Supermicro acelera una amplia gama de cargas de trabajo de TI (2)

- Supermicro acelera una amplia gama de cargas de trabajo de TI con nuevos y potentes productos que incorporan procesadores escalables Intel® Xeon® de 4ª generación

La computación inteligente de vanguardia se convierte en el centro de la tecnología de red distribuida de próxima generación con una mejora del rendimiento de hasta 30 veces para aplicaciones de inferencias

SAN JOSÉ, California y BARCELONA, España, 27 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor total de soluciones de TI para la nube, IA/ML, almacenamiento y 5G/Edge, presentará su última generación de sistemas que aceleran las cargas de trabajo para todo el sector de las telecomunicaciones, específicamente en el extremo de la red. Estos sistemas forman parte de la recién presentada línea de productos de Supermicro basados en Intel; los sistemas mejores, más rápidos y más ecológicos basados en los flamantes procesadores escalables Intel Xeon de 4ª generación (anteriormente con el nombre en clave Sapphire Rapids) que ofrecen hasta un 60% más de rendimiento optimizado para las cargas de trabajo. Desde el punto de vista del rendimiento, estos nuevos sistemas demuestran una velocidad de inferencia de IA hasta 30 veces superior en modelos de gran tamaño para cargas de trabajo de IA y de borde con las GPU NVIDIA H100. Además, los sistemas Supermicro son compatibles con la nueva serie Intel® Data Center GPU Max (anteriormente denominada Ponte Vecchio) en una amplia gama de servidores. La serie Intel Data Center GPU Max contiene hasta 128 núcleos Xe-HPC y acelerará una serie de cargas de trabajo de IA, HPC y visualización. Los sistemas Supermicro X13 AI serán compatibles con aceleradores integrados de última generación y GPU de hasta 700 W de Intel, NVIDIA y otros.

La amplia gama de familias de productos de Supermicro se despliega en un amplio abanico de industrias para acelerar las cargas de trabajo y permitir decisiones más rápidas y precisas. Con la incorporación de servidores especialmente diseñados para cargas de trabajo de red, como despliegues Open RAN y 5G privados, la tecnología vRAN Boost del procesador escalable Intel Xeon de 4ª generación reduce el consumo de energía al tiempo que mejora el rendimiento. Supermicro continúa ofreciendo una amplia gama de servidores respetuosos con el medio ambiente para cargas de trabajo desde el borde hasta el centro de datos.

"Supermicro continúa innovando y diseñando soluciones optimizadas para aplicaciones en todo el sector de TI", explicó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "En el borde de la red, estamos innovando rápidamente con el reciente anuncio de una familia completa de servidores optimizados para despliegues en los que se requiere una potencia informática significativa. Los servidores edge e Hyper-E se basan en las últimas CPU Intel Sapphire Rapids con hasta 60 núcleos por CPU, abordando los retos del borde de la red además de nuestras soluciones a escala de rack para el procesamiento back-end. La arquitectura Building Block Solutions® nos permite ser los primeros en comercializar los servidores más avanzados desde el extremo hasta el centro de datos, dando respuesta a una amplia gama de necesidades de los clientes".

Los servidores Supermicro se utilizan para cargas de trabajo exigentes en toda la industria de TI, incluidas las cargas de trabajo 5G en el núcleo, hasta el borde de la red, y acelerando la IA para la optimización de la red y las aplicaciones IoT y 5G.

La arquitectura térmica avanzada y el flujo de aire optimizado de los sistemas Supermicro X13 les permiten funcionar en entornos de alta temperatura ambiente de hasta 40°C (104°F) con refrigeración por aire libre, lo que reduce los costes de infraestructura relacionados con la refrigeración y el OPEX. Las opciones de refrigeración líquida también están disponibles para muchos sistemas X13 y pueden reducir el OPEX hasta en un 40% en comparación con el aire acondicionado estándar. Además, la arquitectura de ahorro de recursos de Supermicro para sistemas multinodo utiliza refrigeración y alimentación compartidas para reducir el consumo de energía y el uso de materias primas, reduciendo tanto el TCO como el TCE.

Además, el diseño propio de las fuentes de alimentación Titanium Level garantiza una mayor eficiencia operativa. Como resultado, el PUE de un centro de datos puede reducirse de forma realista desde una media del sector de 1,60 hasta el rango de 1,05.

La gama de servidores Supermicro X13, junto con la última tecnología de GPU, como las GPU NVIDIA H100, A30 y A10, o las series Intel® Data Center GPU Flex o Max, acelera el procesamiento de datos en el borde donde la latencia extremadamente baja habilitada por 5G es crítica. El servidor GPU Supermicro Universal 4U/5U que contiene GPU NVIDIA H100 es ideal en entornos de centros de datos que requieren un rendimiento masivo de IA. IA en el borde se está convirtiendo en una tecnología crucial para muchas industrias y soluciones inteligentes. Al utilizar la última tecnología de IA, las decisiones se pueden tomar más cerca de donde se generan constantemente los datos, lo que reduce el tráfico de red y mejora la experiencia del cliente. Además, la línea de productos de servidor de borde Supermicro, incluyendo el SYS-211E y el servidor Supermicro Hyper-E SYS-221HE son ideales para despliegues de borde donde las condiciones ambientales requieren servidores compactos pero de alto rendimiento. Cuando es necesario recopilar y analizar grandes cantidades de datos, también está disponible el sistema de almacenamiento Supermicro Petabyte que contiene hasta 16 unidades E3.S NVMe.

Supermicro demostrará varias soluciones en el MWC de Barcelona, España, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2023, en el pabellón 5, expositor 5D66 . Supermicro está colaborando estrechamente con Intel y Capgemini para mostrar las ganancias de rendimiento en el mundo real para Open RAN con la tecnología Intel vRAN Boost. Además, Supermicro realizará demostraciones de una amplia gama de productos de servidor y de borde en el stand de Rakuten Symphony.

Supermicro demostrará, junto con proveedores de vanguardia, las siguientes soluciones:

UST - Aplicación de la tecnología de visión artificial para ofrecer una caja sin fricciones

Sodaclick - Interacción por voz en espacios inteligentes

VSBLTY - Visión artificial / Seguridad y análisis de espacios inteligentes

Para obtener más información sobre Supermicro en el MWC 2023, visite el expositor 5D66 de Supermicro situado en el pabellón 5 . Los asistentes interesados pueden programar reuniones con ejecutivos de Supermicro y ver la mesa redonda del 28 de febrero de Supermicro sobre las tendencias del mercado 5G/IoT.

