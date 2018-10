COMUNICADO: Stars Group publica sus resultados del segundo trimestre de 2018 (4)

Publicado 15/08/2018 13:47:24 CET

Estos resultados esperados no auditados reflejan la visión de la gerencia de las condiciones actuales y futuras del mercado y del negocio, incluyendo supuestos de (i) margen de ganancia de apuestas neta esperada de entre 8,0% y 10,5%, (ii) las condiciones de funcionamiento negativas continuas en Polonia y las condiciones de funcionamiento negativas potenciales en Rusia resultando de cambios reguladores anteriores, incluyendo restricciones en el proceso de pago, (iii) ningún otro acontecimiento reglamentario o inversiones materiales relacionados con la entrada en nuevos mercados, (iv) ningún impacto de la prohibición de publicidad de juegos en Italia, y (v) ningunas fluctuaciones materiales del tipo de cambio de la moneda extranjera, particularmente contra el euro, libra esterlina de Gran Bretaña y dólar australiano. Esta guía también se basa en tipo de cambio del euro al dólar estadounidense de 1,17 a 1,00 en comparación con 1,20 a 1,00, una libra esterlina de Gran Bretaña al tipo de cambio del dólar estadounidense de 1,32 a 1,00 y un dólar australiano al tipo de cambio del dólar estadounidense de 0,74 a 1,00. Las acciones diluidas de entre 241 millones y 243 millones para los extremos alto y bajo de las ganancias netas ajustadas por rango de acción, respectivamente, en comparación con entre 207 millones y 209 millones, respectivamente, y ciertos supuestos contables.

Los gastos de capital incluyen el gasto estimado en activos intangibles, propiedades, plantas y equipos y ciertos costes de desarrollo.

Estados financieros, discusión y análisis de la dirección e información adicional

Los estados financieros consolidados provisionales de The Stars Group no auditados para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2018 (los "Estados financieros del segundo trimestre de 2018"), la discusión y análisis de la direccción al respecto (el "Q2 2018 MD&A"), así como información adicional relacionada con The Stars Group y su negocio, se puede encontrar en SEDAR en www.sedar.com, Edgar en www.sec.gov [http://www.sec.gov/] y el sitio web de The Stars Group en www.starsgroup.com [http://www.starsgroup.com/]. La información financiera presentada en este comunicado de prensa fue derivada de los estados financieros del segundo trimestre de 2018.

Además de los comunicados de prensa, las presentaciones de valores y las convocatorias de conferencias públicas y las transmisiones por Internet, The Stars Group tiene la intención de utilizar su página de relaciones con los inversores en su sitio web como un medio para revelar información material a sus inversores y otros y para cumplir con sus obligaciones de divulgación conforme a las leyes de valores aplicables. En consecuencia, los inversores y otros deben supervisar el sitio web, además de seguir los comunicados de prensa de The Stars Group, las presentaciones de valores y las llamadas de conferencia pública y las transmisiones por Internet. Esta lista puede ser actualizada de vez en cuando.

Teleconferencia y Webcast

The Stars Group llevará a cabo una teleconferencia hoy, 13 de agosto de 2018 a las 8:30 a.m. ET para analizar sus resultados financieros para el segundo trimestre finalizado en 2018 y cuestiones relacionadas. Para acceder vía teleconferencia, marque +1 877-451-6152 o +1 201-389-0879 10 minutos antes del inicio previsto de la conferencia. Habrá una reproducción disponible dos horas después del evento en el tel +1 844-512-2921 o +1 412-317-6671. El número ID de la conferencia es el 13682288. Para acceder al webcast introduzca el siguiente enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=130894 [http://public.viavid.com/index.php?id=130894]

Reconciliación de las medidas no IFRS con las medidas IFRS más cercanas

Las tablas que figuran a continuación presentan las reconciliaciones del EBITDA ajustado, las ganancias netas ajustadas y las ganancias netas diluidas ajustadas por acción con las ganancias (pérdidas) netas, que es la medida IFRS más cercana:

