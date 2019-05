StatsBomb anuncia la adquisición completa de Arqam para proporcionar más del doble de datos que el resto de proveedores

Publicado 07/05/2019 13:02:00 CET

-- StatsBomb, el proveedor de analítica más avanzada del fútbol, anuncia la adquisición completa de Arqam para proporcionar más del doble de datos frente a cualquier otro proveedor

BATH, Inglaterra, 7 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- StatsBomb (www.statsbomb.com [http://www.statsbomb.com/]) se enorgullece en anunciar la adquisición de ArqamFC, líder en la colección de datos de deportes con sede en El Cairo. Mientras que ya ha sido reconocido como la mejor solución para los equipos que buscan aventajarse de más de 3.400 eventos de datos únicos por partido, al adquirir Arqam, StatsBomb se sitúa en una posición para seguir creciendo. Los datos granulares y precisos subrayan la visión de la analítica avanzada por los métodos de aprendizaje profundo, dando a StatsBomb una ventaja.

Además de la adquisición del equipo de 100 más destacados de Arqam, StatsBomb anuncia una colaboración con la University of Surrey Centre for Vision, Speech and Signal Processing para incorporar tecnología de visión computacional. El objetivo estará dentro de la integración de la visión computacional para aumentar la velocidad de la colección de los datos y su calidad.

Para capitalizar el crecimiento, StatsBomb ha llevado a un ex ejecutivo del AS Roma, Mondogoal y DraftKings, Shergul Arshad, a ocupar el Director Comercial, firmando una oleada de asociaciones confidenciales con equipos de fútbol.

"Estamos muy contentos de llevar formalmente la experiencia de Arqam en calidad de datos y la colección de datos dentro de nuestra mezcla", indicó Ted Knutson, consejero delegado de StatsBomb. "Arqam nos proporciona más del doble de puntos de datos frente a cualquier otro proveedor, y somos testigos de los resultados dentro y fuera del campo. Nuestros equipos han mejorado 20% más de puntos por partido año tras año, y muchos de los clubes maximizan sus valores de transferencia de jugador y descubren gemas ocultas gracias en parte a StatsBomb".

Aunque no se han anunciado los términos del acuerdo, Arqam se une a StatsBomb con la misión compartida de proporciona los mejores datos y soluciones de analítica para los equipos, medios y socios de juegos por medio de API o a través de su panel de instrumentos visual, sencillo de usar y propio, StatsBomb IQ.

"Dentro del día y era actual, hemos descubierto que un solo objetivo extra en la Premier League está valorado con más de 2,5 millones de libras", explicó Knutson. "Somos en un punto de inflexión dentro del fútbol y los clubes que no son parte de la revolución de los datos, se quedarán detrás. Al añadir a Arqam y a expertos industriales como Shergul Arshad y la University of Surrey CVSSP, StatsBomb es capaz de centrarse en el desarrollo de una visión analítica destacada para nuestros socios, como el PSG, y darles una ventaja competitiva".

