Sungrow Hydrogen impulsa la transición verde global con nuevos envíos de proyectos en tres continentes

(Información remitida por la empresa firmante)

HEFEI, China, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow Hydrogen ha logrado un hito importante en su presencia global con el envío consecutivo de sus sistemas flexibles de hidrógeno verde a Omán, Italia y Brasil, abarcando Asia, Europa y Sudamérica. Este logro subraya el liderazgo tecnológico de la compañía y su sólida capacidad de ejecución de proyectos en el sector del hidrógeno verde.

En un paso significativo para la transición energética verde de Omán, Sungrow Hydrogen ha suministrado 160 MW de unidades de electrólisis alcalina del agua (AWE) como proveedor principal del emblemático proyecto de amoníaco verde de ACME Group. Como socio tecnológico clave, Sungrow Hydrogen ha demostrado una sólida experiencia en la ejecución de proyectos complejos a gran escala, respaldada por una avanzada gestión de producción interna y líneas de ensamblaje de electrolizadores automatizadas. Este ecosistema de fabricación avanzado garantiza tanto la escalabilidad como el control de calidad para futuras implementaciones a escala de gigavatios.

En Europa y Sudamérica, Sungrow Hydrogen impulsa la transición verde regional mediante la innovación tecnológica con el mismo ritmo. En el primer proyecto de hidrógeno fotovoltaico aislado a escala de megavatios de Italia, la compañía ha estado suministrando un sistema PEM en contenedores de 3 MW, que se integrará con inversores fotovoltaicos y almacenamiento de baterías bajo su potente sistema inteligente de gestión de hidrógeno HyBrain. Esta solución integrada "PV-Almacenamiento-Hidrógeno" aborda los desafíos de acoplar la energía renovable variable con la electrólisis en situaciones fuera de la red, ofreciendo un modelo replicable para la descarbonización industrial y la movilidad limpia de Europa.

Mientras tanto, en Brasil, Sungrow Hydrogen ha enviado un sistema de electrólisis flexible en contenedor a un proyecto emblemático de hidrógeno verde. Diseñado para adaptarse a amplias fluctuaciones en el aporte de energía solar, el sistema cumple con rigurosos estándares internacionales, incluyendo ASME e ISO 22734, además de las certificaciones locales brasileñas Inmetro y NR. Se espera que el sistema respalde las pruebas de mezcla de hidrógeno y gas natural, contribuyendo a la transición energética de Brasil y al avance de su sector comercial de hidrógeno en operación.

Con una probada experiencia en la ejecución simultánea de múltiples proyectos internacionales, Sungrow Hydrogen sigue demostrando una gran adaptabilidad a diversos estándares internacionales y escenarios complejos, un logro sólido que valida plenamente su capacidad de ejecución de proyectos en el mercado global. De cara al futuro, Sungrow Hydrogen continuará ofreciendo soluciones de hidrógeno verde flexibles, de alto rendimiento y gran fiabilidad, y colaborará estrechamente con socios globales para ampliar la producción de hidrógeno verde en todo el mundo.

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