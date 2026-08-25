(Información remitida por la empresa firmante)

- El simulador de vida acogedor Animula Nook presenta una nueva versión beta en gamescom 2026: demos jugables en el expositor de Tencent Games

El estudio LilliLandia Games invita a los jugadores a encogerse y explorar Minietopia, un mundo mágico en miniatura, en Colonia este agosto

GUANGZHOU, China, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En gamescom 2026 (del 26 al 30 de agosto, Koelnmesse, Colonia), LilliLandia Games presentará una nueva versión beta de Animula Nook, el acogedor juego de simulación de vida donde los jugadores se encogen para vivir en un mundo mágico en miniatura llamado Minietopia.

Mira aquí el tráiler de gamescom para ver más de cerca el dinámico ciclo día-noche de Minietopia y la gran cantidad de nuevas opciones de personalización de personajes incluidas en la última beta.

En Animula Nook, los jugadores construyen granjas, recolectan elementos naturales como luz solar embotellada y se hacen amigos de diminutas criaturas en objetos cotidianos como escritorios. Como pequeños exploradores que recorren entornos gigantescos, los jugadores transforman el desorden cotidiano en casas, cafeterías y jardines en miniatura. Desde que se abrieron las inscripciones para la prueba en febrero de 2026, Animula Nook ha acumulado más de 10 millones de preinscripciones.

La nueva versión beta estará disponible para el público en el pabellón 08.1, espacios A-051/B-050. Esta versión incluye una importante mejora en los gráficos, materiales, renderizado y animaciones de personajes del juego. Los jugadores podrán disfrutar de una versión más refinada y acogedora del escritorio, el alféizar de la ventana y el Bosque Wupa, conocer nuevos Minies (residentes) y descubrir nuevos muebles y atuendos. Durante cada sesión práctica, los visitantes podrán sumergirse en la atmósfera en miniatura, personalizar atuendos, tomar fotos y explorar este pequeño mundo. Aquellos que participen en la actividad presencial también tendrán la oportunidad de participar en un sorteo para ganar productos exclusivos de Animula Nook.

Además de la demostración práctica, los visitantes están invitados a sumergirse en el encantador mundo de Minietopia a través de un expositor temático. Una recreación inmersiva del icónico mundo en miniatura del juego crea el ambiente perfecto, con un Wupa inflable de cuatro metros de altura, oportunidades para tomar fotos al instante, música temática y actividades interactivas que dan vida a la acogedora atmósfera de Animula Nook. Los seguidores que participen en las actividades presenciales también tendrán la oportunidad de participar en un sorteo para ganar productos exclusivos de edición limitada de Animula Nook.

Quienes no puedan asistir a gamescom todavía van a poder unirse a la aventura a través del expositor virtual interactivo de Animula Nook, disponible aquí tanto para PC como para dispositivos móviles. Recreando el espacio físico en línea, sirve para reunir las últimas actualizaciones del juego, minijuegos temáticos y experiencias interactivas. Los participantes virtuales también tienen la oportunidad de ganar un conjunto completo de productos exclusivos de Animula Nook.

Descarga aquí la imagen promocional oficial de gamescom y las últimas capturas de pantalla del juego.

Animula Nook ya está disponible a la lista de deseos de Steam, Epic Games Store y PlayStation, y se lanzará en versiones de ordenador, Mac, Switch 2 y PlayStation 5.

Si deseas más información acerca de Animula Nook, visita la página web o sigue el juego en los canales de las redes sociales: Facebook, X, Instagram, TikTok o YouTube.

Acerca de LilliLandia Games

LilliLandia Games es un estudio experimentado respaldado por Tencent Games, con sólidas capacidades de desarrollo global multiplataforma, creado por un equipo central de veteranos especializados en desarrollo de plataformas y experiencias multijugador. El equipo se centra en crear juegos que proporcionen conexión social y comodidad, creando mundos hermosos que sirvan de refugio para la comunidad global de jugadores.

Acerca de Tencent Games

Tencent Games se lanzó en 2003 y desde entonces se ha convertido en una plataforma líder mundial para el desarrollo, la publicación y la operación de videojuegos, además de ser la operadora de la mayor comunidad de juegos en línea de China. Su objetivo es ofrecer experiencias de entretenimiento interactivo atractivas y de alta calidad para jugadores de todo el mundo. Actualmente, Tencent Games ofrece más de 170 juegos desarrollados internamente y con licencia en 200 países y regiones, brindando a cientos de millones de usuarios experiencias de entretenimiento interactivo multiplataforma. Honor of Kings, PUBG MOBILE, League of Legends, Call of Duty: Mobile y Brawl Stars son algunos de nuestros títulos más populares a nivel mundial.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-simulador-de-vida-acogedor-animula-nook-presenta-una-nueva-version-beta-en-gamescom-2026-302859249.html