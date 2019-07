SKEMA ocupa la 3ª posición de la clasificación mundial de masters en gestión empresarial de The Economist

Publicado 03/07/2019 13:20:31 CET

PARÍS, 3 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- SKEMA Business School entra por primera vez, en 2019, en la clasificación mundial de masters en gestión empresarial de The Economist con su programa "MSc in International Business" (Master en Comercio Internacional).

https://mma.prnewswire.com/media/930978/Campus_de_Stellenbos... [https://mma.prnewswire.com/media/930978/Campus_de_Stellenbos...]

La escuela ocupa la 3ª posición entre los 40 programas mundiales seleccionados y la primera en muchos criterios:

-- 1ª en el criterio "open career opportunities" (oportunidades de carrera) -- 1(ª) en el criterio "ratio of faculty to students" (ratio profesores/estudiantes) -- 1ª en la categoría "languages on offer" (número de lenguas ofrecidas) -- 1(ª) en el criterio "range of access to overseas study programmes" (programas de estudios en el extranjero) -- 2ª en el criterio "faculty quality" (calidad de la facultad) -- 2ª en el criterio "geographical diversity" (diversidad geográfica)

Además de los criterios relacionados con la excelencia académica del programa, la clasificación de The Economist se basa en la satisfacción de estudiantes y graduados.

Alice Guilhon, Directora General de SKEMA, se complace con este resultado: "Es un orgullo para SKEMA entrar en esta clasificación en el 3(er)puesto del podio mundial. La excelencia de nuestro programa aplicado en nuestros campus internacionales, y la riqueza y diversidad de carreras para nuestros estudiantes y graduados han contribuido en gran medida a este resultado".

En su calidad de Presidenta del Capítulo de Escuelas de Gestión Empresarial de la CGE, Alice Guilhon destaca igualmente "la excelencia de las escuelas francesas, que demuestran una vez más la calidad de sus formaciones porque responden a las necesidades del mercado e innovan constantemente".

El MSc in International Business de SKEMA es un programa global de excelencia multicampus. Acreditado por la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), ofrece una inmersión en varios continentes y territorios en los que SKEMA está implantada: Brasil, China, Estados Unidos, Francia (y Sudáfrica desde el inicio del curso escolar 2019). Con más de 40 nacionalidades representadas en las promociones, los graduados gozan de una tasa de empleo internacional del 97% en los seis meses siguientes a su graduación. La originalidad del programa radica en dos fuerzas complementarias: una visión económica global y una inmersión en diferentes continentes.

