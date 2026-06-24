Sugon se presenta en Europa y encabeza la lista IO500

(Información remitida por la empresa firmante)

HAMBURGO, Alemania, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Sugon presentó sus soluciones integrales para IA y computación avanzada en ISC High Performance 2026, lo que refleja la evolución de la industria hacia una infraestructura informática integrada para la investigación científica impulsada por IA y las aplicaciones empresariales.

La presentación abarcó supernodos de IA, superclústeres de IA, almacenamiento de alto rendimiento, redes RDMA, soluciones de centros de datos con refrigeración líquida, servidores, estaciones de trabajo y servicios de computación, demostrando capacidades integrales en computación, redes, almacenamiento e infraestructura. La cartera admite entrenamiento e inferencia de IA a gran escala, simulación científica y otras cargas de trabajo intensivas en datos.

Por otra parte, durante la conferencia se publicaron los últimos resultados de la prueba de rendimiento IO500. El sistema de almacenamiento distribuido totalmente flash ParaStor F9000 de Sugon alcanzó el primer puesto tanto en la lista IO500 Production SC26 como en la lista 10 Node Production SC26, las dos categorías de producción de esta reconocida prueba de rendimiento de almacenamiento. Estas listas clasifican exclusivamente los sistemas implementados en entornos operativos reales que cumplen con criterios adicionales de redundancia y uso. Alcanzar el primer puesto en ambas confirma que ParaStor F9000 ofrece un rendimiento de almacenamiento líder a nivel mundial en condiciones de producción reales. Este resultado se basa en la trayectoria de Sugon en IO500, que incluye un anterior primer puesto en el Desafío de 10 Nodos en SC22.

A medida que la adopción de la IA se acelera en la investigación y la industria, los requisitos de infraestructura están pasando de priorizar el máximo rendimiento del hardware a la eficiencia del sistema. Las organizaciones buscan cada vez más plataformas que unifiquen la computación, las redes, el almacenamiento y el software, facilitando su implementación, gestión y escalabilidad, a la vez que admiten diversas cargas de trabajo simultáneas.

Fundada en 1996, Sugon desarrolla infraestructura informática que abarca servidores, almacenamiento, redes, sistemas de computación inteligente y tecnologías para centros de datos, prestando servicios a empresas, compañías de internet, instituciones de investigación, universidades y organizaciones del sector público.

En ISC 2026, Sugon presentó no solo productos individuales, sino también una visión de una infraestructura de IA abierta y colaborativa. La empresa trabaja con socios en todo el ecosistema global para combinar la innovación tecnológica con una entrega fiable y un servicio a largo plazo, ayudando a sus clientes a construir plataformas informáticas eficientes y sostenibles y contribuyendo a un futuro más abierto e interconectado para la IA y la computación científica.

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