El sistema ESS con capacidad de formación de red inteligente de DoGo Power ha sido lanzado (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-El sistema de almacenamiento de energía (ESS) con capacidad de formación de red inteligente de DoGo Power ha sido lanzado y está listo para pedidos a nivel mundial

SHANGHAI, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DoGo Power celebró el evento de estrategia y lanzamiento de nuevos productos "Dando forma al futuro de la energía", presentando a nivel mundial su estrategia basada en la tríada 'orientación a escenarios + capacidad de formación de red + IA', junto con soluciones inteligentes de almacenamiento de energía con capacidad de formación de red para escenarios comerciales e industriales (C&I) de gran y mediana envergadura, así como para proyectos a escala de red eléctrica.

Robin Zhu, fundador y consejero delegado de DoGo Power, declaró: "La industria del almacenamiento de energía ha alcanzado un punto de inflexión hacia un desarrollo de alta calidad tras una rápida expansión a gran escala. La adaptación a escenarios específicos, la capacidad de formar la red y la inteligencia artificial se han convertido en factores clave de competitividad. El almacenamiento de energía debe pasar de ser una 'unidad de costes' a una 'unidad de creación de valor'. DoGo Power se centra en el almacenamiento de energía a escala de red con capacidad de formación de red, aspirando a liderar la tecnología fundamental para los sistemas eléctricos de nueva generación. Buscamos colaborar con socios globales para impulsar un nuevo crecimiento industrial mediante la innovación tecnológica".

DoGo Power ha establecido tres centros de I+D y dos centros de simulación y pruebas en China, y ha constituido 19 equipos de expertos multidisciplinares dirigidos por doctores, contando con más del 60 % de su plantilla dedicada a la I+D. Sus tres centros de fabricación a nivel mundial ofrecen una capacidad de producción inicial de 10 GWh. Respaldada por una red de ventas y servicios que abarca más de 30 países y regiones, DoGo ha evolucionado desde la exportación de productos hacia operaciones localizadas.

Orientación estratégica: De la industrialización de las energías renovables a la transformación de las industrias tradicionales mediante energías renovables

DoGo Power identifica una trayectoria de evolución en cuatro etapas para los sistemas eléctricos de nueva generación: 1. Auge de la industria y las tecnologías de I+D; 2. Capacidad de formación de red para la estabilización; 3. IA para aumentar la rentabilidad; y 4. Integración inteligente integral. Actualmente, el sector se encuentra en la etapa 2. Sobre esta base, DoGo desarrolla una solución para la etapa 3 y despliega su actividad global hacia la etapa 4 bajo dos pilares fundamentales:

Mediante la integración de EMS, PMS, PCS y BMS, la plataforma 4S crea estaciones inteligentes de almacenamiento de energía capaces de realizar análisis, optimización, toma de decisiones y actualizaciones iterativas. Respaldada por esta base técnica, DoGo ofrece soluciones a escala de red adaptadas a diversos escenarios, así como a requisitos multienergía y multiescala temporal en todo el mundo.

Soluciones de nuevos productos basadas en escenarios

Se lanzaron dos soluciones insignia de ESS (sistemas de almacenamiento de energía) inteligentes con capacidad de formación de red, destinadas a escenarios comerciales e industriales (C&I) y a proyectos a escala de servicio público.

1. Solución GFM ESS inteligente para sectores comercial e industrial (C&I)

Con un diseño compacto en el que "un sistema ESS sustituye a ocho armarios", esta unidad de 10 pies integra las funciones de seis armarios ESS (de más de 260 kWh cada uno), un armario de combinación, un armario de conexión a red/aislada (on-grid/off-grid) y un transformador de aislamiento. Reduce el gasto de capital (CAPEX) inicial en 1,2 centavos de dólar por Wh, disminuye la ocupación de terreno en un 35 % y acorta los plazos de entrega del proyecto entre 5 y 7 días. Al admitir múltiples fuentes de entrada —como energía fotovoltaica, generadores diésel, estaciones de carga, la red eléctrica y sistemas de gestión—, logra una conmutación fluida (sin interrupciones) entre los modos conectado a red y aislado en menos de 20 ms, garantizando un suministro fiable para cargas sensibles y de alta potencia, y haciendo realidad el concepto de "un contenedor equivale a una microrred". Su escalabilidad flexible permite el despliegue mixto entre distintas series y la compatibilidad con inversores de terceros, maximizando así el aprovechamiento de los activos existentes.

