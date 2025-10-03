Publicado 03/10/2025 06:23
Sigenergy reúne a líderes del sector energético en Milán para dar forma al futuro energético del sur de Europa

MILÁN, 3 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Sigenergy reunió a casi 200 profesionales del sector energético de todo el Sur de Europa para un debate de alto nivel sobre la transición hacia las energías renovables en la región, y al mismo tiempo presentó sus últimas innovaciones - incluidos su gama de inversores híbridos, microinversores y y su nueva gama de Gateway - desarrolladas para responder a las crecientes necesidades energéticas del Sur de Europa. El evento reunió a expertos de la industria, medios especializados y técnicos para compartir estrategias que aceleren el cambio hacia las energías renovables y sistemas avanzados de almacenamiento.

Tendencias y oportunidades en el mercado energético del sur de Europa

La conferencia incluyó ponencias y debates sobre el crecimiento del mercado solar en la región, los marcos regulatorios y los programas de incentivos. La reconocida experta italiana en energías renovables y gestión energética, Erica Bianconi, presentó un panorama de las últimas políticas e incentivos en Italia, destacando las oportunidades en el despliegue de energía solar y almacenamiento.

También aportaron sus perspectivas Davide Bartesaghi de SolareB2B y Javier Lázaro de la asociación española de energías renovables APPA, quienes subrayaron las tendencias de mercado y los desarrollos en la regulación de redes en el sur de Europa.

A la discusión se sumaron tres instaladores líderes que compartieron experiencias de primera mano en proyectos recientes de solar y almacenamiento. Destacaron cómo el diseño modular de Sigenergy simplifica y hace más rápida la instalación, y reduciendo los costes de mano de obra y del proyecto en general. La solución modular facilitan también el transporte y su manejo, ofreciendo una solución práctica y eficiente que se integra perfectamente con la planificación de los EPC.

Productos e innovaciones del portafolio de Sigenergy

Roy Zhang, Director de Ventas Globales y Soluciones en Sigenergy, señaló: "Estamos comprometidos a aumentar nuestra inversión en la región y aprovechar nuestro portafolio de productos innovadores para acelerar la transición energética local. Al combinar tecnología avanzada con soluciones prácticas, buscamos empoderar a hogares, negocios y comunidades de todas Europa del Sur con energía más limpia y confiable."

En línea con este compromiso, Sigenergy presentó su portafolio completo de soluciones para el sector residencial y comercial-industrial (C&I), diseñadas para favorecer los ambiciosos objetivos de las energías renovables de la región con tecnología avanzada y preparada para el futuro:

  • SigenStor: Sistema de almacenamiento de energía 5 en 1 que integra inversor solar híbrido, cargador DC para vehículos eléctricos, PCS de batería, módulos de baterías y sistema de gestión energética (EMS) en un único dispositivo modular y escalable, apto para aplicaciones residenciales y C&I.
  • SigenStack: Solución modular de almacenamiento para C&I con EMS y BMS Sigenergy integrados. Sus inversores híbridos incluyen Energy Gateways integrados, permitiendo hasta tres unidades en paralelo sin hardware adicional. Ideal para micro-redes y sitios críticos.
  • Sigen Hybrid Inverter: Inversor híbrido residencial de segunda generación con eficiencia líder en la industria (99% trifásico), salida máxima en Off Grid del 200%, diseño sin ventilador de 99 mm, y operación silenciosa por debajo de 25 dB. Clasificación IP66 para un rendimiento fiable de –30 °C a 60 °C.
  • SigenMicro Inverter: Incorpora topología DAB patentada, el primer EMS integrado de la industria y certificación IP67. Su arquitectura WLAN Mesh amplía la cobertura de comunicación en un 1600% y permite auto reconfiguración en 150 ms, garantizando instalación y puesta en marcha rápida y fiable.
  • Energy Gateway: Ampliando los modelos C600 y C1200, los nuevos Sigen Gateway C1600, C2000 y C2400 ofrecen mayor capacidad de potencia y conmutación fluida entre On Grid y Off Grid, ideales para aplicaciones de micro-redes de gran escala.
  • mySigen App: Plataforma inteligente de gestión energética que ofrece a propietarios e instaladores control y visibilidad en tiempo real de la generación y el consumo energético. Impulsada por IA, optimiza el rendimiento, maximiza el retorno de inversión y proporciona una experiencia de usuario intuitiva. La app ha sido actualizada a la versión 3.2.

La conferencia destacó el rápido impulso hacia la energía limpia en el sur de Europa y el impacto de la colaboración entre actores del sector. Con innovaciones guiadas por las necesidades locales, Sigenergy está lista para ofrecer soluciones prácticas que respondan a la evolución energética de la región.

