StormFisher anuncia cambios en su liderazgo: Brandon Moffatt es nombrado consejero delegado (CEO)

(Información remitida por la empresa firmante)

TORONTO, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- StormFisher, empresa canadiense líder en soluciones energéticas bajas en carbono, anunció que su Consejo de Administración ha nombrado a Brandon Moffatt, cofundador de la compañía, como consejero delegado (CEO), en sustitución de Judson Whiteside.

Moffatt es cofundador de StormFisher y ha desarrollado, diseñado y construido proyectos energéticos en toda Norteamérica. Aporta una experiencia directa sobre lo que implica llevar un proyecto complejo desde su concepción hasta su construcción. Moffatt ha formado parte esencial de StormFisher desde sus inicios y aporta continuidad al cargo, consolidando los cimientos que la empresa ha establecido con sus socios y las comunidades.

Es un honor para mí asumir este cargo, afirmó Moffatt. Nuestras prioridades están claras: alcanzar la decisión final de inversión para el proyecto Varennes, trabajar en estrecha colaboración con nuestros accionistas, prestamistas y socios gubernamentales, especialmente en Quebec, y mantener a la empresa centrada en la obtención de resultados, con una ejecución a la altura de nuestra ambición y respaldada por un equipo sólido.

En nombre de la Junta Directiva, quiero agradecer a Jud Whiteside por su liderazgo y su contribución a StormFisher. Como cofundador que ha encabezado el desarrollo del proyecto Varennes, Brandon Moffatt conoce bien nuestro proyecto, a nuestros socios y a nuestro equipo; la Junta Directiva tiene plena confianza en su liderazgo como consejero delegado (CEO) para la próxima etapa de StormFisher, señaló Nishka Gupta, copresidenta de la Junta Directiva de StormFisher y vicepresidenta sénior en ARC Financial.

StormFisher Varennes está llamada a convertirse en la primera planta de e-metanol a gran escala de Norteamérica. Con una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares, la instalación transformará hidrógeno limpio y CO₂ capturado en metanol de baja huella de carbono, basándose en una cadena de valor 100% local. Está diseñada para producir 72.000 toneladas de e-metanol al año, así como para capturar y reutilizar 100.000 toneladas de CO₂ anualmente.

La empresa mantiene su compromiso de impulsar el avance del proyecto y de ampliar su presencia en Quebec, donde sigue colaborando con proveedores, socios y comunidades locales. Varennes contribuye a desarrollar un sector de combustibles bajos en carbono —tanto para la exportación como para el mercado local— y ayuda a reducir las emisiones en sectores difíciles de electrificar, como el transporte marítimo, la aviación y la industria pesada.

Acerca de StormFisher

StormFisher desarrolla, posee y opera proyectos a gran escala de hidrógeno renovable y combustibles sintéticos (e-fuels) en toda Norteamérica, suministrando combustibles a los mercados globales. Gracias a su sólida experiencia en el desarrollo, la ejecución y la financiación de proyectos, StormFisher colabora con gobiernos, comunidades e industrias para acelerar la descarbonización de sectores difíciles de descarbonizar.

media@stormfisher.com

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