SINTRONES presenta inteligencia artificial perimetral alineada con IEC 62443 con fiabilidad y ciberseguridad integradas para aplicaciones de misión crítica en Embedded World 2026

NUREMBERG, Alemania, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- SINTRONES, proveedor global de soluciones robustas de computación integrada y de IA de borde, presentará sus últimas innovaciones durante la celebración de Embedded World 2026 (pabellón 3, expositor 3-458), incluyendo la computadora de IA de borde ThermoSiphon™ junto con un sistema de IA de borde ligero y compacto líder mundial. Desarrolladas bajo procesos de desarrollo seguro con certificación IEC 62443-4-1, las soluciones de IA de borde de SINTRONES están diseñadas para aplicaciones de misión crítica, como la automatización industrial, la movilidad del transporte y los sectores militar y de defensa, donde la percepción en tiempo real, la toma de decisiones local, la fiabilidad operativa a largo plazo y la ciberresiliencia son esenciales. Las demostraciones incluirán escenarios prácticos de IA, como la detección de materiales peligrosos y armas, que ilustrarán cómo la inferencia en el dispositivo mejora la conciencia situacional y el tiempo de respuesta en entornos sensibles a la seguridad.

Ordenador ThermoSiphon™ Edge AI patentado: Refrigeración pasiva avanzada

Un elemento central de la presentación es el ordenador ThermoSiphon™ Edge AI de SINTRONES, ABOX-5221, diseñado para computación de IA Edge de alto rendimiento y sostenida en condiciones térmicas extremas. Su arquitectura patentada de refrigeración por autocirculación y cambio de fase permite un funcionamiento continuo sin componentes de refrigeración activos como ventiladores o bombas. Al eliminar los elementos de refrigeración accionados mecánicamente, este diseño reduce los requisitos de mantenimiento y permite una inferencia de IA estable durante largos periodos de funcionamiento. La plataforma ThermoSiphon™ está diseñada para implementaciones estacionarias a largo plazo en entornos de automatización industrial, militares y de defensa, donde la estabilidad térmica, la fiabilidad del sistema y el tiempo de actividad continuo son fundamentales.

IA de borde ligera y líder mundial para movilidad autónoma

También se presenta el IBOX-604-G2, un sistema de IA de borde ligero y compacto líder a nivel mundial, con un peso de tan solo 0,3 kg, diseñado específicamente para la movilidad autónoma en sistemas de transporte y aplicaciones de defensa móvil. La plataforma permite la inferencia de IA directamente en vehículos autónomos, sistemas no tripulados y plataformas robóticas móviles, donde el tamaño, el peso y la eficiencia energética son factores críticos. Al procesar localmente los datos de sensores y visión, el sistema facilita la percepción y la toma de decisiones en tiempo real para la navegación autónoma, la inspección móvil y la monitorización de la seguridad a bordo. El procesamiento local de IA reduce la latencia y garantiza un funcionamiento fiable incluso cuando la conectividad de red es limitada o intermitente, un requisito esencial tanto para la movilidad en el transporte como para las aplicaciones militares y de defensa.

Ciberseguridad y colaboración en el ecosistema: IEC 62443 y colaboraciones con la industria

La ciberseguridad se aborda a nivel organizacional. El ciclo de vida de desarrollo de productos de SINTRONES cuenta con la certificación IEC 62443-4-1, lo que refleja el compromiso corporativo con prácticas de desarrollo seguras para sistemas de automatización y control industrial. Esta certificación define cómo se diseñan, desarrollan, mantienen y dan soporte a los productos a lo largo de su ciclo de vida, ayudando a los clientes a fortalecer la ciberseguridad de OT y la confianza en la cadena de suministro. Paralelamente, SINTRONES colabora con socios del ecosistema, como Intel, en planes tecnológicos a largo plazo y un amplio soporte de software para acelerar la implementación de la IA Edge en aplicaciones industriales, de transporte, militares y de defensa.

Acerca de SINTRONES

Fundada en el año 2009, SINTRONES Technology (TWSE: 6680) es un proveedor global de soluciones robustas de computación de IA industrial y de borde. La empresa diseña plataformas modulares y certificadas que permiten la toma de decisiones en tiempo real en el borde para aplicaciones de misión crítica en entornos de transporte, automatización industrial, militares y de defensa. Para más información, visite la página web www.sintrones.com

