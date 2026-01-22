Starlight Investments culmina un importante proyecto de construcción para alquiler en el Gran Manchester

(Información remitida por la empresa firmante)

La culminación de Spectra marca un hito clave hacia la finalización de 393 viviendas de alquiler de alta calidad en Salford, Reino Unido

SALFORD, Reino Unido, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments ha anunciado un importante hito en la construcción con la culminación de Spectra, un emblemático proyecto de construcción para alquiler (BTR) de 34 plantas en Salford, Gran Mánchester. La ceremonia de culminación, celebrada con la participación de los socios del proyecto y miembros del equipo, marcó la finalización del punto estructural más alto del edificio y la transición a las fases finales de construcción, mientras continúan las obras para entregar 393 viviendas contemporáneas de alquiler a la región.

Una vez finalizado, Spectra contará con una diversa selección de estudios, apartamentos de una, dos y tres habitaciones, así como casas adosadas, diseñados para ofrecer flexibilidad y adaptarse a distintos estilos de vida. Los futuros residentes se beneficiarán de una cuidada selección de servicios prémium, que incluyen una sala de estar para residentes, zonas verdes ajardinadas, un gimnasio, áreas de coworking, un comedor privado y una sala multimedia y de juegos. Ubicado junto a Broadway y South Langworthy Road, cerca de MediaCity, el desarrollo ofrece una excelente conexión con el área metropolitana de Manchester, a la vez que fomenta una experiencia de vida vibrante y centrada en la comunidad.

El nombre "Spectra" simboliza la diversidad y la energía de los medios de comunicación y las industrias creativas que caracterizan la zona. Se integra con la brillante fachada rosa dorado del edificio y es un guiño a las dinámicas actividades de MediaCity. El proyecto está siendo construido por X1, una promotora inmobiliaria líder en el Reino Unido.

"Celebrar la culminación de Spectra es un momento de orgullo para nuestro equipo residencial en el Reino Unido", declaró Jonnie Milich, director de Residencial en el Reino Unido de Starlight Investments. "Este desarrollo representa nuestra continua inversión en el creciente mercado de alquiler del Gran Manchester y nuestro compromiso de crear una comunidad residencial de primera clase para los futuros residentes. Agradecemos a nuestros socios y equipos su dedicación para hacer realidad esta visión".

"Nos entusiasma celebrar este importante hito para el proyecto Spectra", comentó Nick Sweeney, consejero delegado de X1. "En colaboración con Starlight Investments, nos enorgullece enormemente ofrecer una comunidad de alquiler bien diseñada y con abundantes servicios que contribuirá positivamente al panorama inmobiliario de la región y al crecimiento a largo plazo".

Spectra es uno de los varios proyectos en construcción dentro de la cartera de Starlight en el Reino Unido. Este hito refleja aún más la creciente presencia de Starlight en el sector de la construcción para alquiler en el Reino Unido y su compromiso de ofrecer comunidades de alquiler modernas y con gestión profesional en centros urbanos clave donde más se necesita vivienda. Además, marca la segunda ceremonia de finalización de obra de la compañía en el Gran Manchester en este mes, lo que subraya el sólido impulso de la expansión de Starlight en la región. En todo el Reino Unido, Starlight ha establecido una cartera de 4.000 suites de alquiler y más de 1.100 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión, con una expansión continua en mercados clave.

Acerca de Starlight Investments

Starlight Investments es una firma líder mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos, con sede en Toronto, Ontario, Canadá. Como empresa privada, propietaria, promotora y gestora de activos de más de 70.000 suites multiresidenciales y más de 7 millones de pies cuadrados de espacio comercial, con 30.000 millones de dólares canadienses en activos bajo gestión, Starlight ofrece una gama de vehículos de inversión en diversas estrategias inmobiliarias. La misión de Starlight es equilibrar su trayectoria con una visión innovadora para generar un impacto positivo tanto para los inversores como para las comunidades. En Starlight, invertimos con impacto.

