La solución de energía para el hogar SunPower One de Maxeon ya está disponible en Europa y Australia (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- La compañía presentará su ecosistema de productos energéticos residenciales como parte de un roadshow de instaladores en 13 ciudades de toda Europa

SINGAPUR, 4 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), líder mundial en innovación solar, anunció hoy que su ecosistema de productos y servicios SunPower One ya está disponible a través de distribuidores e instaladores autorizados en Bélgica, Francia, Italia, España y Australia. Para celebrar este acontecimiento, la empresa ha organizado una gira europea donde los instaladores podrán recibir formación y participar en demostraciones prácticas, así como obtener las certificaciones necesarias para instalar los productos SunPower One. El roadshow comenzará en Amberes, Bélgica, y continuará durante dos meses por toda Europa, con parada en 13 ciudades.

Después de esta primera fase, la compañía planea implementar el ecosistema SunPower One en otros países de Europa en el último trimestre de 2023 y en mercados adicionales en 2024.

SunPower One es un ecosistema de productos líderes en la industria que permitirá a los consumidores tomar el control de su consumo de energía doméstica y optimizar el uso de la energía limpia que producen. El conjunto de productos dentro del ecosistema incluye los paneles solares residenciales de alta eficiencia de la compañía, el nuevo sistema de almacenamiento todo en uno SunPower Reserve, la próxima solución de carga de vehículos eléctricos SunPower Drive y una gama de otros servicios e integraciones de energía.

Todos estos productos y servicios están unidos por una experiencia de usuario reinventada dentro de la aplicación SunPower One para los propietarios de las viviendas. La aplicación SunPower One va más allá de simplemente monitorear la producción energética de los paneles solares de una vivienda, ofreciendo de manera proactiva a los usuarios información en detalle sobre como consumen energía los dispositivos en el hogar, destacando oportunidades para utilizar mejor la producción fotovoltaica, la capacidad de la batería y la carga programada de vehículos eléctricos para mejorar el ahorro financiero.

En junio de 2023, Maxeon anunció una colaboración con Samsung Electronics Co., Ltd. para integrar la aplicación SunPower One en la plataforma de hogar conectado SmartThings. Gracias a esta colaboración los propietarios podrán administrar automáticamente aún más dispositivos en el hogar, optimizando su consumo de energía.

"Los propietarios de viviendas ahora buscan un mayor control sobre su consumo de energía y reconocen el valor de invertir en sistemas energéticos de alta calidad y alto rendimiento", afirmó Mark Babcock, director de ingresos de Maxeon Solar Technologies. "Con los paneles solares de alto rendimiento de Maxeon como tecnología subyacente y habilitadora, SunPower One brinda a los propietarios mucho más control sobre la cantidad de energía que utiliza su hogar y les permite usarla de manera más eficiente".

"Estamos entusiasmados con la nueva oferta de SunPower One para Italia, ya que combina el rendimiento superior de la mejor tecnología de paneles solares con otro hardware y software para crear un ecosistema completo, todo empaquetado bajo una sola marca para una experiencia única y perfecta", destacó Daniele Botti, director general de Kennew, SunPower Elite Partner, Italia. "Maxeon está demostrando una vez más que es pionero no sólo en soluciones solares sino también en gestión de energía".

"El nuevo SunPower One aporta una propuesta distintiva a nuestra cartera de productos y soluciones y nos ayudará a acercarnos a nuestros clientes de una manera diferente, con una oferta premium completa definida por una propuesta de valor muy convincente para los propietarios de viviendas que buscan una marca en la que puedan confiar, así como productos que les ayuden a convertirse en actores más inteligentes de la transición energética. Además de los beneficios de una mayor eficiencia energética, también fortalece la relación entre clientes e instaladores, lo que nos permite sugerir a nuestros clientes oportunidades para optimizar el uso de sus sistemas, e incluso ampliarlos cuando sea el momento adecuado", comentó Daniel Vanwetswinkel, presidente de SolarPower Partners, SunPower Elite Partner, Bélgica.

