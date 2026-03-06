Smartee amplía su presencia europea y presenta su tecnología integrada en ALIGNEA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Smartee amplía su presencia europea y presenta su tecnología integrada de reposicionamiento y avance mandibular en ALIGNEA 2026

SALAMANCA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, empresa global innovadora en soluciones de alineadores transparentes, reforzó su compromiso con el mercado europeo en el XI Congreso Internacional de Alineadores (ALIGNEA), celebrado en Salamanca del 19 al 21 de febrero. Además de mostrar las aplicaciones clínicas avanzadas de su tecnología patentada de reposicionamiento mandibular, la compañía destacó su infraestructura regional fortalecida, ahora con centros de fabricación y soporte clínico en España y el Reino Unido.

Una presencia distintiva: Humanizando la ortodoncia a través de la cultura pop

El expositor de Smartee atrajo la atención de la industria, destacando como una presencia única en el congreso. El diseño incluyó elementos visuales de Iron Man de Marvel con licencia oficial, una iniciativa creativa que rompió con el estereotipo tradicional de "frío" y puramente clínico de la práctica de ortodoncia.

Al integrar la cultura popular con soluciones médicas profesionales, Smartee infundió calidez y energía en el diálogo médico-paciente. Este enfoque innovador no solo atrajo la atención de expertos internacionales, sino que también demostró una forma novedosa de cerrar la brecha emocional entre los profesionales clínicos y los pacientes adolescentes, utilizando el refuerzo psicológico positivo para fomentar el uso constante de los aparatos.

Excelencia clínica en el escenario principal

El doctor Te Wang, miembro principal del Equipo de Ortodoncia del Profesor Gang Shen del Hospital Dental TaiKang de Shanghái, fue invitado a presentar una ponencia magistral en el escenario principal del congreso el 20 de febrero. Su ponencia, titulada "Un novedoso S8-SGTB transparente que corrige la discrepancia mandibular severa de clase II mediante tecnología de reposicionamiento mandibular", abordó uno de los desafíos más persistentes en ortodoncia: las maloclusiones esqueléticas de clase II.

El doctor Wang explicó que estas discrepancias a menudo se deben a un crecimiento excesivo del maxilar combinado con una retrusión mandibular, lo que resulta en perfiles faciales convexos. Tradicionalmente, las opciones de tratamiento para los casos de clase II se limitaban en gran medida al camuflaje ortodóncico con extracciones de premolares o, en casos graves, a la cirugía ortognática para corregir la discrepancia esquelética subyacente.

La conferencia demostró cómo el alineador transparente Smartee S8-SGTB permite correcciones ortopédicas y ortodóncicas simultáneas. El reposicionamiento de la mandíbula hacia adelante induce la adaptación condilar mientras se alinea la dentición, lo que ofrece a los pacientes una vía no invasiva para mejorar el equilibrio facial y la función oclusal.

Más allá de la ortodoncia: Alineadores para el sueño

Para ampliar el alcance de la terapia con alineadores transparentes, Smartee organizó un taller especializado titulado "Optimización del reposicionamiento mandibular y el tratamiento de la apnea del sueño en adolescentes y adultos mediante el uso de aparatos avanzados". Impartido por el doctor Te Wang junto con las doctoras María del Carmen Pérez y María del Pilar Pérez, la sesión exploró la intersección entre la ortodoncia y el tratamiento de la apnea del sueño. El taller ofreció perspectivas prácticas sobre el uso del avance mandibular para el manejo de los trastornos respiratorios del sueño, lo que marca un cambio hacia un enfoque multidisciplinario y orientado a la salud en la atención dental.

Localización estratégica: Fabricación y soporte clínico

La participación de Smartee en ALIGNEA 2026 subraya una estrategia más amplia de localización europea.

La compañía estableció su centro de fabricación en Madrid en 2024, sirviendo como base estratégica para su expansión paneuropea. Estas instalaciones permiten una producción localizada, una prestación de servicios más rápida y soluciones adaptadas a las necesidades clínicas europeas.

En octubre de 2025, Smartee reforzó aún más su infraestructura europea con la inauguración de su filial en el Reino Unido y el Centro Europeo de Apoyo Clínico de Ortodoncia en Stoke-on-Trent. Este centro ofrece servicios de planificación de tratamientos de ortodoncia, análisis de casos y soporte técnico. Garantiza el estricto cumplimiento de la normativa europea de protección de datos y los estándares clínicos, a la vez que fomenta la colaboración con instituciones académicas locales para impulsar la investigación conjunta.

Con una doble capacidad de fabricación en China y España, Smartee presta servicio a una red de más de 99.000 médicos asociados en 57 países de todo el mundo, ofreciendo soluciones de ortodoncia precisas y basadas en la evidencia, así como tratamientos con alineadores transparentes en todo el mundo.

