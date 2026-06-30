Skyhawk Therapeutics publica los resultados de doce meses del subcomponente cUHDRS (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Skyhawk Therapeutics publica los resultados de doce meses del subcomponente cUHDRS de su ensayo clínico de fase 1/2 de SKY-0515 en la enfermedad de Huntington

Los resultados a los doce meses mostraron tendencias favorables y consistentes para los participantes que recibieron SKY-0515 en los cuatro subcomponentes de la escala cUHDRS, incluyendo la Capacidad Funcional Total (TFC), la Puntuación Motora Total (TMS), la Prueba de Modalidades de Dígitos y Símbolos (SDMT) y la Prueba de Lectura de Palabras de Stroop (SWRT).

Skyhawk también publica los datos de la encuesta sobre la mejora de la impresión global de la enfermedad por parte del médico y del paciente (CGI y PGI), que muestran que a los doce meses ningún médico ni paciente evaluó la progresión de la enfermedad; todos observaron estabilización de la enfermedad o mejoría.

BOSTON, 30 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc., una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla nuevas terapias con moléculas pequeñas diseñadas para modular objetivos de ARN, anuncia datos de subcomponentes de cUHDRS del análisis intermedio de doce meses de los datos de su ensayo clínico de fase 1/2 que evalúa SKY-0515, un tratamiento oral en investigación para la enfermedad de Huntington (EH).

Los datos de doce meses, compartidos en la Academia Europea de Neurología, muestran tendencias favorables y consistentes para los participantes del estudio SKY-0515 en todos los subcomponentes de la escala cUHDRS, incluyendo la Capacidad Funcional Total (TFC), la Puntuación Motora Total (TMS), la Prueba de Modalidades de Dígitos y Símbolos (SDMT) y la Prueba de Lectura de Palabras de Stroop (SWRT).

A los doce meses, los participantes que recibieron SKY-0515 mostraron un cambio medio favorable con respecto al valor basal de la puntuación TFC de +0,07, en comparación con un empeoramiento esperado de -0,87 puntos según los análisis ponderados por puntuación de propensión que utilizan conjuntos de datos de historia natural de Enroll-HD.

A los doce meses, los participantes que recibieron SKY-0515 mostraron un cambio medio favorable con respecto al valor basal de la puntuación TMS de -2,00, en comparación con un empeoramiento esperado de 2,21 puntos según los análisis ponderados por puntuación de propensión que utilizan conjuntos de datos de historia natural de Enroll-HD.

A los doce meses, los participantes que recibieron SKY-0515 mostraron una estabilización favorable del cambio medio con respecto al valor basal de la puntuación SDMT de -0,19, en comparación con un empeoramiento esperado de -1,78 puntos según los análisis ponderados por puntuación de propensión que utilizan conjuntos de datos de historia natural de Enroll-HD.

A los doce meses, los participantes que recibieron SKY-0515 mostraron un cambio medio favorable con respecto al valor basal de la puntuación SWRT de +3,44, en comparación con un empeoramiento esperado de -3,13 puntos según los análisis ponderados por puntuación de propensión que utilizan conjuntos de datos de historia natural de Enroll-HD.

Skyhawk también publicó hoy los datos provisionales de la encuesta sobre la mejora de la enfermedad según la Impresión Clínica Global (CGI) y la Impresión Clínica Global del Paciente (PGI), evaluada por los médicos o sus participantes durante doce meses. En el caso de los participantes con enfermedad de Huntington en quienes se espera un empeoramiento considerable de la enfermedad durante más de doce meses, ni los médicos ni los participantes observaron ningún empeoramiento a los doce meses, y el 65 % de los participantes y el 50 % de los médicos consideraron que había habido mejoría.

El tratamiento con SKY-0515 produjo reducciones dosis-dependientes de la proteína huntingtina mutante (mHTT) en sangre de hasta un 69%, así como reducciones de hasta un 26% en el ARNm de PMS1. La huntingtina mutante es la principal proteína responsable de la patología de la enfermedad de Huntington, mientras que PMS1 es un factor clave en la expansión de repeticiones somáticas de CAG asociada con la progresión de la enfermedad.

"Nos complace compartir estos interesantes datos de subcomponentes de nuestras evaluaciones cUHDRS, incluidos los datos de TFC y TMS sobre capacidad funcional y motora, así como los datos de las pruebas cognitivas SDMT y SWRT", dijo Sergey Paushkin, jefe de I+D de Skyhawk Therapeutics.