SunPower One también proporcionará una experiencia moderna y eficiente a los instaladores de SunPower con una única aplicación para poner en marcha todos los productos y servicios dentro del ecosistema SunPower One. Esto agilizará los tiempos de puesta en servicio de SunPower Reserve y Drive hasta alcanzar puntos de referencia líderes en la industria, lo que permitirá a los instaladores optimizar los tiempos de sus sus trabajos, aumentando la velocidad de su negocio. SunPower One también ofrece una nueva experiencia digital que ayudará a mejorar el ciclo de ventas del instalador, todo incluido en una única plataforma desde la cual se podrá acceder a material de marketing, formación sobre productos y registro de garantías.

"Ir más allá de los paneles no se trata solo de introducir nuevos productos, sino de aprovechar nuestra destreza tecnológica para acelerar la adopción de energía limpia. Nuestras inversiones para mejorar la experiencia digital de nuestros clientes, combinando hardware líder en la industria fácil de instalar con servicios innovadores y expandiendo la solución con integraciones como Samsung SmartThings ayudan a resolver los problemas para consumidores e instaladores", comentó Ralf Elias, director de producto en Maxeon.

Durante el SunPower One Tour, además de la capacitación técnica y la certificación de productos para instaladores, los propietarios tendrán la oportunidad de interactuar con SunPower One Complete Home Energy Management y obtener la experiencia real de SunPower One. Para saber más: info@sunpoweroneontour.com.

Los clientes australianos obtendrán lo último sobre SunPower One Home Energy Experience en el expositor de Maxeon, VV131, durante All Energy Australia, del 25 al 26 de octubre.

Acerca de Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) está impulsando el cambio positivo™. Con sede en Singapur, Maxeon diseña y fabrica paneles solares de las marcas Maxeon® y SunPower®, y tiene operaciones de ventas en más de 100 países, operando bajo la marca SunPower en ciertos países fuera de Estados Unidos. La empresa es líder en innovación solar con acceso a más de 1.000 patentes y dos líneas de productos de paneles solares, las mejores de su clase. Los productos Maxeon abarcan los mercados globales de plantas de energía solar y tejados a través de una red de más de 1.700 socios y distribuidores de confianza. Maxeon, pionero en fabricación solar sostenible, aprovecha una historia de más de 35 años en la industria solar y numerosos premios por su tecnología. Para obtener más información sobre cómo Maxeon está impulsando el cambio positivo™, visítenos en www.maxeon.com, en LinkedIn y en Twitter @maxeonsolar.

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, incluidas, entre otras, declaraciones sobre la asociación anticipada, el momento del lanzamiento de productos y servicios y nuestras expectativas con respecto a la rampa, la aceptación y la demanda del cliente, la tracción del mercado, las oportunidades de expansión y ventas adicionales; las expectativas de la empresa sobre el momento, la utilidad, el rendimiento y el éxito de su estrategia de oferta de productos en los mercados nuevos y existentes; las expectativas de la Compañía con respecto a los beneficios ambientales y de sostenibilidad de su oferta de productos; las expectativas y planes de la compañía para la estrategia a corto y largo plazo, incluidas nuestras áreas anticipadas de enfoque e inversión, expansión del mercado y enfoque en productos y tecnología. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras suposiciones, expectativas y creencias actuales e implican riesgos e incertidumbres sustanciales que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Una discusión detallada de estos factores y otros riesgos que afectan nuestro negocio se incluye en las presentaciones que presentamos periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"), incluido nuestro informe más reciente en el Formulario 20-F, particularmente bajo el título "Tema 3.D. Factores de Riesgo". Las copias de estas presentaciones están disponibles en línea en la SEC o en la sección Finanzas y presentaciones de nuestro sitio web de Relaciones con inversionistas en https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información actualmente disponible para nosotros y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas a la luz de nueva información o eventos futuros.

© 2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Todos los derechos reservados. MAXEON es una marca registrada de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Visite https://corp.maxeon.com/trademarks para obtener más información.

