Stonebranch reconocido como vendedor representativo por Gartner en la Guía de Mercado de abril de 2020

ATLANTA, 21 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Stonebranch Inc., un proveedor líder de soluciones de automatización TI híbridas en tiempo real, ha anunciado hoy que ha sido nombrado vendedor representativo en la Guía de Mercado para Plataformas de Orquestación y Automatización de Servicio de Gartner de abril de 2020*.

https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jp...]

"Esta industria sigue creciendo y cambiando inmensamente. Para nosotros, este reconocimiento es una validación más de que nuestra estrategia sigue apoyando a las organizaciones más visionarias y ágiles", dijo Giuseppe Damiani, consejero delegado de Stonebranch. "Creemos que nuestro enfoque basado en eventos establece el estándar para la automatización en tiempo real tanto en premisas como en la nube y estamos fuertemente centrados en suministrar una plataforma que ayude a nuestros clientes a superar sus objetivos de digitalización", continuó Damiani.

Según el informe, "En la Encuesta Gartner sobre Gestión de Infraestructura y Operaciones 2019, el 42% de los encuestados dijo que planeaba empezar a invertir en automatización de I+O en los dos próximos años." Además, "el 72% de los encuestados calificó la eficiencia como el motor para la automatización I+O, con el 31% calificándola como el impulsor clave para la automatización en sus organizaciones".

Las plataformas de orquestación y automatización de servicios ayudan a los líderes empresariales a construir una estrategia de servicio empresarial para cualquier tipo de infraestructura digital desde una sola plataforma. Entre sus ventajas se incluyen la capacidad para automatizar las cargas de trabajo del contenedor y mejorada auditoria y cumplimiento. Trabajando con entornos y aplicaciones en la nube y ofreciendo desencadenantes de automatización basados en eventos, la plataforma de automatización TI de Stonebranch, conocida como el Universal Automation Center, ayuda a las empresas a alcanzar la orquestación y automatización de servicio en tiempo real.

"Nos entusiasma lo que depara el futuro. Creemos que Stonebranch tiene una clara ventaja en el mercado y nuestro enfoque es mantener el dinamismo mientras buscamos ayudar a nuestros clientes a seguir aprovechando el total potencial de nuestro enfoque de plataforma único a la orquestación y automatización de TI", añadió Damiani.