"Nos entusiasma que tanto los participantes como sus médicos, para quienes se espera que la enfermedad de Huntington provoque un empeoramiento considerable, no observen ningún empeoramiento a los doce meses; además, el 65 % de los participantes y el 50 % de los médicos evaluaron que se había producido una mejoría. Esto nos confirma aún más la prometedora posibilidad de que el efecto eficaz y constante de SKY-0515 sobre los biomarcadores clave mHTT y PMS1 pueda ofrecer a los pacientes con enfermedad de Huntington un tipo de terapia que merecen desde hace tiempo, en una práctica pastilla diaria".

SKY-0515 ha demostrado una excelente exposición al sistema nervioso central y, en general, ha sido seguro y bien tolerado en todos los niveles de dosis estudiados. Hay más de 175 participantes inscritos en el programa SKY-0515 de Skyhawk, en cinco países.

La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo raro, hereditario y, en última instancia, mortal, que afecta a más de 40.000 personas sintomáticas en Estados Unidos y a cientos de miles más en todo el mundo. Actualmente no existen terapias aprobadas que hayan demostrado ralentizar o detener la progresión de la enfermedad.

SKY-0515 es un modificador de empalme de ARN de molécula pequeña, de administración oral y en fase de investigación, desarrollado mediante la plataforma patentada SKYSTAR de la compañía. SKY-0515 está diseñado para reducir las proteínas mHTT y PMS1.

La plataforma SKYSTAR de Skyhawk ya ha generado varias terapias novedosas adicionales dirigidas a enfermedades neurológicas raras para las que no existe un tratamiento modificador de la enfermedad aprobado. La compañía planea llevar programas adicionales a la fase de desarrollo clínico para finales de 2027.

Acerca del programa clínico de fase 1/2 de SKY-0515El ensayo clínico de fase 1/2 de SKY-0515 es un estudio en humanos diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la farmacodinámica de SKY-0515 en voluntarios sanos y participantes con enfermedad de Huntington (EH) en etapa temprana, así como para evaluar biomarcadores como la proteína HTT mutante y el ARNm de PMS1, y criterios de valoración de eficacia como la escala cUHDRS y sus subcomponentes: Capacidad Funcional Total (TFC), Puntuación Motora Total (TMS), Prueba de Modalidades de Dígitos y Símbolos (SDMT) y Prueba de Lectura de Palabras de Stroop (SWRT).

El ensayo de fase 1/2 consta de tres partes. Las partes A y B evaluaron SKY-0515 en voluntarios sanos. La parte C es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos que evalúa dos niveles de dosis de SKY-0515 en personas con enfermedad de Huntington en etapa temprana (HD-ISS Etapa 1, Etapa 2 o Etapa 3 leve) durante 84 días, seguido de un período de extensión ciego de doce meses durante el cual todos los participantes reciben tratamiento activo en una dosis baja o alta.

El periodo de inscripción para el estudio de fase 1/2 ha finalizado.

Acerca del programa fundamental FALCON-HD (004-ANZ y 004-WW) de fase 2/3 de SKY-0515 (SKY-0515).El programa fundamental FALCON-HD de SKY-0515 (NCT06873334 y NCT07378644) es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de determinación de dosis que evalúa la farmacodinámica, la eficacia y la seguridad de SKY-0515.

El estudio FALCON-HD 004-ANZ inscribió a 144 participantes con enfermedad de Huntington en estadio 2 y en fase inicial del estadio 3 en centros de Australia y Nueva Zelanda, y la inscripción ya ha finalizado. El estudio FALCON-HD 004-WW planea inscribir hasta 400 participantes adicionales con enfermedad de Huntington en estadio 2 y en fase inicial del estadio 3 en más de 40 centros en todo el mundo y ya está tratando activamente a pacientes en varios de estos centros.

Encontrará información adicional sobre FALCON-HD, incluidos los centros participantes y los criterios de elegibilidad, en ClinicalTrials.govy www.FALCON-HD.com.

Acerca de Skyhawk TherapeuticsSkyhawk Therapeutics es una empresa de biotecnología en fase clínica que utiliza su plataforma patentada SKYSTAR para descubrir y desarrollar terapias de modulación de ARN de molécula pequeña para las enfermedades más difíciles de tratar del mundo. Para obtener más información, visite www.skyhawktx.com.

Contacto de SkyhawkMaura McCarthyJefe de Desarrollo Corporativomaura@skyhawktx.com

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