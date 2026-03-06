Solución CPE con inteligencia artificial TODO EN UNO de Fibocom y du reinventa interacción de datos familiares

MWC 2026 | La solución CPE con inteligencia artificial TODO EN UNO de Fibocom y du reinventa la interacción de datos familiares con NAS con inteligencia artificial

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- El pasado 5 de marzo, durante la celebración del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de 2026, Fibocom y du presentaron la solución CPE con inteligencia artificial TODO EN UNO mejorada, que incluye un NAS con IA mejorado, integrando aún más el 5G, la inteligencia artificial y escenarios reales. Esta actualización transforma el almacenamiento doméstico de la retención pasiva de datos a la gestión inteligente activa, y gracias a ello proporciona experiencias de hogar inteligente más personalizadas.

Fibocom presentó por primera vez el CPE con inteligencia artificial TODO EN UNO en NetworkX, Francia, en octubre de 2025, redefiniendo el formato tradicional de los CPE 5G. El dispositivo integra a su vez la interacción de voz inteligente, detección humana y ambiental, y aprovecha la tecnología FWA AI SkyEngine, propiedad de Fibocom, para habilitar aplicaciones multiescenario, como la gestión de redes domésticas inteligentes, la seguridad y el control del hogar inteligente.

du posiciona el CPE 5G con tecnología de inteligencia artificial como un facilitador clave de servicios prémium de acceso inalámbrico fijo (FWA) en los mercados residencial, de pymes y empresariales de Emiratos Árabes Unidos. Gracias a la priorización de la autooptimización inteligente, la latencia ultrabaja, la alta fiabilidad y la implementación simplificada, du busca ofrecer conectividad gigabit consistente, a la vez que respalda servicios en la nube, juegos y experiencias digitales inteligentes.

La última actualización mejora de forma considerable todo lo relacionado con la gestión de datos del hogar. Gracias a las capacidades informáticas de SkyEngine, el NAS con inteligencia artificial integrado permite a los usuarios localizar fotos rápidamente introduciendo palabras clave, eliminando la necesidad de buscar manualmente en grandes bibliotecas de archivos. El sistema también detecta fotos duplicadas y notifica a los usuarios para que liberen espacio de almacenamiento de forma eficiente.

La interacción de voz natural simplifica todavía más la experiencia. Los usuarios pueden buscar contenido mediante comandos de voz, como solicitar "fotos familiares del verano pasado en la playa", mientras que el NAS con inteligencia artificial clasifica automáticamente las fotos por ubicación, hora, personas y temas para generar álbumes digitales personalizados.

Todo el reconocimiento y la recuperación de fotos se procesan localmente mediante IA de borde para garantizar la privacidad y la seguridad de los datos, con el respaldo de un interruptor de privacidad físico. El CPE también es compatible con la salida HDMI, lo que permite a los usuarios mostrar fotos en pantallas más grandes mediante comandos de voz, mejorando así las experiencias familiares compartidas.

Al integrar NAS con inteligencia artificial, interacción inteligente y optimización de red, el CPE con inteligencia artificial TODO EN UNO continúa evolucionando desde el hardware de comunicación tradicional a un centro doméstico inteligente de escenario completo, lo que ayuda a los operadores a acelerar el cambio hacia servicios basados en plataformas en el ecosistema 5G FWA.

