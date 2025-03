(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro amplía su cartera para la próxima ola de IA con las soluciones NVIDIA Blackwell Ultra, que incluyen NVIDIA HGX™ B300 NVL16 y GB300 NVL72

Soluciones optimizadas con refrigeración por aire y líquido, con FLOP de IA mejorados y capacidad HBM3e, con un rendimiento de red directo a GPU de hasta 800 Gb/s.

SAN JOSE, Calif., 19 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- GTC 2025 Conference -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia nuevos sistemas y soluciones de rack basados en la plataforma Blackwell Ultra de NVIDIA, que incluye las plataformas NVIDIA HGX B300 NVL16 y NVIDIA GB300 NVL72. Las nuevas soluciones de IA de Supermicro y NVIDIA refuerzan su liderazgo en IA al ofrecer un rendimiento excepcional para las cargas de trabajo de IA con mayor intensidad de procesamiento, como el razonamiento de IA, IA con agentes y aplicaciones de inferencia de video.

"En Supermicro, nos entusiasma continuar nuestra larga colaboración con NVIDIA para comercializar la última tecnología de IA con las plataformas NVIDIA Blackwell Ultra" afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestro enfoque Data Center Building Block Solutions ha agilizado el desarrollo de nuevos sistemas de refrigeración por aire y líquido, optimizados para las características térmicas y la topología interna de las NVIDIA HGX B300 NVL16 y GB300 NVL72. Nuestra avanzada solución de refrigeración líquida ofrece una eficiencia térmica excepcional, funcionando con agua caliente a 40 °C en nuestra configuración de rack de 8 nodos, o a 35 °C en nuestra configuración de rack de 16 nodos de doble densidad, aprovechando nuestras unidades de disco compacto (CDU) más recientes. Esta innovadora solución reduce el consumo energético hasta en un 40 %, a la vez que conserva los recursos hídricos, lo que ofrece ventajas tanto ambientales como operativas para los centros de datos empresariales".

Para más información, visite https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

La plataforma Blackwell Ultra de NVIDIA está diseñada para dominar las aplicaciones de IA a escala de clúster más exigentes, superando los cuellos de botella de rendimiento causados por la capacidad limitada de memoria de la GPU y el ancho de banda de la red. NVIDIA Blackwell Ultra ofrece una memoria HBM3e sin precedentes de 288 GB por GPU, lo que genera mejoras drásticas en los FLOPS de IA para el entrenamiento y la inferencia de los modelos de IA más grandes. La integración de la plataforma de red con NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand y Spectrum-X™ Ethernet duplica el ancho de banda de la estructura de cómputo, hasta 800 Gb/s.

Supermicro integra NVIDIA Blackwell Ultra con dos tipos de soluciones: los sistemas Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16, diseñados para cada centro de datos, y el sistema NVIDIA GB300 NVL72, equipado con la arquitectura Grace Blackwell de última generación de NVIDIA.

Sistema Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16

Los sistemas NVIDIA HGX de Supermicro son los componentes básicos estándar de la industria para clústeres de entrenamiento de IA, con un dominio NVIDIA NVLink™ de 8 GPU y una relación GPU-NIC de 1:1 para clústeres de alto rendimiento. El nuevo sistema NVIDIA HGX B300 NVL16 de Supermicro se basa en esta arquitectura probada con mejoras en el diseño térmico, tanto en la versión con refrigeración líquida como por aire.

Para la B300 NVL16, Supermicro presenta una nueva plataforma 8U que maximiza el rendimiento de la placa NVIDIA HGX B300 NVL16. Cada GPU está conectada a un dominio NVLink de 16 GPU a 1,8 TB/s, lo que proporciona una impresionante capacidad de 2,3 TB de HBM3e por sistema. Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16 mejora el rendimiento en el dominio de la red al integrar 8 NIC NVIDIA ConnectX-8 directamente en la placa base para soportar velocidades de nodo a nodo de 800 Gb/s a través de NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand o Spectrum-X™ Ethernet.

Supermicro NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA GB300 NVL72 integra 72 GPU NVIDIA Blackwell Ultra y 36 CPU NVIDIA Grace™ en un único rack con capacidad de computación a exaescala, incluyendo memoria HBM3e mejorada para más de 20 TB interconectados en un dominio NVLink de 72 GPU a 1,8 TB/s. NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC proporciona velocidades de 800 Gb/s para la comunicación de GPU a NIC y de NIC a red, lo que mejora drásticamente el rendimiento a nivel de clúster de la estructura de computación de IA.

Soluciones modulares para centros de datos de IA con refrigeración líquida

Su experiencia en refrigeración líquida, implementación de centros de datos y enfoque modular permite a Supermicro ofrecer NVIDIA Blackwell Ultra con un tiempo de implementación líder en el sector. Supermicro ofrece una completa gama de refrigeración líquida, que incluye placas frías de chip directo de nuevo desarrollo, una CDU en rack de 250 kW y una torre de refrigeración.

La implementación de racks in situ de Supermicro ayuda a las empresas a construir centros de datos desde cero, incluyendo la planificación, el diseño, la puesta en marcha, la validación, las pruebas, la instalación y la configuración de racks, servidores, conmutadores y otros equipos de red para satisfacer las necesidades específicas de cada organización.

Sistema 8U Supermicro NVIDIA HGX B300 NVL16 – Diseñado para cualquier centro de datos con un chasis optimizado térmicamente y 2,3 TB de memoria HBM3e por sistema.

NVIDIA GB300 NVL72: Supercomputadora de IA a exaescala en un solo rack con prácticamente el doble de capacidad de memoria HBM3e y velocidades de red que su predecesor.

Supermicro en GTC 2025

Los visitantes de GTC podrán encontrar a Supermicro en San José, California, del 17 al 21 de marzo de 2025. Visítenos en el stand n° 1115 para ver los sistemas X14/H14 B200, B300 y GB300 en exhibición, junto con nuestras soluciones refrigeradas por líquido a escala de rack.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con operaciones en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, alimentación y chasis facilita aún más nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos están diseñados y fabricados internamente (en EE.UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas al seleccionar entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto integral de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions, y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2644816/NVIDIA_Supermicro_AI_Solutions_B300.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/5223280/Supermicro_Logo.jpg