2. Solución GFM ESS inteligente a escala de servicio público

Desarrollado para proyectos con terrenos complejos y restricciones de transporte, el contenedor pesa menos de 22 toneladas; esto duplica las rutas de transporte viables en comparación con los productos convencionales de 20 pies y reduce los costes logísticos marítimos y terrestres. Su diseño sin cableado elimina la necesidad de excavar zanjas y realizar el montaje de cables en el emplazamiento, ya que la pre-puesta en marcha completa del sistema se lleva a cabo en fábrica. Gracias a una arquitectura de tasa C dinámica, los clientes pueden comenzar con una implementación de 2 horas de duración para controlar el gasto de capital (CAPEX) y ampliar el sistema mediante armarios de expansión de CC, ajustando así de forma fluida las tasas C y los tiempos de respaldo para adaptarse a modelos de negocio en evolución.

Núcleo de formación de red: arquitectura de coordinación de 3 capas

Para equilibrar la estabilidad del sistema y los beneficios económicos, DoGo Power adopta una arquitectura de 3 capas:

Capa inferior de control de formación de red con estabilidad: satisface las exigencias de estabilidad a nivel de milisegundos, incluida la respuesta inercial.

Capa intermedia de control de coordinación eficiente: ejecuta funciones a nivel de centenas de milisegundos, tales como la regulación secundaria de frecuencia y tensión y el arranque en negro rápido.

Capa superior de despacho y optimización inteligente: proporciona predicción y optimización globales para maximizar el rendimiento económico en condiciones de operación estable.

Esta arquitectura permite a los sistemas de almacenamiento ofrecer estabilidad y una regulación flexible en los ámbitos de generación, red y carga. En el lado de la generación, posibilita una relación de 4:1 entre energía solar y almacenamiento, permitiendo duplicar la capacidad fotovoltaica instalada sin necesidad de actualizar el punto de acoplamiento común (PCC). En cuanto a la red, opera de forma estable en redes débiles (SCR > 1), mitiga las fluctuaciones en los terminales y mejora la fiabilidad del suministro eléctrico en un 0,03 %. Por último, en el lado de la carga, permite una conmutación entre los modos conectado a la red y desconectado (off-grid) en menos de 20 ms, además de reforzar la interacción bidireccional entre la fuente y la carga.

Kit de herramientas de IA de la serie Eco para mejorar la rentabilidad del almacenamiento

DoGo Power también lanzó el kit de herramientas de IA de la serie Eco para generar valor comercial mediante algoritmos:

EcoSizing (Fase de planificación): Completa la simulación de capacidad de la central a nivel de GW en 5 minutos, incluyendo 8760 horas de simulación horaria anual y clasificación de carga, lo que permite una planificación precisa y con un umbral bajo.

Completa la simulación de capacidad de la central a nivel de GW en 5 minutos, incluyendo 8760 horas de simulación horaria anual y clasificación de carga, lo que permite una planificación precisa y con un umbral bajo. EcoPreco (Fase de operación): Limita el error de SOC al 2 % con algoritmos de voltaje diferencial. La optimización por IA del arbitraje de picos y valles, junto con la reducción de cargos por demanda, incrementa los ingresos en un 15 %. La gestión térmica mediante IA mejora la salud de la batería y proporciona más del 3 % de ganancia adicional en SOH en el décimo año de operación.

Limita el error de SOC al 2 % con algoritmos de voltaje diferencial. La optimización por IA del arbitraje de picos y valles, junto con la reducción de cargos por demanda, incrementa los ingresos en un 15 %. La gestión térmica mediante IA mejora la salud de la batería y proporciona más del 3 % de ganancia adicional en SOH en el décimo año de operación. Agente de IA Dr. Go: Ofrece servicios expertos 24/7 con lenguaje natural, que abarcan la planificación de capacidad, el despacho de energía, el diagnóstico de O&M y la comercialización de energía para garantizar el rendimiento de la central durante toda su vida útil.

Ante la continua reconfiguración del valor del almacenamiento de energía, DoGo Power mantiene su misión de "Iluminar el mundo". Mediante la innovación tecnológica, la empresa impulsa la construcción de sistemas eléctricos de nueva generación y colabora con socios globales para promover la transición energética mundial hacia una economía baja en carbono.

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