creciente comunidad de más de 2 millones de colaboradores, Shutterstock agrega cientos de miles de imágenes cada semana y actualmente tiene más de 405 millones de imágenes y más de 25 millones de videoclips disponibles.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La compañía también es propietaria de Splash News, la agencia de noticias de entretenimiento líder en el mundo para salas de redacción y empresas de medios, Pond5, el mercado de videos más grande del mundo, TurboSquid, el mercado de contenido 3D más grande del mundo, PicMonkey, una plataforma líder de edición de imágenes y diseño gráfico en línea ; Offset, una colección de imágenes de alta gama ; ShutterstockStudios, una tienda creativa personalizada integral ; PremiumBeat, una biblioteca de música libre de derechos de autor ; Shutterstock Editorial, una fuente principal de imágenes editoriales y videos para los medios de todo el mundo; Amper Music, una plataforma de música impulsada por IA ; y Bigstock , una oferta de medios bursátiles orientada al valor.

La NMC es una organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja para salvaguardar el sector de las noticias de controles arbitrarios o restricciones sobre la recopilación de noticias, la distribución de noticias, la propiedad de los derechos de autor y el uso del contenido. Formada en 2008, la NMC se relaciona con los organizadores de grandes eventos de noticias de gran interés público, incluidos los torneos deportivos, y los encargados de formular políticas públicas para garantizar el apoyo a las necesidades del sector de noticias independiente y en evolución.

Los miembros actuales de NMC incluyen importantes editoriales, agencias nacionales e internacionales de noticias como Agence France-Presse, Associated Press, Associated Newspapers, Australian Associated Press, Deutsche Presse-Agentur, EFE Agencia, ESI Media, la agencia europea de fotografía de prensa, European Publishers Council, Getty Images, Guardian Media Group, News UK, News Corp Australia, PA Media, Reach, SNTV, Stuff, Telegraph Media Group y Thomson Reuters.