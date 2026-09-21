Solución AIDC interactiva con la red de Huawei: definiendo el nuevo paradigma de la infraestructura de IA

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ha comenzado en Shanghái HUAWEI CONNECT 2026, y la Cumbre sobre Instalaciones AIDC de HUAWEI se celebró en paralelo al evento. Huawei presentó su solución AIDC interactiva con la red eléctrica, estableciendo un nuevo paradigma para la infraestructura de IA con el fin de maximizar los tokens por vatio.

Hou Jinlong, miembro del Consejo de Administración de Huawei y presidente de Huawei Digital Power, pronunció el discurso de apertura de la cumbre. Compartió cuatro ideas sobre la innovación arquitectónica y el diseño sistemático para abordar los retos que plantea la construcción de sistemas AIDC, tales como la adquisición de energía, la calidad de la energía, el suministro eléctrico de los racks y la disipación del calor, así como la ejecución de los proyectos de ingeniería.

En primer lugar, la innovadora arquitectura de alimentación y la refrigeración líquida garantizan un suministro eléctrico estable y una disipación eficiente del calor, lo que proporciona una fiabilidad y una eficiencia integrales. En segundo lugar, un sistema híbrido de almacenamiento de energía de varias capas absorbe las fluctuaciones locales de potencia, mejorando la calidad de la energía de los AIDC y su compatibilidad con la red eléctrica. En tercer lugar, la sinergia entre la electricidad y la informática, así como la interacción entre el suministro y el consumo, permiten que los AIDC pasen de ser cargas rígidas a convertirse en una parte integral del nuevo sistema eléctrico. En cuarto lugar, la innovación en el modelo de construcción y la entrega modular, prefabricada y basada en productos acortan significativamente el plazo de entrega.

Hou destacó que maximizar el número de tokens por vatio y minimizar los costes por token será la clave de la competitividad de las fábricas de computación.

Presentación de la solución AIDC de Huawei para redes interactivas

Bob He, vicepresidente de Huawei Digital Power, indicó que, a medida que aumenta la cuota de las energías renovables, la red eléctrica presenta características cada vez más marcadas de la electrónica de potencia. Si a esto le sumamos las rápidas y pronunciadas fluctuaciones de potencia propias de las cargas de trabajo de IA, la infraestructura informática y la energética ya no están desacopladas, sino que están estrechamente coordinadas. Aprovechando las innovaciones "3+1", Huawei desarrolla una solución AIDC interactiva con la red eléctrica que es altamente fiable, eficiente desde el punto de vista energético, de rápida implementación y compatible con la red, con el fin de maximizar los tokens por vatio.

Dentro del ámbito de la potencia, Huawei propone una arquitectura de suministro de energía MIMO orientada al futuro. Para hacer frente a los retos del sector, Huawei ha lanzado la solución AIDC 1.0, compatible con la red eléctrica. Mediante la integración de un UPS compatible con la red, baterías de litio inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía que forman parte de la red, la solución permite que AIDC se adapte a la red eléctrica y la respalde, al tiempo que suaviza las fluctuaciones en la carga de trabajo de la IA. En el ámbito de la refrigeración, Huawei ha lanzado un sistema de refrigeración líquida impulsado por IA que predice el estado de los fluidos de trabajo y facilita el mantenimiento predictivo.

Según He, la ventaja única de Huawei radica en sus capacidades energéticas de extremo a extremo y en sus capacidades de IA de pila completa.

Sinergia entre computación y electricidad: sentar unas bases sólidas para la era de la IA

El auge de la IA ha provocado un fuerte aumento de los tokens, y este es un hecho que plantea mayores exigencias a la infraestructura de IA. Xia Qin, experto jefe de Planificación Estratégica de Computación de Huawei, señaló que la AIDC está evolucionando hacia una arquitectura integrada y coordinada de computación, red y almacenamiento, y que la energía es fundamental para la infraestructura. Un sistema energético altamente fiable, eficiente desde el punto de vista energético y de rápida implementación permite que los clústeres de computación de IA a hiperescala funcionen de forma fiable, sentando unas bases sólidas para el entrenamiento y la inferencia a gran escala en la era de los agentes.

Los centros de datos tradicionales tienen una interacción limitada con la red eléctrica. A pesar de ello, las cargas de trabajo de IA son propensas a cambios de alta frecuencia, lo que puede provocar fácilmente problemas en el funcionamiento de la red, como desconexiones de la red y oscilaciones inestables de banda ancha. Josh Chen, fundador y presidente de VNET Group, afirmó que las fuentes de energía, los recintos y los edificios pueden redefinirse para permitir el apoyo mutuo entre las fuentes de energía, la planificación dentro de los recintos y el suministro de corriente continua a los edificios. Esto creará un nuevo sistema eléctrico centrado en la conexión directa a energía verde y en microrredes activas, lo que garantizará un suministro eléctrico fiable y estable para los centros de datos de IA a nivel de GW.

Lin Hai, director general del Centro de Computación Inteligente del Grupo Empresarial SenseCore de SenseTime, explicó en la cumbre la evolución de la eficiencia de la computación inteligente de SenseTime, pasando del PUE al TPW. SenseCore está impulsando la transformación de los centros de datos (IDC) desde una gestión de la eficiencia energética centrada en la eficacia en el uso de la energía (PUE) hacia una gestión de la eficiencia de extremo a extremo centrada en los tokens por vatio, lo que vincula directamente el consumo de energía con la producción de tokens, abarcando toda la cadena, desde las centrales eléctricas y las redes de distribución hasta los servicios de racks de los IDC, los servicios de computación en la nube y los servicios de modelos. Se trata de una métrica que refleja la esencia de la producción de IA. Mediante la optimización de extremo a extremo, SenseCore ha mejorado el TPW en un 80%.

En HUAWEI CONNECT 2026, Huawei presentó su solución AIDC interactiva con la red eléctrica y su solución integral de inferencia de IA, con el objetivo de crear una base informática altamente fiable, eficiente desde el punto de vista energético y de rápida implementación para la infraestructura de clústeres de IA.

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