SUPCON presenta el liderazgo en IA industrial en ADIPEC, impulsando la transformación inteligente

ABU DHABI, EAU, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), proveedor global de soluciones de automatización de procesos e IA industrial con más de 35.000 clientes en más de 50 países, presenta sus últimas tecnologías de automatización integral y operaciones autónomas en ADIPEC 2025, en la Zona de IA (Stand AI_S5), que se celebra del 3 al 6 de noviembre en Abu Dabi.

Este año en ADIPEC, SUPCON demuestra cómo su cartera de IA industrial de última generación permite a las industrias de procesos y energía operar de forma segura, eficiente y sostenible. Mediante innovaciones prácticas en control definido por software, plataformas de datos inteligentes y robótica avanzada, SUPCON acelera la transición de la automatización tradicional hacia operaciones verdaderamente autónomas.

SUPCON refuerza su liderazgo en el sector destacando resultados tangibles para sus clientes, que abarcan desde mayor fiabilidad y menor consumo energético hasta menores costes operativos y ciclos de implementación más rápidos. La empresa también reafirma su compromiso a largo plazo con Oriente Medio, ofreciendo soporte técnico local, formación y coinnovación para ayudar a las instalaciones, tanto existentes como nuevas, a escalar la adopción de la IA industrial.

Entre las innovaciones destacadas se encuentran:

UCS (Universal Control System) — Un sistema de control nativo de la nube y definido por software que elimina los tradicionales armarios DCS y revoluciona las arquitecturas de sistemas de control. Simplifica la implementación, reduce el cableado y permite operaciones seguras, fiables y eficientes gracias a su arquitectura de alta disponibilidad y la optimización basada en IA.

— Un sistema de control nativo de la nube y definido por software que elimina los tradicionales armarios DCS y revoluciona las arquitecturas de sistemas de control. Simplifica la implementación, reduce el cableado y permite operaciones seguras, fiables y eficientes gracias a su arquitectura de alta disponibilidad y la optimización basada en IA. TPT2 (Time-Series Pre-Trained Transformer 2) — El avanzado motor de IA industrial de SUPCON, preentrenado con más de 10 billones de puntos de datos de la industria, combina capacidades de predicción de series temporales mediante una arquitectura basada en transformadores con modelado de primeros principios para ofrecer simulación inteligente y optimización autónoma. Su interfaz de lenguaje natural proporciona un acceso intuitivo para operadores e ingenieros de distintos roles, permitiendo la coordinación con múltiples agentes a través de un modelo de Mezcla de Expertos (MoE).

— El avanzado motor de IA industrial de SUPCON, preentrenado con más de 10 billones de puntos de datos de la industria, combina capacidades de predicción de series temporales mediante una arquitectura basada en transformadores con modelado de primeros principios para ofrecer simulación inteligente y optimización autónoma. Su interfaz de lenguaje natural proporciona un acceso intuitivo para operadores e ingenieros de distintos roles, permitiendo la coordinación con múltiples agentes a través de un modelo de Mezcla de Expertos (MoE). supOS (Tier 0 version) — Una plataforma de datos IIoT abierta, basada en UNS, que sirve como base para flujos de datos industriales en tiempo real y semánticamente consistentes, y aplicaciones generadas por IA.

— Una plataforma de datos IIoT abierta, basada en UNS, que sirve como base para flujos de datos industriales en tiempo real y semánticamente consistentes, y aplicaciones generadas por IA. PLANTBOT Robot Solution — Una solución robótica integrada para inspección y patrullaje, que abarca robots con ruedas, cuadrúpedos y sobre raíles para mejorar la seguridad del sitio y la resiliencia operativa.

— Una solución robótica integrada para inspección y patrullaje, que abarca robots con ruedas, cuadrúpedos y sobre raíles para mejorar la seguridad del sitio y la resiliencia operativa. PRIDE (Perception of All Readable Instruments, Devices and Equipment) — Una solución de mantenimiento predictivo basada en IA que garantiza la monitorización continua y el diagnóstico inteligente del estado de los equipos para una gestión integral de su ciclo de vida.

En conjunto, estas soluciones representan el marco integral de IA industrial de SUPCON, que conecta sin problemas los datos de campo con la inteligencia empresarial mediante una arquitectura unificada, abierta y segura. Diseñado para aplicaciones de control de procesos y discreto, el marco incluye diseños de referencia para la transformación de instalaciones existentes y una hoja de ruta clara hacia operaciones autónomas inteligentes. Gracias a un modelo de entrega global que combina experiencia internacional con soporte técnico local, SUPCON permite una rápida implementación, mejora la eficiencia operativa y acelera la obtención de valor, lo que refleja el compromiso continuo de la empresa con el avance de la inteligencia industrial y la innovación.

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) es líder mundial en automatización industrial e IA industrial, y ofrece sistemas de control, plataformas digitales, robótica y soluciones de software que impulsan las industrias de procesos y energía a nivel global. Con la confianza de más de 250 empresas líderes y más de 35.000 clientes en todo el mundo, SUPCON lidera la evolución de la automatización a la autonomía, lo que permite operaciones industriales más seguras, inteligentes y sostenibles.

