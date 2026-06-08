Sunseeker Elite gana el German Innovation Awards 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- German Innovation Awards ha reconocido dos de los robots cortacésped más emblemáticos de Sunseeker Elite por su innovadora tecnología en el cuidado inteligente del césped. Organizados por el Consejo Alemán de Diseño, estos premios galardonan productos que ofrecen innovación significativa, valor para el usuario y tecnología de vanguardia en diversas industrias a nivel mundial.

En los German Innovation Awards 2026, el Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 recibió el prestigioso Premio de Oro, mientras que el Sunseeker Elite X4 fue galardonado con el Premio al Ganador en la categoría de Herramientas de Jardinería.

Premio de Oro: Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2

Diseñado para jardines grandes y complejos de hasta 6000 m, el Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 representa la próxima generación de cortacéspedes robóticos inalámbricos. Impulsado por el avanzado sistema AONavi 2.0, que combina las tecnologías nRTK y VSLAM 2.0, junto con Vision AI 2.0 con cámaras binoculares e iToF, el cortacésped logra un posicionamiento a nivel centimétrico y una navegación estable de día y de noche, sin necesidad de cables perimetrales ni estaciones base RTK.

Su chip 10 TOPS AI mejorado permite la toma de decisiones autónoma en tiempo real, mientras que el sistema ATC (All-Terrain Conquer) y los dos discos de corte de 35 cm ofrecen un rendimiento potente en pendientes, terrenos irregulares y pasajes estrechos. El X7 Plus Gen 2 también cuenta con ajuste electrónico de la altura de corte, planificación inteligente de rutas, valla digital antirrobo y gestión multizona para una experiencia de cuidado del césped verdaderamente prémium.

El jurado comentó:

"El Sunseeker Elite X7 Plus Gen 2 es un robot cortacésped inalámbrico para jardines grandes y complejos de hasta 6000 m… En comparación con los cortacéspedes basados en RTK, ofrece una instalación flexible y un excelente manejo en terrenos difíciles gracias a su tracción integral con cambio automático de marchas (AWD ATC), suspensión y discos de corte dobles".

Premio al Ganador: Sunseeker Elite X4

El Sunseeker Elite X4 fue reconocido por redefinir el corte robótico de césped sin esfuerzo para jardines privados de hasta 1.200 m. Equipado con un sistema de detección dual de fusión de LiDAR 3D de 360° y Visión por IA, el X4 combina un mapeo 3D de alta resolución con reconocimiento visual inteligente para ofrecer una navegación precisa y evitar obstáculos independientemente de las señales satelitales.

A diferencia de los robots cortacésped tradicionales basados en RTK, el X4 ofrece un funcionamiento automático "Drop & Go" sin necesidad de cables delimitadores, estaciones de antena ni calibración. Su sistema de suspensión de tracción trasera proporciona una tracción estable en terrenos irregulares y pendientes de hasta el 45 % (24°), mientras que la planificación inteligente de rutas y el mapeo automático del césped en 3D garantizan un rendimiento de corte eficiente y preciso.

El jurado comentó:

"El Sunseeker Elite X4 establece nuevos estándares gracias a su mapeo 3D independiente de satélites, detección inteligente de obstáculos y planificación de rutas… Esta solución permite un funcionamiento verdaderamente sencillo, sin necesidad de instalaciones ni calibraciones complicadas".

Estos reconocimientos refuerzan aún más el compromiso de Sunseeker Elite de ofrecer soluciones de corte de césped robótico inteligentes, fiables y centradas en el usuario para propietarios de viviendas en todo el mundo. Al combinar tecnologías avanzadas de IA con la experiencia práctica en el cuidado del césped, Sunseeker Elite continúa superando los límites de la vida inteligente al aire libre y el mantenimiento sencillo del césped.

A medida que la marca amplía su línea de cortacéspedes robóticos de próxima generación, aún están por venir más innovaciones y avances de Sunseeker Elite

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