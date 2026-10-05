(Información remitida por la empresa firmante)

- SignSplit cierra una ronda semilla estratégica de 400 millones de dólares con una valoración de 1.000 millones de dólares

Esta empresa emergente de tecnología permite a personas e instituciones proteger, licenciar y recibir una compensación por sus datos, obras e imagen, conectándolas con la creciente demanda de datos humanos del mundo real en los ámbitos de la inteligencia artificial, la investigación y los medios de comunicación

WILMINGTON, Del., 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- SignSplit PBC, una empresa tecnológica de rápido crecimiento que permite a personas e instituciones proteger, licenciar y aportar sus datos, obras e imagen, ha salido hoy del modo confidencial tras asegurar una ronda semilla estratégica de 400 millones de dólares con W Group, el ecosistema global de tecnología y fintech que presta servicios a más de 40 millones de usuarios. El compromiso de financiación, que valora a SignSplit en 1.000 millones de dólares, combina capital con un paquete plurianual de recursos estratégicos para respaldar el despliegue global de la compañía.

La próxima generación de IA dependerá cada vez más de datos, conocimientos, creatividad y experiencia humanos del mundo real, abarcando ámbitos que van desde los modelos avanzados y la robótica hasta la ciencia, la atención sanitaria, los medios de comunicación y el entretenimiento. SignSplit permite a personas e instituciones participar de forma proactiva en ese futuro mediante la protección, la concesión de licencias y la aportación de sus datos, obras e imagen, siempre con consentimiento, una procedencia clara y condiciones definidas. SignSplit denomina a esto "datos firmados".

A través de SignSplit, las empresas de IA y robótica, los investigadores y otras organizaciones pueden acceder a conjuntos de datos y recursos de investigación creados en función de necesidades específicas, mientras que los colaboradores aportan datos del mundo real, conocimientos y habilidades, recibiendo una compensación por su participación. SignSplit también incorpora una capa de verificación de datos, trabajo e imagen, diseñada para permitir que los sistemas de IA, las plataformas de redes sociales y otros servicios digitales identifiquen contenido en lengua de signos y accedan a la información asociada sobre su procedencia, consentimiento y condiciones.

"SignSplit ofrece soluciones para un mundo en el que la frontera entre la experiencia humana y la tecnología es cada vez más difusa", afirmó Alessandro Monterosso, cofundador y consejero delegado de SignSplit. "A medida que la IA se adentra más en el mundo real, el conocimiento, la creatividad, las habilidades y la identidad de las personas estarán cada vez más vinculados a la evolución de la tecnología y a su interacción con el entorno. Creemos que SignSplit y el uso de datos firmados pueden servir de puente entre ambos ámbitos, conectando la contribución humana con la protección, la participación y la compensación a medida que avanza la tecnología".

"SignSplit establece un nuevo estándar para el uso de datos, trabajos e imágenes de particulares e instituciones", comentó Volodymyr Nosov, fundador y presidente de W Group. "Creemos que todos los actores relevantes en el ámbito de la IA y la economía de datos terminarán dependiendo de la infraestructura de SignSplit. La magnitud de nuestro compromiso refleja tanto la etapa inicial en la que consideramos que nos encontramos como la gran importancia que atribuimos a estas soluciones para cualquier industria que dependa de datos de origen humano".

SignSplit fue fundada en 2024 por Glib Denisov, cofundador, presidente ejecutivo y director de producto. "Cuando pusimos en marcha SignSplit en 2024, desarrollábamos soluciones pensando en hacia dónde creíamos que se dirigía la IA, no en el punto en el que se encontraba en ese momento", destacó Glib Denisov. "Vimos que la próxima generación de IA necesitaría algo más que datos adicionales: requeriría datos del mundo real de mayor calidad, con una procedencia clara y con los permisos y derechos correspondientes asociados".

Acerca de SignSplit

SignSplit PBC es una empresa tecnológica que desarrolla la infraestructura para la economía de datos firmados. Fundada en 2024 y constituida como una corporación de beneficio público de Delaware, SignSplit conecta a personas e instituciones con empresas de IA y robótica, investigadores y plataformas de medios a través de su plataforma de datos firmados. La empresa proporciona la infraestructura necesaria para proteger, licenciar y aportar datos humanos del mundo real —así como otras formas de contribución humana— garantizando el consentimiento, una procedencia clara y condiciones definidas.

Obtenga más información y regístrese en SignSplit en signsplit.com.

Acerca de W Group

W Group es un ecosistema global de empresas que da forma al futuro a través de la tecnología, la innovación y productos ambiciosos. Actualmente, W Group reúne a 11 empresas, más de 1.500 colaboradores en 15 sedes alrededor del mundo y más de 40 millones de clientes en 150 países. Para más información, visite https://www.w.group/.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relativas a los planes de SignSplit, su relación estratégica con W Group y las perspectivas de evolución del mercado. Dichas declaraciones se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres; los resultados reales podrían diferir sustancialmente, y ninguna de las empresas asume obligación alguna de actualizarlas. Ninguna parte de este comunicado de prensa constituye una oferta o solicitud en relación con ningún valor o activo digital.

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